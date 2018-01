Örömteli debütálás - nehezen kezdett, majd gond nélkül nyert a Szeged

Taylor&Nash Szegedi Egyetem–Honvéd 18–6 (4–5, 6–0, 7–0, 1–1)

Női vízilabda OB I, 12. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző.

Vezette: Mucskai, Debreceni.

Taylor&Nash Szegedi Egyetem: Hosking (6 védés) – Botka 1,

Mihály 3, Lengyel A. 2,

Kádár, Bell 3,

Lengyel Dom. 5.

Csere: Lukits (kapus, 3 védés),

Karai, Laboncz 1, Tóth V. 1,

Rácz 1, Pengő, Tóth P. 1.

Vezetőedző: Molnár Péter.

Honvéd: Gyöngyösi (5 védés) – Török, Peresztegi 2, Rajkort,

Bors 2, Bálint 2, O-Nagy.

Csere: Borsi, Pap, Rajna, Nagy, Szűcs, Czakó.

Vezetőedző: Matusch Márk.

Gól – emberelőnyből: 4/2, ill. 7/1.

Ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Egyértelmű esélyesként fogadhatták a szegediek a sereghajtó fővárosiakat, a Honvéd azonban összeszedte magát a találkozóra, az első nyolc percet követően meglepetésre 5–4-re vezetett.Ezt követőn teljesen más arcukat mutatva folytatták a mérkőzést a felek, a hazaiak lehengerlően játszva a második és a harmadik negyedben sem kaptak gólt, míg tizenhármat lőttek. A záró felvonásra már eldőlt a három pont sorsa, így azt is megengedhette Molnár Péter együttese, hogy a Honvéd döntetlenre hozza azt.A Csongrád megyei csapat legközelebb szombaton ugrik medencébe. Tatabányán pótolnak meccset a tizedik körből Lengyel Dominikáék, mivel decemberben az uszoda rossz fedése miatt nem tudták lejátszani a találkozót.Molnár Péter: – Sajnos ugyanúgy kezdtük ezt a mérkőzést is, mint Egerben, bár gólokat azért lőttünk. Később indult a meccs, mert nem volt orvos, és nélküle nem kezdődhet el a találkozó. Bele is aludtunk az indulásba. A folytatásban viszont örülök a biztos sikernek, valamint hogy a fiatalok is több időt töltöttek a vízben. Gratulálok Karai Nikolettnek az örömteli OB I-es debütálásához, Tóth Viktóriának és Laboncz Nikolette-nek pedig az első bajnoki találathoz!