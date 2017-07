Olasz Anna csalódott az 5. hely miatt - ˝Az olasz rivális mindent megtett, hogy ne tudjak a lábvizén úszni˝

VB-komment



Olasz Anna, a Haász SZUE válogatott úszója

– A címét megvédő Cunha mellett úszva sokáig energiát spóroltam, de ezt nem tudtam felhasználni, ugyanis tíz kilométeren át beragadtam Grimaldi mögé. Az olasz rivális mindent megtett, hogy ne tudjak a lábvizén úszni, és ez nagyon fárasztó tud lenni ilyen sokáig. Ez el is döntötte, hogy nem lehetek érmes, hiszen így a hármas élboly nagyon meg tudott lépni. Persze a franciák erős tempóváltásai és a hullámok sem segítettek. Dobogóra akartam állni, így csalódott vagyok. Pár nap múlva már lehet, hogy értékelni tudom az ötödik helyet.

Fotó: MTI

Olasz Anna a tőle megszokott széles mosollyal sétált ki a balatonfüredi nyílt vízi úszó-világbajnokság utolsó versenyszámának rajtjához. Nem sokan tesznek így 25 kilométer megtétele előtt, de a Haász SZUE világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes klasszisa igen. Ezt a szokásos jó jelet csak tetézte, hogy sokáig Ana Marcela Cunha mellett láttuk tempózni. A brazil versenyző ugyanis a szám címvédője, és reménykedtünk abban, hogy hasonló lesz a forgatókönyv, mint a legutóbbi vb-n, Kazanyban. Akkor ugyanis ez a két úszó meglépett a mezőnytől, és a férfiakhoz hasonló sebességgel suhantak a vízen, már-már könnyedén.Ez a verseny viszont cseppet sem volt zökkenőmentes.A szegedi úszó megkapta felnőtt világversenyei első sárga zászlós figyelmeztetését, de erre még legyintettünk, benne van a pakliban, főleg a nőknél, akik meglepő módon keményebbek a férfiaknál – erről a fájdalmas rúgásokat kapó Rasovszky Kristóf is tudna mesélni, aki a női mezőnyt beérve adta fel a versenyt. Ráadásul ha Olasz akkor nem megy bele az adok-kapokba, saját bevallása szerint biztosan hátrébb végzett volna. Az viszont már sajnos nem fért bele, hogy a franciák szinte gyilkos tempót diktáltak, sokak eltervezett taktikája borult ezzel, Annáé is.

Cunha favoritként be is vállalta ezt a váltást, Olasz pedig lábvizen próbálta volna kihúzni, hogy felkészülhessen egy hosszabb hajrára. Ez az, ami nem jött össze, Olasz Anna nyilatkozatában erről bővebben olvashatnak.Így viszont eldőlt, hogy az álom nem valósul meg. Gellért Gábor tanítványa számára ugyanis nem is volt kérdés: a kazanyi ezüst után most is dobogóra hajt. Sajnos nem jött össze, majd a hajrában a negyedik hely sem, de az őt folyamatosan akadályozó Grimaldi taktikáját látva ez nem is volt meglepő, neki sokkal több energiája maradt az utolsó 100 méter sprintjére.Olasz Anna tehát ötödik helyen végzett, ami miatt most szomorú, de ez így is óriási teljesítmény volt, Facebook-oldalán záporoztak a gratuláló kommentek. A még nem említett magyarok közül Gyurta Gergely 6., Sömenek Onon Kata pedig 12. lett.