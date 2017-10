Optimistán várják a rajtot a megyei pólócsapatok: a Szentes otthon, a Szeged idegenben kezdi a bajnokságot

Rajt otthon. György kapus, Somogyi (12) és Werner az Eger ellen kezdi a szezont. Fotó: Szentesi VK

Két átalakult Csongrád megyei csapat várja a férfi vízilabda OB I mai rajtját. A Metalcom-Szentes az előző idényhez képest négy új játékossal erősödve szeretne előrelépni, a megfiatalodott ContiTech Szeged Diapolo pedig december 16-áig minden mérkőzését idegenben játszva igyekszik minél több pontot begyűjteni.

– Lehetett volna jobb is a sorsolásunk, hiszen a három, dobogóra esélyes csapat ellen kezdünk – nyilatkozta Somogyi Balázs, a Metalcom-Szentes csapatkapitánya. – Viszont ha a rendkívül erős trió ellen működnek azok a dolgok, amelyeket gyakoroltunk és ezen a három mérkőzésen is gyakorolhatunk, akkor a Szeged elleni megyei rangadón is várhatóan hasznosíthatjuk. Az Eger, Miskolc, OSC hármas után voltaképpen négy rangadó következik a Szeged, a Honvéd, a Pécs és a Tatabánya ellen. A tavalyi szerepléshez képest egyértelmű cél az előrelépés, és szerencsére volt bennünk bőven mérkőzés ahhoz, hogy összeszokjunk. Erre jó volt a kupa, a debreceni torna, a budapesti edzőmeccsek. Talán több betegség és sérülés hátráltatott minket a szokottnál, de remélem, amikorra kell, addigra mindenki felépül.– A lehető legjobb formánkat szeretnénk hozni, ebben benne van a jó eredmény, így a pontszerzés is – mondta Varga Péter, a ContiTech Szeged Diapolo vezetőedzője. – Jó állapotban vannak a fiúk, és azon leszünk, hogy az eredménnyel elégedettek legyünk. A kellő izgalom, amely a mérkőzéshez szükséges, megvan, és remélem, nem csap át idegességbe. Mi nem veszíthetünk, sőt csak nyerhetünk ezen a mérkőzésen, és a legjobb előjelekkel megyünk Tatabányára.