Óriásit alkottak a szegedi vasemberek

Badar Gergő futása volt a mezőny legjobbja. Fotó: Facebook / Keszthely Triathlon

Több száz néző, nagy szurkolás, közel 800 induló, a Festetics-kastély garantálta impozáns környezet, szép idő és fantasztikus mezőny nemzetközi klasszisokkal – ez a miliő fogadta azokat, akik Keszthely Triathlonra látogattak, ami a sportág középtávú országos bajnoksága is volt egyben. Indult rajta például sokak példaképe, a világ legnehezebb versenyén, a hawaii világbajnokságon ötször is dobogós Andreas Raelert is – természetesen ő nyert –, továbbá megannyi olyan sportoló, akik rendszeresen ott vannak a triatlon-világkupák élmezőnyében. Mindebből látszik: óriási bravúr összetettben a legjobbak között végezni, és ez mindhárom szegedi indulónak sikerült.Az Ironman-világkupák féltávú versenyein egyre többször induló Badar Gergő, az Ironmant egyszer már teljesítő, aranyjelvényes Szilágyi Péter és a legnagyobb „vasember" vk-viadalokon rendre helytálló Csőke Balázs is rajthoz állt, mindhárman öregbítették Szeged hírnevét. Badar ugyanis az 5., Szilá- gyi a 9., Csőke pedig a 11. lett, a hazaiak között pedig ez Badarnak egy ob-ezüstöt ért, míg Szi- lágyi a negyedik, Csőke pedig az ötödik legjobb magyar lett.

Peches volt, de így is top 10-es lett. Szilágyi Péter 4. helyet ért el az ob-n. Fotó: Facebook / Keszthely Triathlon

Badar egy részidőre külön büszke, hiszen övé lett a legjobb futóeredmény, sőt, ebben a különversenyben Szilágyi a második lett. Utóbbi versenyző akár végezhetett volna előrébb is a távhoz képest szoros befutón, de az energiát biztosító ételei egyszer leestek a kerékpárról, amivel körülbelül egy percet veszített. Csőke még pechesebb volt, hiszen új bringájáról háromszor is leesett a lánc. Mindezek ellenére is ott tudtak lenni a legjobbak között.– Gergő futása nemzetközi szintű volt, lenyűgöző az eredménye, bármelyik Ironmanen az élmezőnyt jelentené – dicsérte szegedi sporttársát a sok külföldi viadalt megjárt Csőke Balázs.Badar egyébként mindössze 26 másodperccel maradt le a magyar bajnoki címről, de nincs benne hiányérzet. – A maximumot hoztam ki a versenyből, fantasztikus megmérettetés volt, és a drukkerek is nagyot alkottak, a Festetics-kastély környékén leírhatatlan volt a hangulat – nyilatkozta Badar.

Egy másik szegedi triatlonos, Tarnai László Keszthelyen a sprint kísérőversenyen nyert, majd Baján e táv országos bajnokságán bronzérmet szerzett.– A győztestől hat másodperccel maradtam le, a második és harmadik helyről pedig célfotó döntött. Lehetett volna jobb is az eredményem, ha úszunk – kezdte az élménybeszámolót Tarnai. – A sprint ob-ből ugyanis duatlonverseny lett, miután a vihar miatt nem engedtek vízbe minket. Sajnáltam, mert az úszás a legerősebb számom. Így sem panaszkodhatok, két jó teljesítményt nyújtottam a hetekben, és mindkétszer megelőztem a háromszoros vk-dobogós Faldum Gábort – árulta el a szegei triatlonos.