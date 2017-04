Az első negyed után: Naturtex-SZTE-Szedeák-Kaposvár 19-21

Naturtex-SZTE-Szedeák - Kaposvári KK

Férfi kosárlabda NB I A csoport,középszakasz, középház, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Cziffra, Balog, Minár.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics, Csirics, Lilov, Juhos, Sulovics. Csere: Wirth. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kaposvár: Papp, Grebenár, Baki, Fekete Ádám.



1. negyed (19-21.:



A felsobás után a Kaposvár hozta el a labdát, Juhos elől Simms pöckölte el a labdát. Az első támadások kimaradtak, majd Frazier duplája nyitott. Nem ültek a szegedi dobások, előbb Lilov egy hárompontos kísérlete, majd Lilov kettese szédült le a gyűrűről. Jól támad a Kaposvár, három játékperc után 0-8 állt az eredményjelzőn. Az első hazai pontot Sulovics szerzi a palánk alól, 2-8. Labdát szerzünk, Lilov triplája bemegy 5-8. Csirics is beleáll távolról, de lepattan. Sulovics lop labdát, majd fejezi be sikeres kétpontossal a támadással. Löktél, a büntetőt is sikeres. 8-10. Cooke is hibátlan büntetőből, 8-12. Csirics szépen, 10-12. Frazier triplája nem megy be, Csrics indítja Sulovicsot, kétpontos és büntetőt. Először vezetünk! 13-12. Cooke-hármas, 13-15. Hendlein emel palánkra, Csirics leszedi. Indulunk, Csirics bedobja 15-15. Frazier hibátlan a büntetővonalról kétszer, majd Fodor is duplázik, 15-19. Sulovics büntetőkből, majd Lilov bravúrosan szerez labdát, és értékesíti 19-19. Simms még betalál, így 19-21-gyel ér véget az első negyed.



18.59: még az utolsó simításokat végzik az edzők az utasításokon a kispadoknál a körbegyűlt csapatokkal.



18.56: kezdődik a csapatok bemutatása. Először a vendég kaposváriak, majd a hazai szegediek érkeznek a pályára.



18.53: köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. 19 órakor kezdődik a Szedeák sorsdöntő NB I A csoport férfi kosárlabda-mérkőzése a Kaposvár ellen. A szegedi csapatnak a play offba kerülésért utolsó találkozóján le kell győznie ma a Kaposvárt. A siker nem elég, a Somogy megyeiek a jövő héten nem győzhetnek ehhez a Pécs ellen.



Korábban:



Nincs egyszerű helyzetben a play offba kerülést illetően az NB I A csoportos Naturtex-SZTE- Szedeák férfi kosárlabdacsapata. A középházi középszakasz utolsó találkozóját játssza ma a szegedi együttes a Kaposvár ellen. Hazai siker kell ahhoz, hogy életben maradjanak Nikola Lazics csapatának reményei a rájátszásért. Jó hír, hogy a győzelem különbsége nem számít.



A Pécs a Szedeák ellen aratott győzelmével biztosította helyét a rájátszásban. Sajnos a szegediek bejutása már nem csak a saját kezükben van.



A Szedeák kecskeméti sikere a nagy különbségű pécsi vereség miatt már nem annyira értékes.



Annyira bonyolult a holtverseny esetén fennálló matekozás, hogy maguk a csapatok sem voltak ezzel sokáig tisztában. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) tájékoztatása szerint a középházi középszakasz összes meccsének kosárkülönbsége dönthet a holtversenyben lévő két csapat között.



Amennyiben a Szedeák és a Pécs is megveri a Kaposvárt, a Szeged, a Kecskemét, a Kaposvár is 18 győzelemmel és 16 vereséggel zárna a tabellán. Ebben az esetben csinálnak egy „miniligát", ekkor a három együttes közötti győzelem–vereség arány rangsorol. Ebben az esetben a Kaposvár állna a legrosszabbul egy sikerrel, míg a Kecskemét a legjobban hárommal. Két győzelmével a Naturtex-SZTE-Szedeák folytathatná a play offban a Bács-Kiskun megyeiekkel.



Rendkívül fontos összecsapás vár tehát a Naturtex-SZTE- Szedeákra ma 19 órától. Szegedi siker esetén drukkolhatunk a Pécsnek, hogy nyerjen Kaposváron, és akkor folytathatja a Lazics-alakulat a play offban.



A középház állása

6. Pécs 32 19 13 2595 – 2542 0.800

7. Kaposvár 32 18 14 2512 – 2555 0.781

8. Kecskemét 33 17 16 2511 – 2554 0.760

9. Szedeák 33 17 16 2600 – 2554 0.760

10. Sopron 32 13 19 2503 – 2466 0.703