Örömjátékkal irány a negyeddöntő: MOL-Pick Szeged-Silkeborg 33-24 - galéria

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Nenad Krstic, Peter Ljubic (szlovének).Sierra - Sostaric, Balogh 4/1, St. Skube 7, Gaber 2, Gorbok 7, Källman 7.Nagy M. (kapus), Petrus, Blazevic, Zubai, Bánhidi 1, Obranovic, Buntic 2, Pedro 3.Juan Carlos Pastor.Rasmussen - Kier 2, R. Jensen, Knudsen 4, Thomsen 1, Hundstrup 2, Seb. Skube 6.Markussen 5, E. Nielsen 1, Lassen, Öris 3, Olsen.Peter Brendsdorff-Larsen.6, ill. 6 perc.1/1, ill. -.a MOL-Pick Szeged 59-48-cal.NYILATKOZATOK- Gratulálok a Silkeborgnak, alaposan megnehezítették a dolgunkat. A legjobb formánkat kényszerítették ki belőlünk. A mai meccsen a védekezésünk volt a kulcs. Az első félidőben 16, a másodikban 8 gólt kaptunk. Ez volt a különbség. A második félidőben mutatott 20 percünk az idei legjobb játékunk volt lehet, annak ellenére, hogy Frankfurtban 60 percen át jók voltunk. Büszke vagyok a játékosaimra és gratulálok nekik, mert sosem adták fel a meccset. Nagy nyomás nehezedett rájuk az első félidő után, mert nem úgy kézilabdáztunk, ahogy kellett volna. A mai siker az egész Pick-család, nagyszerű hangulatot teremtettek ismét a szurkolóink. Köszönjük a szponzorainknak is, hogy csak a játékra koncentrálhatunk.- Gratulálok a Silkeborgnak ehhez a két meccshez, nagyon boldog vagyok az elért eredmény miatt. Tiszteltük ellenfelünket, úgy játszottunk ma, mint egy csapat, a szurkolóink is biztosan élvezték ezt. Tudjuk, hogy nehéz lesz a PSG ellen, de az első meccsünket itthon kell majd a lehető legjobban lejátszani.- Gratulálok a MOL-Pick Szegednek, mindkét mérkőzésen megérdemelten győzött. Nagy általánosságban az idei BL-idényünkkal elégedett vagyok, mert bebizonyítottuk, hogy helyünk van a legjobb 16 között. Mindkét meccs első félidejében jól játszottunk. A második játékrészbeli játékunkkal nem vagyok elégedett.- A MOL-Pick Szeged egy fantasztikus csapat, gratulálok nekik. Mindkét meccsen jól játszottunk az első félidőben, de jól reagáltak a helyzetre a szegediek. Nehéz dolga lesz majd a Szeged ellen a PSG-nek a negyeddöntőben.VÉGEPedro már a harmadik gólját szerzi kínai figurából 32-24. Labdát szerzünk, Pedro viszi a labdát kapura, meglökik,passzol Baloghnak, belövi! Itt a vége, 33-24! Negyeddöntős a Szeged!Gorbok passzol Gabernek, aki most sem hibázik 31-24. nagy Martin a kapuban Sierra helyett, védéssel mutatkozik be!Gaber bravúrosen összeszedi, majd belövi Balogh passzát 30-24.Öris ismét, de ez már csak szépségtapasz a dánoknak 29-24.Öris 29-23. Kallmant állítják ki két percre.Ollézik a szegedi közönség, nem hiába, Balogh gólja után már héttel vezetünk, 29-22.Pedro kínaiból talál be 28-22.Buntic ossza ki a nap passzát Bánhidinek, de Rasmussen nagyot véd. Stas Skube távolról bevágja 27-22.kiegészülnek a csapatok, támad a Silkeborg. Markus lövi át a szegedi falat, Sierra azonban véd, a kipattanó pedig Pedróé.Knudsen üres kapuba talál be 26-22.