Olimpiai bajnok érkezik: Holnap a Szeged itthon, a Szentes idegenben játszik a vízilabda OB I-ben

A fehér sapkás Szeged és a sötét sapkás Szentes is szombaton játszik.

Fotó: Frank Yvette

A szezonban nyeretlen szegediek azt a Vasast fogadják szombaton 19 órától az újszegedi sportuszodában, amely az alsóház harmadik helyén áll. Az ellenfélnél 37 évesen is ott játszik az athéni olimpiai bajnok Steinmetz Ádám, míg legeredményesebb játékosuk a 20 meccsen 32 találatnál járó Marnitz Gergő.A hazaiaktól már egy szoros eredmény is bravúrnak számítana.A Metalcom-Szentes szintén szombaton 19 órától ugrik medencébe az UVSE otthonában. Pellei Csaba vezetőedző csapata 20 pontot gyűjtött eddig, és továbbra is szoros csatában van a 21 pontos szombathelyi AVUS-sal és a 18 egységnél járó Tatabányával, éppen ezért kötelező nyernie az utolsó előtti fővárosiak ellen.