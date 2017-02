Örömszavak: hatalmas siker ez a Szedeáknak

Csiicséknek volt miért ünnepelnie a meccs után. Fotó: bb1.hu

Nem jó meccsen, de nagy csatában verte 81-74-re a férfi kosárlabda magyar kupa negyeddöntőjében a Naturtex-SZTE-Szedeák a Pécset. A szegediek számára ez hatalmas siker, hiszen 1999 után jutottak újra a négy közé.– Kemény mérkőzést játszottunk – nyilatkozta Juhos Levente, aki 36 perc alatt öt pontot szerzett. – Sok eladott labdánk volt az elején, de Nikola rendet tett a fejekben az öltözőben. A második félidőben jól védekeztünk, ezért nyertünk – elemzett.A szegedieket egy maréknyi tábor biztatta a lelátón, a végén a „Szép volt, fiúk, Szép volt, fiúk!" kiáltásoktól volt hangos a győri csarnok.– Köszönjük a szurkolóknak, hogy egy csütörtök kora délutáni meccsre is eljöttek velünk Győrbe. Hatalmas eredmény ez nekünk, de folytatjuk tovább, ha már eljutottunk idáig, szeretnénk érmet nyerni – tette hozzá Juhos.

Wirth Ádám csupán három percet kapott a meccsen, ám már ez is kisebb csoda, a szerdai edzésen ugyanis megsérült a bokája, ami nem jött helyre a kezdésig.– Nem vagyok túl jó állapotban, de amit tudok, így is megteszek a csapatért. Igyekeztem ma is tehermentesíteni a többieket – mondta már a lefújás után Wirth, akinek édesapja, a korábban szintén az élvonalban szereplő Wirth István a helyszínen szurkolt. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy a négy közé jutottunk. Keményítettünk a védekezésen a szünet után, ez volt a kulcs. Csak az utolsó harminc másodpercben hittem el, hogy sikerült, addig szoros volt a meccs.– Gondoltuk, hogy nehéz, kemény meccs lesz, nem számít az, hogy legutóbb a bajnokságban nagy különbségű győzelmet arattunk a Pécs ellen, hiszen az nem tükrözte a valóságot. Sok küzdelemmel, de mégis megmutattuk, hogy mi jobban akartuk a sikert, jobban küzdöttünk. Első alkalommal szerepel a Szeged a kupa nyolcas döntőjében, az egész csapat és a klub érez egy pluszenergiát, mindenki nagyon izgatott, és várjuk a holnapot. Még egy győzelem és a döntőben vagyunk! – fogalmazott Andrija Csirics.