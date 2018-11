Online 18 órától: MOL-PICK Szeged-Dabas

Taplra állt Joan Canellas és a MOL-PICK Szeged. Ma a Dabas, szombaton a francia PSG következik. Fotó: Karnok Csaba

K&H férfi kézilabdaliga, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Földesi, Halász.MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Dabas: Vezetőedző: Tomori Győző.egyelőre 15 nevet írtak be a jegyzőkönyvbe a szegediek, a fennmaradó egy helyre Mirko Alilovic, Mario Sostaric, Jorge Maqueda és Stefán Sigurmannsson írható be, a fiatalok közül Nagy Martint és Sunajko Stefánt már beírták.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva a Dabassal játszik a PICK az NB I-ben.Korábban: Bajnokok Ligája-történetének 14. döntetlenjét (33–33) játszotta a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a dán Skjern Handbold ellen . Hétfőn is a pontvesztés volt a legfőbb téma a szurkolók körében. Senki sem temette a csapatot, többen azt emelték ki, hogy az a küzdés, az a hajtás, amit a kékek bemutattak, mindenképpen dicséretes volt. Mínusz ötről jött vissza a meccsbe, és vette át a vezetést a magyar bajnok, de most a hajrában nem sikerült megszerezni a győztes gólt. Kár érte, mert minden esélye megvolt a csapatnak.És ma már újabb feladat következik, 18 órakor hazai környezetben a Dabas gárdáját fogadja a Pastor-alakulat az újszegedi sportcsarnokban. A Pest megyeiek a 10. helyen állnak a bajnokságban, az elmúlt három meccsükön vereséget szenvedtek. Pedig a keretükben kiváló kézilabdások találhatók, az egykori szegedi Kekezovity Marinkó, a beállós Szöllősi Szabolcs, a szélső Országh Ádám, vagy éppen a keménységéről híres Borsos Tamás neve is jól cseng a magyar kézilabdaéletben.Több játékos ma pihenőt kaphat Juan Carlos Pastortól, hiszen szombaton következik a VELUX EHF Bajnokok Ligája csúcsrangadója a francia Paris SG ellen.A mai bajnokiról a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol majd be.1. Szeged 10 10 0 0 363 – 253 202. Tatabánya 10 7 1 2 267 – 237 153. Csurgó 9 7 1 1 245 – 219 154. Veszprém 8 6 0 2 263 – 190 125. Balatonfüred 10 6 0 4 262 – 254 126. Gyöngyös 10 5 1 4 269 – 272 117. Ferencváros 8 5 0 3 209 – 192 108. Komló 9 4 1 4 237 – 261 99. Dabas 10 2 2 6 244 – 257 610. Cegléd 9 3 0 6 233 – 263 611. Budakalász 10 2 2 6 247 – 280 612. DVTK-Eger 9 2 1 6 235 – 277 513. Mezőkövesd 9 1 1 7 204 – 254 314. Vecsés 9 0 0 9 192 – 261 0