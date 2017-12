Önbizalom-növelő sikert arattak: MOL-PICK Szeged-Dabas 39-21 - galéria

Bodó arcára van írva a Szeged legutóbbi másfél hónapja. Fotó: Kuklis István

K&H férfi kézilabdaliga, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Földesi, Halász.Sego - Sostaric 3, Balogh 2, Skube, Gaber 7, Gorbok 1, Sigurmannsson 9/5.T. Petrus 1, Blazevic, Zsitnyikov 2, Zubai 2, Bodó 6, Fekete B. 1, P. Rodríguez 3, S. Sunajko 2.Juan Carlos Pastor.Holló - Bakos D. 3, Országh 2, Slachta 1, Simovics 3, Halász L. 3, Kekezovics 2.Duleba (kapus), Bíró, Pocsai 3/2, Szöllősi O., Hajdu, Lókodi 4, Lepsényi, Zakics, Szabó T.Tomori Győző.5/5, ill. 2/2.6, ill. 8 perc.NYILATKOZATOK- Gratulálok a fair játékához és jó szerepléséhez a Dabasnak. Végre nyugodtabb meccset játszottunk ma. Az első negyedóra után összeállt a védekezésünk, több labdát szereztünk. Kulcs volt a védekezésünk, a kapusteljesítményünk, valamint, hogy csak négy labdát vesztettünk el. Gratulálok a csapatnak a hozzáállásához és teljesítményéhez. Amikor jól mennek a dolgok könnyű a csapatnak, de a nehéz pillanatokban is együtt kell lennünk. A mindössze négy elveszített labda nagyon jó, ez az utolsó két meccsünkön 16, illetve 18 volt. Gratulálok a szurkolóknak is, ma ismét mellettünk álltak.- Gratulálok a Dabasnak, jók voltak. Féltem az első negyedóra után, hogy megint egy szoros meccset játszunk. Remélem most végleg kijövünk a gödörből. Megyünk tovább, nyerni szeretnénk Tatabányán. Én is köszönöm a szurkolóknak, hogy ma is mellettünk voltak. Kaptunk az utóbbi időben hideget, meleget, de ez így van jól.- Örülök, hogy a Szeged kijött ma a gödörből, de annak nem, hogy pont ellenünk. Húsz percig bírtuk erővel, koncentrációval, addig jól kézilabdáztunk és döntetlen körül mozgott az eredmény. Ezután kijött a két csapat közti különbség. Sok sikert kívánok a Szegednek. Eddig nagyon jól szerepeltünk a bajnokságban, ebbe kicsit bele is fáradtunk. Bízom benne, hogy a hátralevő nyerhető meccseket győzelemmel zárjuk- Gratulálok a Szegednek. Rosszkor voltunk rossz helyen, de az első húsz percben azért méltó ellenfelei voltunk a hazaiaknak. Ebből az időszakból építkezhetünk a nyerhető találkozóinkra.VÉGELepsényi átlövését védi Sego, Pedro indul, 39-21. Az utolsó fél percet emberhátrányban kénytelen játszani a Szeged, Pedrót állítják ki. Lepsényi lövésével zárul a mérkőzés, de nem talál kaput.Pedro kínaiból, de nem adják meg a gólt a játékvezetők. Azt mutatják, hogy leért a spanyol szélső lába.Zsitnyikov hozza ziccerbe Bodót, 38-21. Szöllősi fölé pattintja beállóból.Sostaric átlövésből, 37-20. Lókodi, 37-21.Sunajko megy bele Országhba. Slachta, 36-20.Pedro lőhet nagy szögből, 36-18. Fekete kap két percet. Pocsai hétméteresből, 36-19.Sego is ihletett formában, egymás után két ziccert véd most (is).Zubait rángatja Simovics, hetes és két perc. Ez a harmadik piros lapot kap a vendégek játékosa. Sigurmannsson az ötödik büntetőjét is belövi, 35-18.Sostaric késik egy ütemet védekezésben, kiállítják a játékvezetők. Lókodi veszett labdát szed össze, ziccerben mehet, Sego azonban véd!Bakos bátor lövése, nincs gól. Sego parádés indítása után Sunajko, 34-18.Bodó fölé. Lepsényi ellépi, Sunajko rohan, 33-18. Utolsó időkérését is felhasználja a Dabas.Zsitniykov előtt tátong rés a dabasi falon, 32-17. Bakos, 32-18.Bodó, a nagygólok mestere, ezúttal a rövid felsőbe, 31-16. Lókodit blokkoljuk, összeszedi a lepattanót és bedobja Sego mellett, 31-17.Feketét támasztják meg lövés közben, nem fújnak semmit a játékvezetők... Lókodi lóg meg a helyén, 30-16.Lepsényi lendületből, mellé.Zsitnyikov testcsellel küldi el a védőjét, de fölé dobja a labdát. Zubai másodszor, 30-15.Lókodi zavarja ki a pókokat a balfelsőből, 29-15.elveszti a labdát a Dabas. Zubai rohan, megfogják. Szabaddobás után újra próbálkozik, 29-14.Stefan Sunajkót nevezi tizenhatodikként a mérkőzésre Juan Carlos Pastor.parádé! Thiagus Petrus labdát szerez, majd a saját hatosáról betalál! 