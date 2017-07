Olasz Anna növelte önbizalmát

A nőknél a spanyol Paula Ruiz Bravo volt a leggyorsabb a nyílt vízi úszók Európa Kupa-sorozatának barcelonai állomásán, de a magyarok megszorongatták. A Haász SZUE világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes klasszisa, Olasz Anna mindössze hét tizedmásodperces hátránnyal csapott célba, mögötte pedig – újabb hattizedes különbséggel – a balatonfüredi világbajnokságon majd szintén induló Sömenek Onon Kata végzett a harmadik helyen.



– A célkapura kanyarodni kellett, és a vártnál hosszabb volt a finis, és sajnos a győztes bal oldalán fordultam a jobbos kanyarra, ez pont elég különbség volt, hogy ne tudjak nyerni – kezdte a beszámolót Olasz Anna.



– Emellett a célba csapásnál peches voltam, csak a második kísérletre értem el a falat. Mindez persze nem zavar, mert az a lényeg, hogy az élen voltam egy olyan mezőnyben, amelyben a világelit néhány neves képviselője is ott volt. Ez abszolút önbizalom-növelő a hazai rendezésű világbajnokság előtt – hangsúlyozta a szegedi sportoló.



Kemény munkából, gyakorlatilag edzésből érkezett erre a viadalra Olasz Anna, aki akár a magyar válogatott első éremszerzője is lehet a vb-n.



– Ahhoz képest, hogy milyen penzumokat kell teljesíteni még ezekben a napokban is, engem is meglepett ez az eredmény. Ilyenkor még ugyanis nem engedek fel, csak a vb előtti egy hétben lesznek könnyebbek a tréningek, akkor jön a formába hozás. Ettől még feltöltött ez az élmény, hiszen az egyik kedvenc városomban lehettem, gyönyörű környezetben, egy kis városnézés is belefért – árulta el a riói olimpián is szereplő úszó.



A spanyolországi viadal volt az izraeli Eilat után a második állomása az idei, öt futamból álló Európa Kupa-sorozatnak, amelynek következő versenye szintén Spanyolországban, Naviában lesz augusztus 5-én.



Előfordulhat, hogy Olasz Anna itt még elindul majd, de a sorozat 2013-as győztese összetettben már nem kel versenyre, szeptemberben ugyanis visszatér az Egyesült Államokba, hogy az amerikai egyetemen szerzett tudását egy komoly cégnél kamatoztassa. Szegeden már nem lehet vele találkozni a vb előtt, hiszen Barcelonából Balatonfűzfő felé vette az irányt, ahol másfél hetes edzőtábor vár rá.



A barcelonai verseny dobogósai, férfiak: 1. Rasovszky Kristóf 1:52:32.6 óra, 2. Jean-Baptiste Clusman (francia) 1:52:34.8 ó., 3. Christian Reichert (német) 1:52:37.7 ó. Nők: 1. Paula Ruiz Bravo (spanyol) 2:02:02.1 ó., 2. Olasz Anna 2:02:02.8 ó., 3. Sömenek Onon Kata 2:02:03.4 ó.