Olasz Annát a diplomája töltötte fel az ob-re

A diplomás Olasz Anna és a büszke szülők. Fotó: Facebook/Olasz Anna

– Végre itthon! – fáradtan, de mosolygósan nyilatkozta ezt Olasz Anna , aki hétfő este ért Szegedre, így elkezdheti a nyári versenyszezont. Mindjárt bele is csap a közepébe, pénteken már Békéscsabán lesz jelenése, hétvégén ugyanis a hosszútávúszó medencés országos bajnokságot rendezik. A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes klasszis pénteken 10, vasárnap pedig 5 kilométeren indul.– Természetesen a bajnoki cím lesz a cél mindkét számban, de hiába vonult vissza Risztov Éva, ez nem lesz olyan egyszerű, mint sokan gondolnák. Nem lennék meglepve, ha például Juhász Adél és Juhász Janka megszorítana, esetleg meg is előzne, hiszen tehetségesek, én pedig nagyon fáradt – utalta arra Olasz Anna, hogy sűrű hetek vannak mögötte.A Haász SZUE versenyzője ugyanis mostanság főként tanulmányaira koncentrált, és ennek meg is lett az eredménye. Sikeresen zárta a vizsgáit az Arizona State University üzleti kommunikációs képzésén, így múlt héten megszerezte egyetemi diplomáját.– A vizsgák után sem volt egyszerű az élet, ugyanis nálunk három ballagás is volt, mindegyik óriási hangulatú esemény, több mint 10 ezer végzős diákkal – kezdte az élménybeszámolót a szegedi olimpikon. – Először a sportolók, majd a diákok közötti ballagásra kellett menni, a harmadik esemény pedig a diplomaátadás volt. Élveztem a ceremóniákat, és jól sikerültek a vizsgák, de elég fárasztó és sűrű program volt. A szüleim is meglátogattak, éppen ezért fel is töltöttek az elmúlt napok. A bajnokságon majd kiderül, hogy a fáradtság negatív vagy az élmény pozitív hatása lesz erősebb. Az időzónaváltás harmadik és negyedik napja szokott nálam a legnehezebb lenni, ez pont hétvégén lesz, de remélem, így is elérem a céljaimat.

A terv legfontosabb része egyébként a legjobb négy közé kerülni, hiszen erre lesz szüksége, hogy a Maty-éri második válogatón kiharcolja a francia bajnokságon való indulást, ahol majd a magyar nyílt vízi válogatott erős nemzetközi mezőny- ben kvalifikálhat a világbajnokságra. A férfiaknál az első lépés a dobogóra kerülés, így Fábián Milán is szeretne érmes lenni, az ifjúsági Európa-bajnok tehetségnek ez nagy lehetőséget jelentene.Klubtársa, Farkas Tamás is indul a felnőttek között, de már komolyabb tét nélkül, mivel korábban eldőlt: Szerbiát ő képviseli majd a budapesti vb-n. A három felnőttön kívül még 13 utánpótláskorú szegedi ifjú méri össze erejét hazánk legjobbjaival.Visszatérve Olasz Annára, rákérdeztünk: mihez kezd a diplomájával?– Vélhetően ősszel visszamegyek az Egyesült Államokba, és az úszás mellett szeretnék munkát vállalni. Kiváló lehetőségekről hallottam, egy állás különösen érdekelne, ugyanis marketingre specializálódtam, és ezt gyakorolhatnám is. Meglátjuk, de egyelőre nagyon örülök, hogy itthon csak az úszásra koncentrálhatok a nyáron, az ob után pedig végre a szegedi barátaimmal is tudok találkozni – zárta a beszélgetést Olasz Anna.