27-14. Zubai köti le három ember figyelmét, passzol Zsitnyikovnak, 28-14.Bodó blokkol, indítja Sigurmannssont, 26-14.Sego véd, a kipattanót Pocsai értékesít a szélről, 25-14. Utoljára a 22. percben lőtt gólt a Dabas. Bodó elemi erővel, kapufa.Bakos rossz bejátszása után Sego indítja Sigurmannssont, 25-13.Fekete Bálint a szélről, 24-13. Nagyon jól játszik a szegedi fiatal, kijárt neki a gól. Halász páros lábról, Sego combbal hárít. Időt kér a Dabas.Marin Sego, Marin! Skandálja a publikum, nem véletlenül!Bodó 13 méterről a hosszú felsőbe, 23-13. Számol a szegedi közönség, közte tíz!Fekete kis híján labdát szerez, de nem éri utol. Bakos átlövését kispárgázza Sego.Hajdu lőhet tisztán, Sego hárít. Pedro kínaiból, 22-13.Bodó óriási lövésébe hiába blokkolnak, védhetetlen, 21-13.a Dabas kezdte a második játékrészt.FÉLIDŐtámad a Dabas, de nem találja a rést a szegedi falon. Petrus labdát szerez, viszi, majd passzol Sostaricnak, aki nem hibázik, 20-13.keményedik a szegedi védekezés. Most Fekete ér oda a beállóra, bravó! Zsitnyikov tör be, 19-13.Lókodi lő ütemtelenül, Sego! Balogh csúszik-mászik a labdáért, megvan!Gaber nagy formában van, már a hetedik gólját szerzi, 18-13. Gaber jól védekezik, de lábbal ér a labdához, sárga lap.Halász újra passzívnál, újra távolról, most fölé.Halász közel 15 méterről kénytelen lőni passzívnál, Sego könnyedén oldalra üti. Bodó ad nagy labdát Gabernek, 17-13.labdát szerez a Szeged védekezésben, Simovics odakönyököl Gabernek, nagy felhördülést okoz az eset, mert üres volt a dabasi kapu. Két perc, plusz hetes a Szegednek. Sigurmannsson belövi Dulebának, 16-13.Halász balátlövőből passzol a jobbszélre, Országh nem tudja megmenteni. Balogh lövését még védi Holló, Gaber bedobja a kipattanót, 15-13. Időt kér a Dabas.Bakos Dávid előtt nyílik a fal, 13-13. Balogh átlövése után 14-13.Bíró rántja össze a zegedi falat, majd passzol Simovicsnak, 12-12. Bodó, 13-12.Kekezovics a szélről, Sego véd. Újabb szegedi gól, ki más, mint Gaber, 12-11.Sigurmannsson ziccerben, Holló. Lent marad a földön az izlandi szélső, de nincs baj szerencsére. Gaber biztos pont eddig, 11-11.Bodó első labdaérintéséből bevágja a hosszú alsóba, 10-10. Simovics ügyesen fordul be, 10-11.Országh fut be a falba a szélről, 9-10. Gorbok kap egy könyököst, két perc Országhnak.Skube és Gaber összejátéka után utóbbi talál be, 9-9.Halász, 8-8. Balogh kapufát lő, Kekezovics ismét kihasználja a jobbátlövő hibáját, 8-9.Országh ziccerét védi Sego, lerohanás után Sigurmannsson talál be, 8-7. Sego véd, eladjuk a labdát, Sego ismét. Bravó! Sigurmannsson cunderét Holló rúgja ki.újabb szegedi hetes, ezúttal Skube harcolja ki. Sigurmannsson felhúzza a léc alá, 7-7.Bakos Dávid átlövése becsúszik Sego alatt, 6-7.Balogh átlövését kiüti Holló, rohan a Dabas, Kekezovics, 5-6. Sostaric a jobbszélről, 6-6.Pocsai hétméteresből, 5-5.Gorbok lő nagy gólt, 5-4. Simovics áll ki két percre, a levegőben meglökte az orosz átlövőt.Simovics marad üresen beállóban, 4-4.Balogh, 4-2. Ország rendezetlen fal ellen, 4-3.Sigurmannsson ugyanoda, mint az előbb, 3-1. Halász Levente, 3-2.Halász páros lábról ugrik fel, Sego nem ér le a lövésére, 2-1. Gorbok lőne, Ország megfogja, szabaddobás. Balogh harcol ki büntetőt.Halász mellé. Gaber harcol nagyot, 2-0.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson belövi a hetest, 1-0.az első dabasi támadás végén Sego hárít.a Szeged kezdte a mérkőzést. Gorbok lövését Holló védi.Buntic továbbra sincs ott a szegedi keretben, 15 játékos neve van ott egyelőre a jegyzőkönyvben. Valószínűleg Pastor edző később dönti el, hogy Stefan Sunajko, vagy Bánhidi Bence kerül majd be.ellepték a plüssök az újszegedi sportcsarnok küzdőterét. Immár nyolc éve hagyomány lapunk ötlete után.a szegedi csapatban ma biztosan nem lesz ott Jonas Källman, aki a héten kisebb műtéte esett át és ma engedték haza a kórházból.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból.Korábban:Másfél hónap alatt öt vereséget szenvedett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, és két borzasztó kínos döntetlent is összeszedett - ilyen sorozatra emberemlékezet óta nem volt példa. Most nem a BL Final Fourért kell számolgatni, hanem a bajnoki döntőbe jutásért kell izgulni.Tizenegy meccs, négy győzelem, két döntetlen, öt vereség. Ez a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának mérlege október 21-e, a Telekom Veszprém elleni bajnoki vereség óta.Nem túlzunk, ha történelmi mélypontnak nevezzük a szereplést: másfél hónap alatt öt vereséget emberemlékezet óta nem szenvedett a csapat, ebből ráadásul négyet hazai pályán. Mindezt akkor, amikor a klub a valaha volt legnagyobb költségvetésével gazdálkodik.Komoly gyomrost jelentett a Veszprém elleni zakó, de azért akkorát nem, hogy hosszú hetekre meghatározza a csapatot. Mégis sorozatban jönnek a pofonok: mindenki pontért, pontokért lép pályára a PICK ellen.Hogy kik ellen botlott a csapat? Kezdjük a Bajnokok Ligája- kudarcokkal. A Löwen ellen ki lehet kapni: az utóbbi években a Szeged akarata érvényesült, most a németeké. Ilyen van.

