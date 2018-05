Olasz Anna ezüstöt szerzett az ob-n

Olasz Anna 9000 méter után még magabiztosan vezetett, majd beállt üldözői tempójára, de ez később nem jött jól, Juhász Adél ugyanis nagy hajrában megelőzte. Az utolsó métereken négy másodpercre volt az aranytól Olasz, ami egy ilyen hosszú versenyen nüansznyi különbség. Ez így is szép eredmény, hiszen a szegedi olimpikon remek főpróbát tartott a jövő heti, Seychelle-szigeteki világkupa előtt.



A felnőttek között még Farkas Tamás képviselte a szegedi klubot a leghosszabb távon. Negyedik helyen ért célba, és Olasz Annához hasonlóan négy másodperccel maradt le a jobb helyezéstől. Gellért Gábor az egyéni csúcs miatt így is elégedett Farkassal, és büszkén számolt be a juniorok helyezéseiről is, hiszen a leányok mezőnyében két szegedi is dobogós lett 10 km-en. Az elmúlt hetekben éremhalmozó Vas Luca az ezüstmedált gyűjtötte be, Szilvási Gréta pedig a dobogó alsó fokára állhatott a korosztályos eredményhirdetésnél.