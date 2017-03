Online 17.30-tól: MOL-Pick Szeged-PPD Zagreb

A B csoport állása



1. Vardar 12 9 0 3 354 – 319 18

2. Löwen 13 8 1 4 368 – 366 17

3. Kielce 12 8 0 4 355 – 334 16

4. Szeged 12 6 1 5 320 – 305 13

5. Breszt 12 4 4 4 326 – 324 12

6. Celje 13 3 3 7 378 – 401 9

7. Zagreb 12 3 1 8 288 – 309 7

8. Kristianstad 12 2 2 8 323 – 354 6

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Oscar Raluy Lopez, Angel Sabroso Ramirez (spanyolok).MOL-Pick Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.PPD Zagreb: Vezetőedző: Silvio Ivandija.üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már a pályán melegítenek, a mérkőzés 30 perc múlva kezdődik.Korábban:Továbbra is zajlik az élet a VELUX EHF férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Csütörtök este a szlovén Celje olyan magabiztosan győzte le 37–31-re a német Rhein-Neckar Löwent, mintha Luka Zvizejék vezetnék a csoportot. A MOL-Pick Szeged szempontjából kedvező eredmény született. Bármily hihetetlen, de még mindig él a remény, hogy Juan Carlos Pastor csapata a harmadik helyen végezzen, így az A csoport 6. helyezettjével játsszon a legjobb 16 közé jutásért.Ennyire azonban ne szaladjunk előre, mert a Pick nincs jó passzban. Zsinórban háromszor szenvedett vereséget úgy, hogy a hajrához érve mindhárom összecsapáson – Breszt, Vardar, Kielce – még vezetett. Pedig előtte éppen ebben rejlett a Szeged ereje, kiélezett meccseket tudott megnyerni, a maga javára fordítani a hajrában.Pastor mester is érzi, hogy ma 17.30-kor hihetetlen fontos meccset játszik a csapata. Csütörtökön és pénteken is zengett a csarnok, ha nem csinált jól valamit a csapat. A spanyol mester szeretné kirángatni a játékosokat a hullámvölgyből, abból a sok hibával tarkított játékból, amit a kétszeres magyar bajnok produkál.Denis Buntic vádlija nem tökéletes, a horvát klasszis a Vác elleni meccsen érzett szúró fájdalmat, ezért cserét kért. A többiek rendben vannak. Az új kapusedző, Nenad Damjanovics is munkába állt. A mai meccsen José Manuel Sierra és Nagy Martin alkotja a kapuspárost. A találkozót spanyol játékvezetők vezetik, a Sport 1 TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.Minden bizonnyal telt ház lesz, a Pick számára olyan fontos a győzelem, mint egy falat kenyér. Ha ez megvan, és jövő szerdán (20.45) Frankfurtban nyer a Löwen ellen, akkor harmadik lehet. Ennyit a matekról, egyelőre ma győzni kell.