Közlemény



A MOL-PICK Szeged a következő közleményt adta ki tegnap: „Számunkra is csalódást keltők azok az eredmények, amelyeket a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata elért az elmúlt időszakban. December 20-át követően a tulajdonosnál vesz részt egyeztetésen a csapat vezetése, a szakmai stáb, ahol értékelik az elmúlt időszakot. A megbeszélést követően a döntésekről tájékoztatjuk a közvéleményt, addig a hátralévő feladatokra koncentrál mindenki."

A francia Nantes ellen viszont a legutóbbi négy szezonban nem veszített volna hazai pályán a csapat. Ezeket a meccseket mindig behúzta valahogy. Most nem. A Nantes jelenleg hatodik a francia élvonalban.A Kristianstad otthonában botlani? Egy Final Fourba tartó csapatnak nem kellene. Megizzadni lehet, pontot veszíteni nem. De fogjuk rá, egy botlás belefér egy szezonban, mégiscsak a bajnokságát vezető svéd csapat volt az ellenfél. A lengyel Plock viszont csoportutolsóként érkezett. Kilenc meccsen egyszer sem nyertek, októberben hattal kaptak ki a PICK-től otthon. Szegeden győzni tudtak.A fenti listához hozzáadhatjuk a sorozatban két bajnoki döntetlent. A Budakalász ellen hazai pályán veszített pontot a csapat, ilyenre a bajnokságban a Veszprém elleni meccseket leszámítva több mint másfél évtizede nem volt példa. És talán ez az aggasztóbb. Mert ha a BL-csoportban ötödik lesz a csapat, azt tavasszal két mérkőzés alatt ki lehet javítani, a nyolcaddöntőben a B csoport negyedikje ellen kell nagyot villantani. Ez most a német THW Kiel.A K&H ligában azonban féltávhoz érve kérdéses a döntőbe jutás. A versenykiírás szerint a májusban záruló alapszakaszban kialakul a végeredmény a harmadik helytől lefelé, az első és második oda-vissza vágós döntőt játszik. Jelenleg második a PICK, de vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll, mint a Tatabánya és a Balatonfüred. A „tavaszi" meccseken idegenben játszik Juan Carlos Pastor csapata a fenti duó mellett a Veszprémmel is. Innentől kezdve bármelyik pontvesztésért komoly árat fizethet a szegedi együttes.