ötgólos hátrányukban kérnek időt a dánok. Markussen megy keresztbe, Zubai követi, két percet kap a magyar beálló. Knudsen marad üresen a falban 25-21. Gorbok talpról 26-21.Kallman a szélről 25-20.Knudsen állítja meg Gorbokot, két perc. Eladjuk a labdát, indít Ramussen, de Pedro lefüleli, Bravó! Thomsen arcon vágja Gorbokot, is kiáll két percre. Kettős emberelőnyben vagyunk.Sebastian Skube Sierra lábai közt lövi be 24-20.Knudsen bepattinja 24-19.pedro labdát szerez, Petrus rohan de lerántják. Szabaddobás után Gorbok kegyetlen 24-18.Petrus a balszélen Källman helyett. Befut, elviszi az embert Bánhidiról, így üresen lőhet 23-18.Sierra parádézik. Kétszer véd, kétszer indít 10 másodpercen belül. Pedro kihagyja, Kallman belövi 22-18.42. perc: Olsen mellé, Stas Skube felállt fal ellen betör és elcunderezi a kapus mellett 21-18.Skube passza rossz, Gorbok valahogy összeszedi. Buntic felugrik, Ramussen kirúgja.Markussen 20-18.Sierra leszedi a szélről Hundstrupot, Källman lerohanásból 20-17.csodálatos hangulat, az egész csarnok énekel! Petrus labdát lop, de nem éri el.Buntic kínaira Pedrónak, belövi 19-17. Újra eladja a labdát a Silkeborg, Gorbok rendezetlen védelem ellen kiszorított helyzetből kapu mellé. Idő kér a Silkeborg edzője.Petrus betalál az üres kapuba, de visszafújják..Markussen eladja, a gyors támadást megakadályozzák a dánok. Källman üres a szélen, Skube észreveszi. Vezetünk! 18-17.Öris talpról, Sierra véd! Az egyenlítésért támadunk, Skubeee! 17-17Buntic beijeszt, majd okosan belövi 16-17.Buntic behúzza alulról, talpról 15-17.Sebastian Skube már majdnem a jobbszélről... 14-17.FÉLIDŐSebastian Skube negyedszer 13-15. Balogh takarás lő, kapufa. Újból próbálkozik, gól! 14-15. Gorbokot kiállítják a lefújás pillanatában, így két percig emberhátrányban játszunk a második játékrészben. Az időntúlit Markussen 13 méterről bevágta... 14-16.Markussen lő, Sierra megfogja! Balogh lövését könnyen üti ki Rasmussen.ugyanaz a koreográfia, mint az előbb, csak most Balogh osztja ki a passzt. Bravó, Källman 13-14.Källman fut be a szélről, Skube adja neki a labdát, belövi 12-14.Markussen bemutatja a passzt, majd inkább lő 11-14.Knudsen kapná a bejátszást a falban, de Blazevic elüti a labdát. Mi jövünk, Sostaric a szélről, Rasmussen véd.Stas Skube ugrik fel, lőne, de Hundstrup lerántja. Két perc, jogosan. Balogh belövi a hetesét 11-13.időt kér a Silkeborg. Lassen a jobbszélről az időkérés után, kapufa.Sierra véd, a kipattanót Öris belövi 10-13.nyitottan védekezik a Szeged, Hundstrup beszalad a fal mögé, megy is neki a labda 9-12. Stas Skube tarthatatlan eddig 10-12.Stas Skube megoldja a tanácstalanságot 9-11.Gorboknak szerencséje van, 8-10. Kier azonnal válaszol a jobbszélről 8-11.Sebastian Skube nagy gólt lő emberelőnyben 7-10Källmant állítják ki két percre.Balogh passza rossz Bánhidinek, Kallmannak igen, de mellé lövi a svéd.Gorbok,okosan 7-9. Kier a jobbszélről, kapufa.Markussen most már távolról is betalál 6-9.Gorbok úgy dönt, messziről lő, jól teszi 5-8. Knudsen kap jó labdát beállóban, szerencsére fölé lövi. Källman a szélről, 6-8.Gorbok keresi Gabert, eladja, rohannak a dánok, Thomsen 4-8.Sebastian Skube átlövésből, már hárommal megy a Silkeborg, időt kér Pastor 4-7.Markussen betörésből 4-6.Blazevic kap sárga lapot. Markussen tíz méterről, óriási kapufa. Gorbokot leszedik a levegőből, kifelé ítélnek a játékvezetők...elszórjuk a labdát, Kier lerohanásból 4-5. Rasmussen