Ódát zeng a fájdalomnak Késely Ajna - Hódmezővásárhelyen beszélgettünk az Eb-ezüstérmes úszóval

– Motivációt. Ez a helyszín emlékeztet rá, hogy a kemény munka kifizetődik. Itt kezdtem a kiteljesedésem nemzetközi szinten, az akkori érzés felelevenítése folyamatosan visz előre.– Igen, mert megtanultam, hogy ezen a szinten csak fájdalmak árán lehet eljutni a célig. Nem menekülhetek a fájdalom elől. Ezt 12 éves korom óta folyamatosan értettem meg, ekkor kerültem ugyanis a felnőttek és ifjúságiak csoportjába. Az első közös edzőtáborban ezen sokat gondolkoztam. Majd jött a tini időszak, amikor mások péntek esténként moziba járnak. Az úszás a szenvedélyem, így egy ilyen program lemondása nem okoz gondot, ahogy egy fárasztó edzés fájdalma sem. Tudom, hogy ezt később sokszorosan visszakapom, mondjuk a dobogón állva, a himnuszt hallgatva.– Vannak hasonló gyakorlatok, de nem minden pillanatban gondolok ilyesmire. Nekem is vannak rosszkedvű reggeleim, mint egy átlagos életet élő tinédzsernek. Sőt, ha rossz passzban vagyok, bele is tudom magam lovalni, hogy nagyon fáj egy érzés. De amikor kell, mondjuk a rajtkőn állva, minden ilyesmit át tudok és át is kell alakítanom pozitív gondolattá.– Ezt is motivációként élem meg. Sokan kérnek tőlem tanácsokat a közösségi oldalakon. Szoktam is segíteni, de azt mindenkinek magáról kell tudnia, hogy egy bizonyos időeredmény vagy egy olimpiai érem reális célkitűzés vagy sem. Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek meg kell találnia a maga olimpiáját, és meg kell küzdenie az akadályokkal. De nem szabad negatívan gondolni a buktatókra. Nemcsak fiataloknak tanácsolom ezt, olykor édesanyámnak is mondom: az akadályok csak erősítenek. Nélkülük a boldog pillanatok kevésbé lennének boldogok.– Egy szurkolóm mondta, hogy a távok végét szívvel szoktam úszni. Együtt dobban a szívem a társakkal, edzőkkel, szurkolókkal, és ezt tartom fejben, ez visz előre.– Két hétig tartott, mire feldolgoztam a tényt, miszerint nem lesz több ilyen versenyem. Fantasztikus emlékek kötnek a korosztályos eseményekhez.– Nem érzem tehernek. Igazából csak szeretném, ha nem lennének elvárások felém, mert bármikor dönthetek úgy, hogy abbahagyom az úszást. Nekem az úszás hobbi, amelyet szenvedéllyel űzök. Kikapcsolódás. El sem tudom mondani, mennyire jó, ha iskola után arra a pár órára minden mást elfelejthetek, csak úsznom kell.– Igen! Ha pár nap pihenőt kapok, már a második nap érzem, hogy mennék úszni. Ha pedig medencében vagyok, akkor nem kell az edzőnek nyaggatni, tudom magamtól, hogy ha épp jobban bele kellene húzni. Maximalistaként hergelem magam.– Tény, hogy van egy álmom. Ha rajtkőre állok, bármi megtörténhet.– Nem, amíg meg nem valósul.