Országos bajnok lett a Hétkerék

Az elmúlt hétvégén a szezon második szabadtéri versenyén vett részt a Hétkerék Egyesület Szegeden. A Tornádó Team által rendezett, a nyár egyik legfontosabb gyorsasági görkorcsolya versenyének mondható esemény magába foglalta a Kelet-Európa kupát, a magyar Junior Országos bajnokságot és az amatőr Grand Prix sorozat második fordulóját is. A profi versenyzők négy, az amatőrök három távon mérhették össze tudásukat, az összetett eredményt az előbbi távok összesített pontversenye adta. A tizenegy magyar csapat mellett Csehország, Ausztria és Szlovákia versenyzői is részt vettek a versenyen.A kisteleki Hétkerék Egyesület huszonhárom versenyzővel állt rajthoz, és öt abszolút aranyérem, öt ezüst és három bronz lett a hétvége termése.Pontosan egy évvel ez előtt csapatversenyben, amatőr kategóriában hatodik hellyel indították az évet a kistelekiek, majd fél évvel később, októberben fantasztikus harmadik hellyel zártak. Most vegyes összesítésben, csapatversenyben tizenegyből az ötödik helyet szerezte meg a Hétkerék, míg abszolút amatőr kategóriában a dobogó legfelső fokára állhattak - ezzel kifizetődött másfél év kemény munkája. - Tükrözve ezzel a rengeteg energiát, munkát és időt, amit a felkészülésbe fektettünk. Nagyon elégedett vagyok a csapat minden tagjával, úgy gondolom, mindenki erején felül teljesített a hétvége folyamán, és a tőle elvárható maximális teljesítményt nyújtotta a futamokon - fogalmazott Csala Nikolett csapatvezető.A kategóriák szerinti értékelésben az alábbi eredmények születtek:Amatőrök - Előkészítő lány Fülöp Lilla – 3. hely ; Mini lány, Fülöp Nelli – 5. hely, Szűcs Hanna – 6. hely ; Mini fiúFarkas András Fülöp – 3. hely ; Junior F lány Sugár Liza – 2. hely, Mészáros Gréti – 4. hely ; Junior E lány Kis Hanna – 2. hely, Kovács Boglárka – 3. hely, Sugár Lara – 5. hely, Bálint Zsófi – 6. helyJunior E fiúFarkas Vince Káleb – 6. helyJunior D lányBálint Janka – 1. helyParagi Dorka – 4. helyJenei Evelin – 6. helyJunior D fiúNagy Kristóf – 1. helyNagy Vilmos – 2. helyJunior C- kadett lányAbonyi Csenge – 1. helyJenei Klaudia – 2. helyJunior C- kadett fiúMartonosi Olivér – 1. helyJunior D- E- F lány váltóParagi Dorka, Kis Hanna, Jenei Evelin – 2. helyBálint Zsófi, Sugár Lara, Kovács Boglárka – 4. helyJunior D- E- F fiú váltóBálint Janka, Nagy Kristóf, Nagy Vilmos – 1. helyJunior C- kadett fiú váltóAbonyi Csenge, Jenei Klaudia, Martonosi Olivér – 1. helyProfik:Junior B lányNagy Violetta Milla – 6. helyBitó Szilvia – 7. helySándor Beatrix – 8. helyJunior A lányGyalai Evelin – 4. hely