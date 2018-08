Oláh Gergő szereti a zavarost - Pécsre menet megnézte az épülő stadiont a Szeged-Groics Akadémia

Visszatért - nem is akárhogy. Oláh Gergő (balról) a Szeged-Grosics Akadémia mindkét bajnokiján gólt lőtt.

Fotó: PMFC

Játszhatna az NB I-ben, helyette az NB III-ban szerepel. Oláh Gergő (29) a Kisvárdával feljutott az első osztályba, ám a nyáron a Szeged-Grosics Akadémia játékosa lett – két év után újra.– Egyszerű az indok, miért is döntöttem így: bár Kisvárdán azon kevés játékos között voltam, akit marasztaltak és meg akartak tartani az NB I-ben is, ám már hosszú távra szerettem volna tervezni. Közeleg a kisfiam születése, és nem akartam évről évre költözni, új helyet megszokni. A Szeged-Grosics Akadémia viszont ilyen jövőt vázolt fel nekem, még ha most az NB III-ban is kell szerepelnünk. Meglepődtem a kiesésen, és sajnáltam is a csapatot, hiszen az biztos volt, két év kisvárdai szereplés után visszatérek Gyulára. Jobb lett volna az NB II-ben folytatni, de most az a cél, hogy azonnal jussunk vissza a másodosztályba, és ez is komoly kihívás. Eredményes két évet zártam le Kisvárdán, a Szeged-GA-nál viszont ismerősök és barátok közé tértem vissza – mondta Oláh Gergő.A középpályás a csapathoz hasonlóan jól kezdte az idényt: mindkét, győzelemmel zárult mérkőzésen a Szeged-GA első találatát ő szerezte.– Nyilván szeretnék gólokkal hozzájárulni a produkcióhoz, ebben azért bíztam – nyilatkozta Oláh. – Mindkét találatom távoli lövésből született, és a Makó elleninél talán még szebb volt a pécsi, ahol ballal lőttem a hálóba. Kisvárdán támadóbb szellemben játszhattam, itt viszont inkább a védőkhöz vagyok közelebb. Bármelyik pozícióban is szerepelek, a lényeg, hogy ott legyek a pálya középső részén, a zavarosban.A csapat a pécsi bajnoki előtt megállt Szegeden.– És teljes védőfelszerelésben megnéztük az épülő stadiont. Jól halad az építkezés, és feldobott bennünket, milyen lehetőséget adhat majd tavasztól az ifjúsági centrum és a stadion nemcsak nekünk, hanem a fiataloknak is. Az biztos, hogy nehezebb nyomás alatt játszani, és az elvárásoknak megfelelően teljesíteni, de a keret adott, a körülmények kiválók, nekünk, játékosoknak pedig a pályán kell megmutatni, hogy jobbak vagyunk. Az NB III-ban a mérkőzések első félideje kulcsfontosságú lesz, de ha türelmesek maradunk, a szünet utáni időszakban több lehetőségünk, nagyobb területünk lehet, ezekkel pedig élni kell – mondta végül Oláh Gergő.