véd.kiváló hangulatot teremt a szegedi közönség.Gorbok másodszor, ezaz! 4-3. Kundsen leválik a védőkről 4-4.Skube ismét 3-2. Hundstrup a balszélről 3-3.Nielsen alulról a hosszúba 2-2.Skube találja meg a rést Gaber passza után, 2-1.Sebastian Skube is az első támadásból 1-1.a Szeged kezdi a meccset, és rögtön Gorbok vágja a bal alsóba a labdát 1-0.elhangzott az EHF himnusza is, kezdődhet a mérkőzés!megtelt a csarnok, lengnek a zászlók, szól a taps. Érkeznek a pályára a MOL-Pick Szeged játékosai.kezdődik a bemutatás, először a vendégeket szólítja a pályára a szpíker.a szegedi szurkolók a csapat hivatalos honlapján szavazhattak arról, hogy szerintük ki volt a MOL-Pick Szeged legjobbja a BL-csoportkör során. A díjat José Manuel Sierra vehette át.már csak 15 perc van hátra kezdésig. Folyamatosan érkeznek a szurkolók a csarnokba, a B közép már hangol.üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. 17 órától a MOL-Pick Szeged a dán Bjerringbro-Silkeborggal csatázik a Bajnokok Ligája negyeddöntőbe jutásért.Korábban:A nemzetközi porondon 1982- ben játszott először dán csapattal a szegedi férfi kézilabdacsapat, akkor a KEK-ben a KFUM Fridericia ellen kettős győzelemmel jutott tovább, és menetelt egészen az elődön- tőig. 25 évre nyúlik vissza a Pick Szeged dán csapatok elleni statisztikája, amelynek összefoglalóját és statisztikáját a grafikánkban olvashatják.– Előny van, továbbjutás még nincs – mondja minden MOL-Pick-kézilabdázó a holnapi Silkeborg elleni BL-visszavágó előtt. Az első meccsen 26–24- re nyert a magyar együttes, így megnyugtató kétgólos előnnyel várja a visszavágót, amelynek tétje a legjobb nyolc közé jutás. De éppen a Dániában lejátszott meccs mutatta meg, hogy veszélyes alakulat a dán bajnok, mert csak a meccs hajrájában tudta megtörni őket a Szeged.Szerencsére minden gond nélkül edzhetett a Pastor-csapat, és készülhetett egész héten a visszavágóra.

– Nagyszerűen érzem magam a csapat mellett – nyilatkozta Nenad Damjanovics, a MOL-Pick kapusedzője –, tudtam, hogy egy profi klubhoz szerződök. A közönség fantasztikus, szerepeltem ellenfélként Szegeden, így tudtam, hogy félelmetes a hangulat, de most jó érzés megtapasztalni azt, hogy mennyire szeretik a kézilabdát az emberek. A kapusaink nagyszerűen dolgoznak, Nagy Martin a jövő reménysége, nagy potenciált látok benne. José Manuel Sierra pedig egy csodás sportember, amit az elmúlt hetekben bemutatott, az minden elismerést megérdemel. Vele leginkább gyorsítómunkát végzünk, ő már olyan tapasztalt, hogy mindent tud. Marin Sego egyre jobb, nála fontos, hogy újból játékba lendüljön. Urh Kastelic is még fiatal, Martinhoz hasonlóan vele is sokat edzünk, hogy még jobb legyen. Mit várok a visszavágótól? Egy olyan játékot, amit idegenben a második félidőben nyújtottunk, és akkor magabiztosan harcoljuk ki a továbbjutást.A MOL-Pick Szeged ma délelőtt még edz, a dánok viszont nem, mert csak este érkeznek meg. A holnapi összecsapást a Sport 1 TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik. A szurkolók arra kérik a MOL-Pick Szeged szimpatizánsait, hogy 30 perccel a kezdés előtt legyenek a lelátón, így már a melegítés alatt is meccshangulatot teremthetnek.