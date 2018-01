Olasz Annáék Thaiföldön

A magyar úszóválogatott thaiföldi edzőtáborában folytatta felkészülését a Haász SZUE négy versenyzője (Olasz Anna, Bonecz Boglárka, Fábián Fanni, Fábián Milán), illetve velük tartott szegedi edzőjük, Gellért Gábor is. Az egzotikus helyszínen tartott edzőtáborban 9 fős edzői stáb irányítja 19 válogatott úszó felkészülését, köztük van még Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás, Késely Ajna és Gyurta Gergely is. Olasz Anna beszámolója alapján minden reggelt tornával indít a magyar csapat, napi két úszóedzés mellett kondizás is szerepel a programban. Pihenőidejükben a tengerpart remek kikapcsolódást nyújt, jet-skizésre is volt már lehetőségük, a vasárnapi pihenőnapon pedig a Phi Phi szigetekre látogatnak el.