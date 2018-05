Online: Ma 18 órakor Balatonfüred-MOL-PICK Szeged

Bodó és Bánhidi melegít. Utóbbi éppen a Balatonfüred csapatától igazolt Szegedre.

Már melegít a Szeged. Fotó: Süli Róbert

Utolsó alapszakaszbeli meccsére készül ma Balatonfüreden a MOL-PICK Szeged. Fotó: Süli Róbert

K&H férfi kézilabda liga, 23. forduló, Balatonfüred, Szabadidőközpont, 400 néző. Vezeti: Andorka, Hucker.Balatonfüred: Hornyák, Kasparek, Topics, Debreczeni, Karvatski, Vezetőedző: Csoknyai István.MOL-PICK Szeged: Sierra - Pedro, Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Kiállítás:Hétméteres:1. perc: Hét mezőnyjátékossal kezd a Füred. Ilyet se láttunk még!Az öltözőben mindkét csapat. Hamarosan kezdünk!Nem lesznek sokan a meccsen. A Veszprém is hazai pályán játszik, míg 18 órakor Győr-FTC női rangadót rendeznek, amit az M4 Sport TV élőben ad. Remek az idő a Balaton-parton.17 szegedi játékos melegít. Egyelőre az nem dőlt el, hogy Bodó Richárd, vagy Mario Sostaric került be a keretbe. Erre meccsközben is van lehetőség. Dabason Zubai Szabolcsot írták be a második félidőben. Zubai most nem került be a keretbe. Matej Gaber viszont rendben van, a szlovén játékos harcra kész.Üdvözlünk mindenki Balatonfüredről. Utolsó alapszakaszbeli meccsét vívja a MOL-PICK Szeged. Mindkét csapat már melegít.Szombat este óta már testben és lélekben is a bajnoki döntőre készül minden szegedi, hiszen a dabasi győzelemmel eldőlt, hogy az utolsó meccs eredményétől függetlenül a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata bejutott a fináléba, ahol majd a Telekom Veszprém lesz az ellenfele. Ma azonban még a nagy csata előtt vár egy feladat a kékekre, 18 órakor az alapszakasz utolsó meccsét vívják a Balatonfüred otthonában. Tétje nincs a meccsnek, presztízse viszont igen. Egy biztos: a fürediek cseh válogatott játékosa, Stanislav Kasparek különös érzésekkel játszik majd, hiszen a jobbátlövő a nyártól Szegedre igazol.A PICK-nél Bodó Richárd kisebb térdsérüléssel bajlódik, így nem elképzelhetetlen, hogy nem is játszik a meccsen. Matej Gaber válla még Dabason sérült meg, egy ziccerben visszarántották, így a szlovén beállós sem teljes értékű játékos.Teljes a kölni Bajnokok Ligája-négyes döntőjének a mezőnye. Ma sorsolnak, kiderül, hogy ki kivel játszik az elődöntőben. Idén franciauralom van a nemzetközi színtéren. Három gall csapat jutott be a Final Fourba. A PSG nem meglepetés, a Nantes és Montpellier eddigi sikere viszont igen. A negyedik résztvevő a BL macedón címvédője, a Vardar Szkopje. A felsorolásból kiderül, hogy a PICK csoportjában két csapat harcolta ki a kölni részvételt, a Nantes és a Vardar szerepelt együtt a magyar együttessel.A mai füredi meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be.