Olasz Anna hazai pályán lett magyar bajnok

2012-ben már rendeztek az úszóknak nyílt vízi országos bajnokságot a Szeged melletti Maty-éren, így öt év után visszatért a sportág a gyönyörű sportközpontba.



Mivel a múlt héten már Gellért Gábor szövetségi edző kijelölte a vizes vébén szereplő sportolókat, többen távolt maradtak az eseménytől, de így is sokan eljöttek, akik majd Balatonfüreden rajthoz állnak. Köztük volt a Haász SZUE kitűnősége, Olasz Anna is, aki a francia nyílt bajnokságon 25 kilométeren aranyérmes lett.



– Nem készültem külön erre a versenyre – kezdte a beszélgetést lapunknál 2016-ban az év női sportolójának választott Olasz Anna –, így komoly célt nem is tűztem ki magam elé, ez egy jó edzés számomra.

Végül megnyerte a fel- nőttek viadalát a SZUE klasszisa, megelőzve a szintén világbajnoki induló Sömenek Omon Katát.



– Azért még a franciaországi viadal bennem volt – nyilatkozta a célba érkezés után az Eb- és vb-ezüstérmes klasszis –, az a 25 kilométer nem egyik napról a másikra múlik el. Az viszont nagy öröm, hogy itthon, Szegeden lettem országos bajnok.



Az idő, a körülmények ideálisak voltak, a magyar sportolók mellett még izraeli versenyzők is elindultak, így különleges biztonsági intézkedések is voltak a versenyen, de ez a mai világban már sajnos megszokott dolog.



A férfiak befutója igazán izgalmas volt, a veszprémi Rasovszky Kirstóf nagy hajrával előzte meg a BVSC versenyzőjét, Papp Márkot. Jutott még érem Csongrád megyének: az U18–19-es fiúmezőnyben a hódmezővásárhelyi Balzam Bence lett a bronzérmes.



Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke elégedett volt a rendezéssel, kiemelte, hogy méltó helyen versenyezhettek a sportolók.



– A világ pár hét múlva ránk figyel – mondta a sportvezető –, most már minden sportolónk a vizes világbajnokságra készül, ami az év legnagyobb hazai sporteseménye lesz. Nagyon bízom benne, hogy sikeres és eredményes vébét rendezünk. Fiatal, de tehetséges lesz a hosszútávúszó-válogatott, akik között, bízom benne, lesznek meglepetésemberek.