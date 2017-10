Óriási meccs volt: Naturtex-SZTE-Szedeák-Szolnok 87-88 - galéria

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Kapitány, Pozsonyi, Balogh Gy.: BOLTICS 12, Fortune 8, CSIRICS 34/12, JUHOS 16/3, RÉVÉSZ 9.: KOVÁCS Á. 8/3, Wirth, Vágvölgyi.: Andjelko Mandics.: PERRY 18/3, VOJVODA 18/9, FORD 22/9, Milosevics 2, Tóth Á. 6.: ANDRIC 12, Phillip 5/3, Polyák 5/3, Kovács P.: Dragan Alekszics.Wirth (30.), ill. Milosevics (13.).: – Őszintén büszke vagyok a játékosaimra, túlteljesítettük azt a játékot, amire képesek vagyunk. Szerintem, ahogy a kispadról láttam, szép meccs volt, fordulatos. Ha így folytatjuk, ezzel a hozzáállással, küzdéssel, sok szép vár ránk. Dávid és Góliát csatáját utóbbi nyerte. Sajnálom, hogy nem jött össze...: – Gratulálok a Szolnoknak, szép sikert arattak, de saját csapatomat is elismerés illeti, hogy a lázas Sulovics nélkül helyt álltunk. Erőn felül teljesítettünk egy olyan kiváló csapat ellen, mint a Szolnok. Kis csapat vagyunk, de nagy szívvel tudunk játszani, ezt a nagyszerű közönségünk is láthatta. Wirth Ádi kiállítása után, mínusz két emberrel nem is tudom, hogyan tudtunk meccsben maradni. Kikaptunk, de ez a játék sok mindenre elég lehet később.kosarával indul 68-74. Boltics labdát szerez, Fordra is fújnak egy sportszerűtlen hibát.büntetői, majdkosara 72-74. Elképesztő meccs, megint! Jön a szolnoki szurkolóktól a "három hülye" rigmus. Révész kiegyenlít, de hogy. A center úgy esik el, hogy becsúszik a kézilabdakapuba, volt ez vagy hat méter. A büntetője nem jó 74-74.Tripla 77-74. Vojvoda 77-77. Újra ő 77-80. Szegedi időkérés. Hat és fél perc van hátra. Két szegedi dobás is lejön, de jöhet két büntető. Andric negyedik faultja,büntetőjével 78-80., a saját lepattanóját teszi vissza 80-80. Phillipet lesapkázzák. Boltics a fejét fogja, lent is marad a földön. Ennek ellenére Ford dobhat 80-83. Tóth Ádám 80-85. Három perc van hátra. Boltics pihen kicsit, Vágvölgyi a helyén.büntetőjével 81-85. Miénk a labda. 1.47 vissza. Jön Boltics.! 83-85. Ford hármasa, ajjaj 83-88. Boltics harcol ki két büntetőt. 85-88., dupla! 87-88. Labdát szerzünk! BOltics betör, meglökik, elesik... Nincs fault... 88-87-re nyert a Szolnok. Zúg a szép volt, fiúk! a Szedeáknak!Andric 45-56.hármasa behullik 48-56., majd Vojvoda 50-58.ellen szabálytalankodtak, szándékos fault. Bent egy büntető 51-58.büntetője jó, kétszer is 53-58. Vojvoda állt bele egy triplába, kár érte 53-61. Boltics kér számon egy könyöklést Kovácson. Csirics harmadik faultját fújják be. Andric 53-63.hatodik pontja 55-63.labdát szerez, végigviszi, zsákol egy hatalmasat. Talpon a csarnok 57-63. Polyák dobása hármat ér 57-66.megoldja Ford mellett 59-66. Andric tesz vissza egy támadó-lepattanót 59-68. Polyák 59-70. Juhos marad lent a földön, a torkát fogja a magasember. Perry büntetői bent 59-72.tiszta dobóhelyzetet kapott, nem is hibázott a csk 62-72. Megint ő, most dupla 64-72. Újra! Pedig majdnem elcsúszott, de így is megoldotta 66-72. Wirth számára is véget ért a meccs egy sportszerűtlen hiba után 66-74. Vége a negyednek.parádézik 29-20. Juhos után Révészre is ráfújják a harmadik faultot, korai még ez sajnos. Remek kosár31-22.ziccere jó, időt kér a Szolnok 33-22-nél. Ilyen nincs: a tavalyi könyöklés után megint durvul a Szolnok, most Révésznek üt oda Sztrahinja Milosevics. Szerencsére nem vérzik a szegedi játékos, a bírók meg videóznak. Megszületett a döntés: Milosevicset kizárják, véget ért számára a meccs.bedobja mindkét büntetőt, a hazai szurkolók pedig rákezdenek, igen hangosan 35-24. Ford 35-27. Fortune elveszti a labdát, Ford zsákol 35-29. Újabb labdavesztés után Perry 35-31. Zavar az erőben, megint ront a Szedeák, Vojvoda köszöni szépen 35-33. Tóth Ádám 35-35. Sorozatban tizenegy pontot szereztek a vendégek.37-35. Perry, majd Phillip, ezek az Olaj percei 37-40. Vojvoda büntetőzik, mindhárom bent 37-43. Boltics nagyot szólózik,a befejező 39-43. Andric négy szegedi között is megoldja 39-45. A kizárás óta 24-4-es "futásban" van az Olaj 39-48. Nagyon kellett ez a-tripla 42-48. Révész és Juhos négy faultnál tart már, előbbit pihenteti is Mandics. Wirth megküzd a labdáért,hármasa bent 45-50. Juhos eladja, Ford zsákol 45-54. Félidő.Révész passzol,beteszi, vezetünk 2-0. Ez is jó,a befejező 4-0.: a kosár jó, és jöhet még egy büntető is. Az is bent, 7-0 ide. Tóth Ádám dobta az első szolnoki kosarat 7-2.egyedül 9-2. Ford, majd11-4. Remekül kezd a hazai csapat, elöl és hátul is iskolajáték.másodszor, eddig jól pótolja Sulovicsot 13-8., ott az első szegedi hármas 16-8. Boltics remek passzátfejezi be, mi van itt! 18-8. Juhos hármasa lejön, Fordé bent 18-13. Kovács Ádám jön Révész helyett. Phillipé is hármat ér 18-16.két szolnokival a nyakán is betalál, a büntető is jó 21-16. Andric büntetői bent 21-18. Szabálytalan zárást fújnak Juhosnál - a nézők szerint nem volt az... Fortune labdát szerez,büntetői bemennek 23-18. Kovács Ádám lesapkázza Perryt,végigviszi, bedobja 25-18. Perry 25-20.kosara zárja a negyedet 27-20. Eddig remek!gyászszünettel kezdődik a meccs: a Szedeák szurkolójára, a SZEOL korábbi kiváló játékosára, Mészáros Zoltánra emlékeznek meg a kezdés előtt. Itt van a csarnokban „Meszi" felesége és két lánya is.: zajlik a bemutatás, hamarosan kezdünk. Szolnokról is komoly szurkolótábor érkezett.: Nenad Sulovics betegség miatt nem játszhat ma, a center hiánya érzékeny veszteség lehet a hazaiaknak.üdvözlünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból, nemsokára kezdődik a meccs.

