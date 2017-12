Online 18 órától: MOL-PICK Szeged-Dabas

Bodó arcára van írva a Szeged legutóbbi másfél hónapja. Fotó: Kuklis István

K&H férfi kézilabdaliga, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Földesi, Halász.MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Dabas: Vezetőedző: Tomori Győző.Hétméteres:Kiállítás:a szegedi csapatban ma biztosan nem lesz ott Jonas Källman, aki a héten kisebb műtéte esett át és ma engedték haza a kórházból.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból.Korábban:Másfél hónap alatt öt vereséget szenvedett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, és két borzasztó kínos döntetlent is összeszedett - ilyen sorozatra emberemlékezet óta nem volt példa. Most nem a BL Final Fourért kell számolgatni, hanem a bajnoki döntőbe jutásért kell izgulni.Tizenegy meccs, négy győzelem, két döntetlen, öt vereség. Ez a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának mérlege október 21-e, a Telekom Veszprém elleni bajnoki vereség óta.Nem túlzunk, ha történelmi mélypontnak nevezzük a szereplést: másfél hónap alatt öt vereséget emberemlékezet óta nem szenvedett a csapat, ebből ráadásul négyet hazai pályán. Mindezt akkor, amikor a klub a valaha volt legnagyobb költségvetésével gazdálkodik.Komoly gyomrost jelentett a Veszprém elleni zakó, de azért akkorát nem, hogy hosszú hetekre meghatározza a csapatot. Mégis sorozatban jönnek a pofonok: mindenki pontért, pontokért lép pályára a PICK ellen.Hogy kik ellen botlott a csapat? Kezdjük a Bajnokok Ligája- kudarcokkal. A Löwen ellen ki lehet kapni: az utóbbi években a Szeged akarata érvényesült, most a németeké. Ilyen van.

Közlemény



A MOL-PICK Szeged a következő közleményt adta ki tegnap: „Számunkra is csalódást keltők azok az eredmények, amelyeket a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata elért az elmúlt időszakban. December 20-át követően a tulajdonosnál vesz részt egyeztetésen a csapat vezetése, a szakmai stáb, ahol értékelik az elmúlt időszakot. A megbeszélést követően a döntésekről tájékoztatjuk a közvéleményt, addig a hátralévő feladatokra koncentrál mindenki."

A francia Nantes ellen viszont a legutóbbi négy szezonban nem veszített volna hazai pályán a csapat. Ezeket a meccseket mindig behúzta valahogy. Most nem. A Nantes jelenleg hatodik a francia élvonalban.A Kristianstad otthonában botlani? Egy Final Fourba tartó csapatnak nem kellene. Megizzadni lehet, pontot veszíteni nem. De fogjuk rá, egy botlás belefér egy szezonban, mégiscsak a bajnokságát vezető svéd csapat volt az ellenfél. A lengyel Plock viszont csoportutolsóként érkezett. Kilenc meccsen egyszer sem nyertek, októberben hattal kaptak ki a PICK-től otthon. Szegeden győzni tudtak.A fenti listához hozzáadhatjuk a sorozatban két bajnoki döntetlent. A Budakalász ellen hazai pályán veszített pontot a csapat, ilyenre a bajnokságban a Veszprém elleni meccseket leszámítva több mint másfél évtizede nem volt példa. És talán ez az aggasztóbb. Mert ha a BL-csoportban ötödik lesz a csapat, azt tavasszal két mérkőzés alatt ki lehet javítani, a nyolcaddöntőben a B csoport negyedikje ellen kell nagyot villantani. Ez most a német THW Kiel.A K&H ligában azonban féltávhoz érve kérdéses a döntőbe jutás. A versenykiírás szerint a májusban záruló alapszakaszban kialakul a végeredmény a harmadik helytől lefelé, az első és második oda-vissza vágós döntőt játszik. Jelenleg második a PICK, de vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll, mint a Tatabánya és a Balatonfüred. A „tavaszi" meccseken idegenben játszik Juan Carlos Pastor csapata a fenti duó mellett a Veszprémmel is. Innentől kezdve bármelyik pontvesztésért komoly árat fizethet a szegedi együttes.