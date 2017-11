Online 17.30-tól: MOL-PICK Szeged-HBC Nantes

Bánhidi Bence, a MOL-PICK Szeged beállója egy jótékonysági felhívást intézett a szurkolók felé:

a Reménysugár Alapítvány részére a Löwen elleni BL-meccsen kez- dődött az akció. A Nantes ellen is folytatódik a gyűjtés: aki szeretne hozzájárulni ehhez, az ma megteheti, és így lesz ez majd a Balatonfüred és a Barcelona ellen is.

A szegedi vezetőedző, Juan Carlos Pastor szerint a védekezésben kell nagyot fejlődnie csapatának. Fotó: MTI

A szegedi vezetőedző, Juan Carlos Pastor szerint a védekezésben kell nagyot fejlődnie csapatának. Fotó: MTI

ismét ott van a szegedi BL-meccskeretben Zubai Szabolcs és Pedro Rodríguez. A kimaradók Fekete Bálint és Matej Gaber, utóbbira mandulagyulladás miatt nem számíthat Juan Carlos Pastor vezetőedző.üdvözöljük az olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A szegedi és a nantes-i játékosok is már melegítenek a pályán– Az életünkért játszunk – válaszolt a péntek délelőtti edzés előtt arra a kérdésre Juan Carlos Pastor vezetőedző, hogy mit vár a meccstől. A MOL-PICK Szeged ma 17.30- kor a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a francia Nantes együttesét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Hihetetlen fontos találkozó vár a magyar együttesre, hiszen a Veszprémtől és a Löwentől elszenvedett vereség miatt csalódott a szegedi szurkolótábor.– A legfontosabb, hogy csapatként játsszunk, ez a mi erősségünk. Az elmúlt meccseken túl sok volt az egyénieskedés, ez pedig nem a mi játékunk. Nekünk olyan a keretünk, amelyből mindenki szerepet kap, játszik. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, de csapat vagyunk.Éppen ezt hiányolta a szegedi közönség is, a német bajnok, a Rhein-Neckar Löwen elleni BL-összecsapáson pedig hangosan zengte a csarnok, hogy „Hol a csapatunk?".– Meccs közben kérdeztem is Marko Krivokapicstól, hogy mit mondanak a szurkolók. Teljes mértékben egyetértettem velük, mert sajnos nem volt esélyünk a Löwen ellen. Nekünk kell előrelépni, visszatalálni arra útra, amelyet képviseltünk. Számomra az mindenképpen pozitívum, hogy a PICK-szimpatizánsok is saját csapatuknak tekintenek bennünket, ez nagy dolog, mert tudják, hogy képesek vagyunk a jó játékra.

Az elmúlt időszakban rengeteg gólt kap a PICK. Ez az elmúlt idényben nem volt jellemző rá. Ami az erőssége volt a csapatnak, az most nem működik jól.– Sok gólt kapunk! A védekezésben kell fejlődnünk, mert akkor ebből könnyű találatokat tudunk szerezni. Támadásban nem szabad labdákat ajándékozni az ellenfélnek, egy jó csapat ezt ki tudja használni, és ebbe a kategóriába tartozik a Nantes is. Fontos, hogy a védelemben bízzanak egymásban a játékosok. Bízzunk abban, hogy jól védekezik a mellettem lévő társ, nem kell segíteni egymásnak. Csak így tudunk előrelépni. Támadásban pontosan kell játszani, és tudni, hogy kinek mit kell csinálnia, mi a dolga.A HBC Nantes 30–26-ra nyert Franciaországban a MOL- PICK Szeged ellen. Azóta több meglepő vereséget is elszenvedtek a gallok.– Nem szabad most azzal foglalkozni, hogy mi van velük, csak magunkra kell figyelni, javítani a hibákat, előretekinteni. Az biztos, hogy jól kezdték a szezont, minket is elkaptak. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, nemcsak a szurkolóknak, hanem nekünk is fájtak a vereségek. Nagyon bízom benne, hogy a Nantes ellen is mellettünk lesznek, segítenek, és szurkolnak a csapatuknak.