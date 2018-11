Online 18.10-től: MOL-PICK Szeged-Gyöngyös

Értékes siker. Bombacék nagy küzdelemben nyertek, így már hat BL-sikernél tartanak a szezonban.

Fotó: Popál Balázs

K&H férfi kézilabdaliga, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Fekete, Tóth D.MOL-PICk Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Gyöngyös: Vezetőedző: Konkoly Csaba.Hétméteres:Kiállítás:kezdődhet a mérkőzés!nagy tapsot kapott az egykori szegedi, Krivokapics Milorad.népes dán sereg is érkezett a meccsre. Egy dán kézilabda akadémia felkészülési mérkőzéseket játszik Szegeden egy tanulmányi úton, és a ennek apropóján megtekintik a mai összecsapást.a hétköznapi időpont ellenére meglehetősen sokan lesznek a sportcsarnokban.a gyöngyösieknél két egykori szegedi játék is keretben van. 2005 és 2010 között erősítette a PICK-et Krivokapics Milorad, aki magyar bajnok és kupagyőztes lett a Tisza-parti együttessel, valamint a szlovák származású kapus, Tóth Mihály.egyelőre 15 nevet írt be a Szeged a jegyzőkönvybe, a fennmaradó egy helyre Marin Sego, Balogh Zsolt, Jonas Källman és Mario Sostaric pályázik. Stefan Sunajko viszont biztosan nem lép pályára. A fiatal szabálynak eleget téve Nagy Martin és Tóth József ott van a meccseretben.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Az eredeti időpontnál tíz perccel később, 18.10-kor kezdődik a MOL-PICK Szeged-Gyöngyös mérkőzés, mert a vendégek autópályán történt baleset miatt késve érkeztek meg a városba.Nagy volt az öröm. Bömbölt a zene a szegedi öltözőben, pacsiztak a játékosok, egy-egy sörrel koccintottak, hiszen az idei szezonban immár hatodik győzelmüket aratták a VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A dán Skjern otthonában 29–26-ra nyert a magyar bajnok.– Minden idegenbeli meccs nehéz a BL-ben – nyilatkozta többször Juan Carlos Pastor vezetőedző. A vasárnapi különösen az volt, hiszen a gyors és fizikailag erős Skjern nagyon odatette magát végig a meccsen, még akkor sem adták fel, amikor a Szeged négy góllal meglépett.– Élvezik a kézilabdát, nincs rajtuk nyomás. Ha nyernek, örülnek, ha kikapnak, akkor azt mondják, megyünk tovább! – mondta a dán csapatról Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged legeredményesebb BL-gólvágója.Ismét igazi csapatként nyerte meg a meccset a magyar együttes. Mindig volt olyan játékos, aki hozzátett, amikor kellett, villant. Mirko Alilovic is megérkezett Szegedre. Eddig is tudtuk, hogy remek kapus, de Marin Sego remeklése miatt eddig komoly meccsen kevesebb szerep jutott neki. Most viszont megmutatta, hogy miért igazolták Szegedre. De kellettek az egyéni villanások is, így Balogh Zsolt okos, Zsitnyikov bombagólja is ebbe a kategóriába tartozik.Nagy volt a magyar tábor körében is az öröm. Jöttek a pacsik, jó látni, hogy egyre többen kedvelik a csapatot, amely tesz is arról, hogy szeressék. Az öltözőt a Japán labdarúgó-válogatotthoz hasonlóan kitakarítva hagyta el a csapat egy Tak! felirattal.Ma már bajnokit játszik a Szeged, azt a Gyöngyöst fogadja 18 órakor az újszegedi sportcsarnokban, amely 24–22-re legyőzte a Tatabányát. És ezzel nincs vége a hétnek, vasárnap kezdődik a második kör a BL-ben, érkezik a Skjern, újabb komoly erőpróba.