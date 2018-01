Olasz Anna hazaköltözött

Most már minden egyes nap Gellért Gáborral edz Olasz Anna. Fotó: Török János

– Tervben volt a hazaköltözés, méghozzá májusban. Akkor tudom kihozni magamból a maximumot, ha itthon vagyok, és kizárólag az úszásra koncentrálhatok, nem kell dolgoznom mellette. Ez döntő faktor volt, hiszen hosszabb távon csak munkával tudtam volna az Egyesült Államokban maradni, de úgy nehéz teljes erőbedobással világkupákra vagy akár olimpiára készülni. Az ötkarikás játékok kapcsán különösen motivált vagyok, jövőre szeretnék kvalifikálni, így másfél évig biztosan itthon élek. Ennél tovább nem szokásom egyébként sem tervezni, meglátjuk, mit hoz a jövő, most csak azzal foglalkozom, hogy formába kerüljek, a világkupa-sorozat mellett az Európa-bajnokság lebeg még idén a szemem előtt.

– Megváltoztak a támogatási szabályok a szövetségnél, akkor volt esélyem a háromhetes thaiföldi válogatott edzőtáboron részt venni, és a világkupa-indulásokat is biztosítani, ha már januárban hazaköltözöm. Miután ez kiderült, pár nap alatt kellett döntenem, és ez volt az észszerű választás. A szívem persze mást mondott, hiszen Amerikában már kialakult életem volt, és persze ott él a párom is, de ő is támogatott a döntésemben, úszóként megérti, hogy sokkal többet tudok kihozni a karrieremből, ha visszajövök Szegedre, és nap mint nap Gellért Gábor irányításával edzek.– Sok helyre hívtak amerikai tartózkodásom alatt, de sajnos a legtöbb esetben nemet kellett mondanom. A következő hetekben két edzőtábor miatt még nem sokat leszek itthon, de utána szívesen megyek különböző rendezvényekre, tévés beszélgetésre. A legjobban viszont a motivációs előadások érdekelnek.– Voltam már egy cégnél ilyen előadást tartani, és nagyon élveztem. Az embereket kifejezetten motiválják a hosszú távokat teljesítő sportolók, és ez különösen igaz, ha mindezt úszva teszik meg. Ez már önmagában is inspiráló számukra, de én még az egykori hátrányomból is előnyt tudok kovácsolni, hiszen tanulságos és bátorító lehet az, ahogy felálltam a padlóról azok után, hogy egymás után kétszer is épphogy lemaradtam az olimpiáról – még ha utólag úgy is alakult, hogy Rióban végül ott lehettem. A hétköznapi és munkahelyi életre is jó példákat hoz a sport, a másik motívum persze az, hogy a kemény munka kifizetődik. Testhezálló is ez a feladat, hiszen üzleti kommunikációt tanultam az egyetemen.– A diplomáciai jellegű elfoglaltságok tényleg érdekelnek, mert a nyelvtudásom, a végzettségem és azt hiszem, a személyiségem is megvan egy ehhez hasonló feladatkörhöz. Meglátjuk, hogy elindulok-e ezen az úton, most csak az a biztos, hogy százszázalékosan tudok az úszásra koncentrálni, ami a jövőm szempontjából fontos lépés.