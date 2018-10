Online 18.30-tól: MOL-PICK Szeged-Grundfos Tatabánya

Dean Bombac klasszis játékára nagy szükség lesz a Tatabánya ellen. Fotó: motor zaporizzsja

K&H férfi kézilabdaliga, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Hargitai, Markó.Alilovic - Sostaric 2, Maqueda 2, Canellas, Bánhidi, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 3/2. Csere: Blazevic, Gaber 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Székely - Grigoras, Vrankovic, Sipos, Vranjes 2, Ilyés, Vujovics. Csere: Pásztor Á., Juhász Á. 1. Vezetőedző: Vladan Matics.Hétméteres: 2/2, ill. -.Kiállítás: 0, ill. 2 perc.Juhász önbizalommal telve lő, mellé. Gaber beállóból eredményes első támadásából, 9-4.Juhász mindenkit meglep, 7-4. Üres a tatabányai kapu, Sipos beállóként kirúgja a labdát, két perc és hetes. Sigurmannsson értékesíti, 8-4.Sostaricsnál fújnak belemenést a játékvezetők, majd Sigurmannsson üti ki a labdát ziccerben levő szélső elől a visszarendeződés közben.erőltetik a kínai figurát a vendégek, de nem megy nekik, támadhat a Szeged.Juhász tiszta ziccerét védi Alilovic, Maqueda pedig rendezetlen fallal szemben gyalogol be és szerez gólt, 7-3. Időt kér a vendégek trénere, az egykori szegedi Vladan Matics.Vranjes lő szép gólt beállóból, majd Sostaric válaszol rögtön, 6-3.most a másik szél dolgozik, Sostaric magabiztosan, 5-2.Sigurmannsson a szélről, 4-2.Ilyés adja a labdát kínaira Vujovicsnak, Alilovic!Grigoras lövését már másodszor fogja Alilovic, majd Zsitnyikov megy bele a védőjébe.Alilovic véd átlövést, majd eladja a labdát elől a Szeged. Vranjes meglöki Maquedát, aki fejbe lövi a kapust, hetes. Sigurmannsson, 3-2.Bánhidi állítja meg Juhászt.Canellas talpról, Székely kirúgja. Oldalról jöhet a Szeged, Maqueda passzát lefüleli Sipos. Utóbbi rohan, szinte a jobbszélről lőhet jobb kézzel, Alilovic véd. Bedobással jönnek a vendégek.Ilyés rendezetlen fal ellen, 1-2. Zsitnyikov veri meg lábbal Sipost, majd húzza vissza rövid alsóba a labdát, 2-2.Vranjes szakad le a védőkről, 1-1. Zsitnyikov küldi el egy felugrós csellel a tatabányaiakat, de fölé ejt.a Szeged kezdi a mérkőzést, Maqueda átlövésével vezet a PICK, 1-0.itt van a lelátón a PICK egykori edzője, Dragan Djukics is.a tatabányaiak már a pályán, nagy taps közepette érkeznek már a szegediek is.a vendégek keretéből hosszú sérülés miatt Győri Mátyás hiányzik.Källman és Balogh távollétében Bánhidi Bence lesz a MOL-PICK Szeged csapatkapitánya.a szegedi meccskeretből ezúttal Jonas Källman, Balogh Zsolt és Pedro Rodríguez maradt ki.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, 25 perc múlva kezdődik az idény első magyar bajnoki rangadója a Tatabánya ellen a Szegednek.Korábban:Ma 18.30-kor két veretlen csapat néz egymással farkasszemet a K&H férfi kézilabdaliga 5. fordulójában. A százszázalékos és listavezető MOL-PICK Szeged a Grundfos Tatabányát látja vendégül az újszegedi sportcsarnokban. A vendégek azonban már hullajtottak pontot, hiszen a 2. fordulóban meglepetésre Egerben csak 25–25-ös döntetlent értek el.Az elmúlt években parázs csatát vívott egymással a két csapat. Ez sem véletlen, hiszen az egykori Bányász mestere az a Vladan Matics, aki mindig is arról volt híres, hogy a komoly rangadókra feltüzeli a csapatát, így volt ez Szegeden is, amikor 2007-ben bajnok lett a Pick Szeged. Éppen ezért maradt kedvenc a szurkolók körében. Igaz, egy ilyen meccsen nincs barátság, csak a meccs után, mert a MOL-PICK Szeged szeretné folytatni az utat, amelyet szeptemberben elkezdett.A magyar bajnok nyolc meccset játszott az elmúlt hónapban, és mind a nyolcat megnyerte. Ilyen remek idénykezdésre nagyon régen volt példa. Simán nyerte az NB I-es meccseket (Budakalász, Balatonfüred, Eger, Mezőkövesd, FTC) és a VELUX EHF Bajnokok Ligájában is veretlen (PPD Zagreb, HBC Nantes, Motor Zaporizzsja) maradt.Szerencsére nincs sérültje a csapatnak, és az, hogy vasárnap a meccs után hazatérhetett a keret, sokat jelentett, hiszen hétfő délután már edzésen vett részt a társaság. Aki többet játszott, regeneráción vett részt, aki kevesebbet, az rendesen edzett.Az ukrajnai győzelem mellett ismét sikeres fordulót zárt a Szeged, Marin Sego utolsó pillanatokban bemutatott bravúrja bekerült a legszebb öt védés közé, míg a nyolc gólig jutó Mario Sostaric a 3. forduló válogatottjának jobbszélsője lett.A mai rangadót az M4 Sport tévé élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik róla.