Online 19 órától: MOL-PICK Szeged-HBC Nantes

Jorge Maqueda egykori csapata ellen játszik vasárnap este Szegeden.

Karikatúra: Hudi Dániel

A 2018–2019-es VELUX EHF Bajnokok Ligája első hazai meccsét vívja a MOL-PICK Szeged.

A BL nyitófordulójában 24–23-ra nyert Eszéken, az RK PPD Zagreb ellen.

Ez volt a 77. győzelme a legrangosabb európai kupasorozatban.

A Nantes elleni találkozó lesz a 170. fellépése az európai elit küzdelmeiben.

A francia csapat ellen eddig négyszer találkozott a nemzetközi porondon.

Kétszer az EHF-kupában, kétszer a Bajnokok Ligájában.

Eddig egyszer nyert a Szeged, háromszor pedig a Nantes diadalmaskodott.

A BL-ben eddig még nem sikerült a Szegednek legyőznie a francia csapatot.

A Nantes az első fordulóban hazai pályán 34–31-re kikapott a német Flensburgtól.

A találkozó érdekessége, hogy Jorge Maqueda egykori csapata ellen lép majd pályára.

A szegedi közönség előtt először szerepelhet nemzetközi meccsen Mirko Alilovic, Joan Canellas, Jorge Maqueda, Nik Henigman és Stanislav Kaspárek.

VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Nikolics, Sztojkovics (szerbek).MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Nantes: Vezetőedző: Thierry Anti.Hétméteres:Kiállítás:18.40: a vendégeknél ott van a meccskeretben a magyar válogatott balátlövő, Faluvégi Rudolf.nincs változás. Juan Carlos Pastor nem változtatott a Zagreb elleni győztes kereten, vagyis Nik Henigman, Stefan Sunajko és Nagy Martin maradt ki ma szintén.a csapatok megérkeztek a pályára, a franciák éppen nagy kört alkotva futnak, tapssal zárva.üdövözljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokban. Múlt vasárnapi eszéki győzelme után hazai környezetben is bemutatkozik a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. 19 órától az előző idény ezüstérmese, a francia Nantes lesz a Tisza-partiak ellenfele.– Kedvelem az ilyen meccseket. Mindig is szerettem volt csapatom ellen játszani. Nagyon várom a Nantes elleni találkozót – nyilatkozta Jorge Maqueda, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának spanyol játékosa. A világbajnok jobbátlövő három idényt húzott le a francia együttesben, majd a Vardar Szkopjéba igazolt. A macedón alakulattól érkezett a magyar bajnokhoz.– Eszéken rendesen megizzadtunk a Zágráb ellen, de a lényeg a győzelem. Szerdán este mindenki láthatta, hogy nincs lefutott meccs a BL-ben, ebben a sorozatban bármi előfordulhat. A horvátok idegenben verték a Flensburgot. Engem ez nem lepett meg, mert megtapasztalhattuk, hogy erős a Cervar együttese, nagyon nehéz ellenük játszani.A toledói születésű, 30 éves játékos három góllal nyitotta szegedi pályafutását a Bajnokok Ligájában.– Jó érzés volt úgy játszani, hogy tudtad azt, mennyi szegedi szurkoló elkísért bennünket. Hihetetlen erőt adtak. Amikor vezetett a Zágráb, akkor is biztattak bennünket. Komolyan: ők segítettek át minket a holtponton. Nagy erőt adtak. Azt pedig a Nantes és a Vardar játékosaként is megtapasztaltam, hogy hihetetlen nyomást tudnak gyakorolni az ellenfélre. Nagyon nehéz az újszegedi sportcsarnokban játszani. Most is nagy szükségünk lesz rájuk. Nagyszerű közönségünk van, velük sikerülhet legyőzni az idei BL-ezüstérmest.A HBC Nantes csütörtök este 32–24-re nyert a francia bajnokságban az Ivry otthonában. Két játékosuk, Eduardo Gurbindo és Guy Nyokas sérült, mindketten combizomhúzódással bajlódnak, így minden valószínűség szerint nem játszanak.A meccset a Sport 1 tévé élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.