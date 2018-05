Olasz Anna: az ob-érmek a felkészülés részei, de az Eb-re lelkileg is hangolni kell

Fotó: Derencsényi István / Magyar Úszó Szövetség

– Igen, ez a verseny most abszolút a felkészülés része volt, edzésből mentem Békéscsabára, ráadásul tavaly 30 másodperccel előztek meg, szóval ahhoz képest még javultam is, most csak 4 másodperc volt a különbség a 10 kilométeres számban. Az volt a legfontosabb, hogy végig hasonló tempójú 100 métereket menjek, és egy héttel később jó formában legyek a Seychelle-szigeteki világkupára, hiszen hétvégén már szeretnék előrelépni, pontot szerezni, ami a dohai állomáson nem sikerült. Az persze kicsit bosszantó, hogy elszámoltam magam, hiszen a hajrá előtt azt hittem az első helyezettről, hogy körhátrányban van, az utolsó 50 méteren derült ki, hogy nincs így. Tavaly ilyenkor az ob-n 7000 méter után kezdtem nagyon fáradni, most csak 9000 méter után kezdtem elkészülni az erőmmel, ez előrelépés, az idény fő versenyéig, az Európa-bajnokságig pedig még van idő.– Minél több viadalon indulok, annál jobb, ilyen alkat vagyok. Sok verseny kell, hogy az Európa-bajnokságon jöjjön ki a csúcsformám, illetve hogy a világkupán összetettben a legjobb öt között végezzek, most ez a célom.– Egyelőre meg kell emésztenem a tényt: Glasgow-ban nagyon hideg lesz a víz. Épphogy a minimális, 16 fokos vízhőmérséklet környéke várható, és ezzel már megjártam az előző Európa-bajnokságon is. Akkor fel kellett adnom a versenyt, ami elszomorított, most folyamatosan készítem fel magam lelkileg, hogy végig kell bírnom, bármi is lesz. Félve gondolok még erre, de úgy tűnik, a felkészültségemen nem múlhat majd, hiszen pontosan ott tartok, ahol májusban kell, remekül haladunk a munkával, lépésenként építjük fel az idényt. Most persze inkább a Seychelle-szigetekre gondolok, ahol úgy akarok kijönni a vízből, hogy mindent kiadtam magamból.