Korábban

A Szedeák szerb irányítója, Marko Boltics tavaly vérét adta a Szolnok elleni sikerért. Idén talán egy sima győzelemmel is beérné. Fotók: Kuklis István

Ezúttal a férfi kosárlabda NB I A csoport 4. fordulójában csap össze a Naturtex-SZTE-Szedeák és a Szolnoki Olaj ma 19 órától. Az esélyek a legutóbbi hét bajnokságból ötöt megnyerő, a Szedeák költségvetésének a hétszereséből dolgozó szolnokiak mellett szólnak, de minden esély megvan a szoros és jó meccsre.A legutóbbi három szezonban egyaránt nagy csatákat vívtak a felek az újszegedi sportcsarnokban. 2015-ben a rájátszásban találkoztak – a Szedeák fennállása során először jutott a legjobb nyolc közé –, amikor a középszakasz élén záró és későbbi bajnok Olaj a negyeddöntő második meccsén érkezett a szegediekhez. Az összecsapás végig izgalmas volt, a szerb Branko Jereminov triplájával hat perccel a vége előtt még 66–66 állt az eredményjelzőn, végül 85–73-ra nyertek a szolnokiak. A lefújás után felállva tapsolta meg a közönség a hazaiakat.Egy évvel később még közelebb került a bravúrhoz a Naturtex. Akkor az alapszakasz végén volt a meccs, amelyet az amerikai duó, az irányító Anthony Tucker és a center Clayton Vette vezetésével végig kontrollált a Szeged, úgy, hogy sérülések miatt sem a csapatkapitány Kiss Zsolt, sem Chip Armelin nem játszhatott. Három másodperc volt hátra, amikor 88–88-as állásnál Molnár András két büntetőt dobhatott, de mindkettő kimaradt, a hosszabbításban pedig 101–97-re behúzták a bajnokit a hosszabb kispaddal rendelkező vendégek.

2017 volt az áttörés éve, pedig a vendég Szolnok kezdett jobban, a januári alapszakaszmeccs elején volt olyan időszak, amikor tíz ponttal vezettek. Marko Boltics irányításával utolérte a Naturtex a vendégeket, majd átvette a vezetést, sőt Csirics és Lilov pontjainak köszönhetően növelte is az előnyét. Az sem zökkentette ki a Szedeákot, hogy Vojvoda szó szerint kiütötte Bolticsot, akinek a szemöldökéből ömlött a vér. 82–82 után jöhetett a hosszabbítás, amit ezúttal már a Szedeák nyert meg 98–97-re. A találkozó után le is mondott a Szolnok vezetőedzője, Sztojan Ivkovics.