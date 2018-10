Örömtánctól a bajnoki címig: Vidovenyecz Andrea 9 éve vezeti sikeresen a Fallaway TE-t

Már népes a csapat. A Fallaway TE kilenc éve működik Szegeden. Fotó: FTE

Vidovenyecz Andreát 2009- ben kérte fel a kecskeméti Fallaway Táncegyesület, hogy vállalja el a szegedi szakosztály szakmai vezetését. A profi táncos, pedagógus, alternatív mozgásterapeuta 1995 óta tanítja a táncot, közben pedig 1998-ig még ő is aktívan versenyzett, így természetesen igent mondott a felkérésre.A klubban az elmúlt kilenc évben minden korosztály megtalálhatta a számítását az óvodástól az iskolásokon át a felnőttekig és szeniorokig.– Az elsődleges feladatunk a tánc adta örömök megélése, emellett egészségfejlesztő és készségfejlesztő hatását is ismerjük a mozgásformának – nyilatkozta Vidovenyecz Andrea. – Az egyesületben tízfajta táncstílussal lehet megismerkedni, lehetőség van versenyeken részt venni, illetve a szabadidős szakágban a lányok duóban és szólóban is indulhatnak, emellett csapatban úgynevezett formációban.A Fallaway TE kiemelkedő eredményei között számos bajnoki címet tud felmutatni egyéniben és csapatban is, nemzetközi viszonylatban pedig arany és gyémánt fokozatú minősítéseket értek el Romániában és Szerbiában. A Szőke Tisza 2018 táncversenyen pedig jutott arany- (junior standard és társasági tánc) és ezüstérem (latin-amerikai táncok) a klub párjainak, míg a páros latin kűr kategóriában Tóth-Pósa Levente és Hajdú Henrietta első helyen zárt, a gyermekcsoport pedig élete első formációs viadalán harmadik lett.– A klub fő profilja, hogy a gyerekek megtanuljanak odafigyelni magukra, szervezetük szükségleteire. Képesek legyenek jól érezni magukat a bőrükben. Sok stressz éri őket az iskolában, de akár a magánéletben is. Testi szinten sem mindegy, ki hogyan éli a mindennapjait, mennyit mozog, mit eszik, és hogyan készül fel a nagybetűs élet elvárásaira. Erre, valamint a felnőttek klasszikus táncoktatására, a szeniorok egészségmegőrző óráira szolgál a szőregi életmód- és táncklub, illetve a Petőfi-telepi Művelődési Házban és a szegedi Agórában, valamint hamarosan Szőregen is a hölgyeknek tartott dance fitnesz óra – mondta végül Vidovenyecz Andrea, aki elárulta: nincs életkori kötöttség, bárki bármikor keresheti őt.