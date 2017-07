Olasz lehet az első érmesünk: 25 kilométeren szurkolhatunk a szegedi klasszisnak

Olasz Anna összpontosít. Nagy nap lehet számára a mai. Fotó: MTI

Az első, 10 kilométeres megmérettetésén nyolcadik lett Olasz Anna, de ami ennél is fontosabb: a Haász SZUE nyílt vízi úszója láthatóan kirobbanó formában versenyzett. A szegedi klasszis számára tehát az olimpiai szám tökéletes felvezetés volt a ma 8.30-kor kezdődő 25 kilométeres fináléra, amelyen éremeséllyel száll vízbe Balatonfüreden. E távon eddig két világversenyen indult: az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is ezüstöt szerzett. A legutóbbi, kazanyi vb-n ezzel a magyar küldöttség első medálját hozta össze, és most is Gellért Gábor tanítványa nyithatja a sort.– Az edzésidők és az első futam alapján is hasonlóan jó formában érzem magam, mint Kazanyban, így a cél csak erősödött bennem, dobogóra szeretnék állni! – hangsúlyozta Olasz. – A hajrában eddig nem voltam annyira jó, de múlt héten ez is remekül sikerült. Lehet rá számítani, hogy a maratoni számban erre szükség lesz, de egy ilyen hosszú távon semmiben sem lehet biztos az ember. Rengeteg forgatókönyve lehet a versenynek, de a lényeg, hogy jól érzem magam, és készen állok rá.

Olasz bevallotta a napokban, hogy nem volt ez mindig így, még idén tavasszal is kétségei voltak afelől, hogy indul-e a magyarországi vb-n.– Sűrű hónapok voltak a diplomaszerzés miatt, és persze a peches olimpiai kvalifikációkat sem lehet kitörölni az emlékeim közül, illetve az sem segített, hogy évek óta nem volt egy hosszabb pihenőm. Fáradt voltam, kezdtem elveszteni a hitem, de aztán hazajöttem Szegedre, és mintha kicseréltek volna. Újra élvezem az úszást – mondta mosolyogva.Ezt jó látni és hallani, hiszen a 25 kilométer annyira hosszú táv, hogy itt az edzettség másodlagos tényező, fő- ként fejben dől el a viadal. Öt és fél óra úszás végén nem a forma számít, ezért nagy öröm, hogy – Anna megfogalmazása szerint – nála most minden klappol. Kiemelte: Balatonfüreden fantasztikus a hangulat, és ennyi nézőt még sosem látott nyílt vízi versenyen, ami szintén erőt ad neki.