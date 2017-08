Olasz Annát nem törte meg a világbajnoki szereplés: Érem nélkül maradt, de újra élvezi az úszást

Sosem felejtjük Olasz Anna csalódott arcát annál a kazanyi tévés nyilatkozatnál, amelyet pár perccel azután tett, hogy megtudta: másodszor is épphogy lemaradt az olimpiáról. Az az eset megtörte a Haász SZUE Európa- és világbajnoki ezüstérmes úszóját, hiszen ismét nem tudott egyenes ágon az olimpiára jutni. Az utolsó utáni pillanatokban beugróként igen, de ez nem vigasztalta őt teljesen. Érthető, hiszen rengeteg áldozatot hozott a sportért, valamint amerikai tanulmányaiért, mindez együtt úgy tűnt, kezdi felőrölni. Ezt ő maga is bevallotta, mint megtudtuk: még májusban sem volt biztos benne, hogy a júliusi, hazai rendezésű világbajnokságon egyáltalán szeretne-e indulni.



Aztán hazatérve Szegedre mintha kicserélték volna, így elindult a vb-n. Bár ezúttal nem az ötkarikás játékok volt a tét, újra egy nagy álom lett beteljesületlen, hiszen nem sikerült a hazai világbajnokságon érmet szereznie. Az olimpiai távon nyolcadik, a maratonin pedig ötödik lett nyílt vízi úszásban. Nem tudtuk, hogy ezt ilyen előzmények után miként emészti majd meg Olasz Anna, így félve kerestük fel a kérdéssel: ugye ez nem töri meg őt úgy, mint a kazanyi dráma?



– Szó sincs róla, és abban sem gondolkodom, hogy abbahagynám az úszást. Sőt, újra élvezem – szólt a megnyugtató válasz, jó kedélyű hangon. – Már tudom értékelni a vb-n elért eredményt. Elégedett nem vagyok, és nem is leszek vele, de már szebbnek látom a világbajnokságot. Főleg ha azt vesszük, hogy két hónap alatt jött meg a kedvem és a formám is, ami azóta is kitart – mondta Olasz Anna, utalva arra, hogy múlt héten a hidegben és zuhogó esőben rendezett, nívós kanadai világkupán negyedik lett. Erősebb lett tehát, hiszen emlékezhetünk: tavaly az Eb-n hasonlóan zord körülmények feladásra kényszerítették.



Hamarosan újabb kanadai vk-viadalon indul, majd az Universiadén is. Aztán véget ér a szezon, és Olasz Anna visszatér az Egyesült Államokba, hogy hasznosítsa ott szerzett diplomáját és tudását.



– A munka nem foglal le majd jobban, mint az egyetem, szóval lesz időm és erőm is úszni, folytatom a karrieremet. Tudom, hogy a nyílt vízi úszást még 40 évesen is lehet csinálni, de azért ilyen hosszú pályafutást nem tervezek – árulta el a szegedi sportoló.



Szezonról szezonra nehezebb dolga lesz, hiszen egyre több úszó választja ezt a szakágat, és egyre keményebb is a mezőny – sportértéke mellett verekedésben is.



– Az elmúlt egy-két évben érezhetően megnőtt a verseny közbeni ritmusváltások száma, főként a francia klasszisok kezdeményezik ezt. Nincs mese, dolgozni kell rajta, hogy ehhez alkalmazkodni tudjak. Ami a vízben kapott ütéseket illeti, egyrészt cáfolnám, hogy a nők többet verekszenek, mint a férfiak, csak az erősebbik nem képviselői nem panaszkodnak miatta annyit. Aki pedig ezt a sportágat választja, tudnia kell az elején, hogy elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb ütések. Olvastam olyan ötletről, miszerint külön-külön lehetne indítani a versenyzőket, de az ilyen terveknek nincs értelmük. El kell fogadni, hogy ez egy kemény sport – véli Olasz Anna.