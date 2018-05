Orosházára igazolt Zubai Szabolcs

Zubai Szabolcs két évre szóló szerződést írt alá az orosházi klubbal.

Nyáron a MOL-Pick Szeged beállója érkezik az OFKSE csapatához, a 211-szeres válogatott játékos komoly segítséget nyújthat az élvonaltól búcsúzó viharsarki együttesnek abban, hogy visszakerüljön az első osztályba. - jelentette be az NB I-től búcsúzó orosházi együttesA 191 centiméter magas beálló Mezőkövesden született, szülővárosában kezdett el kézilabdázni, majd 1998-tól az Elektromos, 2000-től pedig a Dunaferr SE csapatának tagja, aki a 2001/2002-es szezonban mutatkozott be az NB I-ben a dunaújvárosi klub színeiben. 2008-tól a Pick Szeged játékosa, 2015-től 2017-ig pedig csapatkapitánya is volt. A szegedi gárdával a magyar bajnokságban és a magyar kupában ezüstérmeket nyert, nemzetközi szinten pedig a 2014-es EHF-kupa győzelem a legnagyobb sikere.