Összeomlottak a második félidőre: THW Kiel-MOL-PICK Szeged 29-22

Meccs előtt diskurzus. Fotó: Süli Róbert

Közös sétán vett részt a csapat.

A Sparkassen Arénában edzett a MOL-PICK Szeged.

Napsütés fogadta a Balti-tenger partján fekvő Kielben a Szegedet.

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Kiel, Sparkassen Aréna 9000 néző. Vezette: Nikolics, Sztojkovics (szerbek).N. Landin - Ekberg 4/2, Weinhold, Firnhaber, Wiencek 4, Bilyk, R. Santos.Wolff (kapus), Vujin 8, Zarabec 5, Duvnjak 1, Frend Öfors 2, Dissinger 4, Rahmel 1.Alfred Gislason.Sierra - Sostaric 1, Srsen 1, Skube 2, Bánhidi 5, Bodó 3, Källman 3.Sego 1 (kapus), Thiagus Petrus 1, Sigurmannsson 3/3, P. Rodríguez 2, Blazevic, Zsitnyikov, Balogh, Gorbok, Zubai.Juan Carlos Pastor.8, ill. 6 perc.3/2, ill. 3/3.Nehéz helyzetbe hozta magát a MOL-PICK Szeged a jövő vasárnapi visszavágó előtt ezzel a vereséggel. Csak a csodában bízhatnak Baloghék, hogy sikerül hazai ledolgozni a német rekordbajnok ellen a hétgólos hátrányt.VÉGEWiencek fölé beállóból. Källman a hatos vonalról, 29-22. Öt másodperccel a mérkőzés vége előtt időt kér még Gíslason. Bilyk lövése a záró momentum, Sego védi.Bodó lövése megy mellé a sáncról. Srsen ziccerben a keresztlécet találja el.Vujin bevágja messziről, 29-21.Bánhidi ziccerét fogja Landin.Balogh sokadik eladott labdája után támadhat a Kiel. Rahmel ziccerét védi Sego, a kipattanó után szabaddobás a Kielnek.Baloghnak nincs jó napja, ismét nem jó a labdája Bánhidinek. Emberhátrányba kerülünk, Bánhidit állítják ki. Petrus védekezik belül, hetes. Ekberg nem hibázik, 28-21.Duvnjak lövését védi Sego.Zarabec a pipába, 27-21. Bodó-bomba, Landin kiüti.Källman a kapufára, de hetes, mert Vujin a hatoson belül átszaladt előtte. Sigurmannsson betekeri Wolff feje mellett, 26-21.ellépi Dissinger. Zsitnyikov újra a pályán, újra belemenést fújnak nála. Rahmel rohan, 26-20.Källman a szélről töri meg a gólcsendünket, 25-20. Időt kérnek a hazaiak.Vujin előtt nyílik szét a szegedi fal, 25-19.időt kér Pastor. Bodó lövi a szélre a labdát Pedrónak, de megint kint volt a labda a sporik szerint.Srsen eladja, Duvnjak indul, 23-19. Skube is eladja, Frend Öfors a balszélről, 24-19.Balogh ziccerét kirúgja Landin. Frend Öfors, 22-19.Gorbok talpról, Rahmel blokkolja. Passzívnál két passzunk marad, Bánhidi kapja a labdát, Landin véd, szabaddobás. Gorbok lő, Landin oldalra üti, új támadást kezdünk, passzív nélkül.Bodó löki fel Vujint, két perc. Wiencek marad üresen a falban, 21-19.Skube passza rossz a szélre Sostaricnak.Balogh kínaira Pedrónak, 19-19. Wiencek, 20-19..Vujin színészkedik, szerencsére a sporik nem hisznek neki, jogosan. A Szegedé a labda!Zarabec belemegy, Petrus nem találja el az üres kaput.Balogh hibázik, Wiencek indul, Sego parádés! Bánhidi beállóból, Duvnjak fogja meg a lábát, két perc, 19-18.Balogh passzívnál Landin ölébe. Öfors vonalon túlról húzza be a labdát, miénk! Bánhidi ziccerben, Landin.az eddigi legnagyobb különbségnél időt kér Pastor, ma másodszor. Bodó kiszorított helyzetből bevarázsolja a labdát, 19-17. Vujin fölé dobja a labdát távolról.rossz bejátszás Bánhidinek, indul Dissinger, kilenc méterről bevágja, 18-16. Újabb szegedi hiba, Wiencek indul, a keresztlécről bepattan, 19-16.Bodó lövését védi Landin. Sego érzi Dissinger távoli lövését, de nem ér oda rá, 17-16.Duvnjak belemegy, nem adja vissza a labdát, de elmarad a két perc. Petrus indul, 16-16.Rahmel ziccerét védi a szélről Sego. Dissinger megveri lábbal Petrust, majd cunderezik, 16-15.Bánhidi estében, Wiencekkel a hátán, 15-15.a Kiel kezdte a második játékrészt. Wiencek a kapufára, de hetes. Ekberg belövi, 15-14.FÉLIDŐZarabec labdája rossz passzívnál a beállónak, Sego fogja, bedobja az üresen tátongó kapuba, 13-14. Zarabec egyenlít, 14-14. Öt másodperc van hátra, Pastor időt kér. Skubét és Srsent is blokkolják. FÉLIDŐWiencek kap két percet, Bodó emberelőnyben pontatlanul passzol Källmannak.Zarabec lerázza a védőket, 13-13.Srsen kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hetest, 12-13.Dissinger az üres kapuba, 12-12.Dissinger kétszer lőhet ziccerben, Sego hárít, de a másodiknál Skube arcon vágta a német balátlövőt. Hétméteres és két perc. Sego kirúgja Vujin büntetőjét!Bánhidi Landin lábai között, 11-11. Vujin lövését védi Sego, Källman meglódul, Skube észreveszi, 11-12.időt kérnek a hazaiak. Vujin parádés formában, most éppen talpról mattolja Segót, 11-10.Bánhidivel nem bír Weinhold, 10-10.Duvnjak átlövését fogja Sego.Bodó mellé. Ekberg indul, 10-8. Először vezet kettővel a Kiel. Bánhidi beállóból, Skube okos passza után, 10-9.Vujin a szaggatottról vágja be most, 9-8.Srsen lövését Landin, Weinholdét Sego védi! Pedro rendezetlen védelem ellen, 8-8.Skube ismét, 7-7. Ekberg fut be a szélről, kapja a labdát, 8-7.Vujin tarhatatlan, 7-6.Zarabecet nem tudják megállítani a szegedi védők, 6-5. Skube lövőcsellel elküldte Wienceket és Landint, majd belőtte, 6-6.Zarabec hatalmas gólt lő a hosszú felsőbe, 5-4. Bodó meglepi Landint, 5-5.egy percnél is tovább támad a Kiel, Santos a vonalra lépett, így érvénytelen a gólja. Sostaric indul, kapufa.Sostaric kap sárga lapot.Skube talpról, Firnhaber kezéről pattan ki a labda. Marad nálunk. Skube adja kínaira Sostaricnak, az oldalhálóba lövi.Wiencek marad üresen beállóban, Sierra csak hozzáérni tud, 4-4.Bodóról feledkeznek meg a kieliek, 3-4.Bánhidi labdáját kitolja Landin.Skube majdnem labdát halászik Ekberg elől. Bilyk lövését védi Sierra!Srsen fogja jól Duvnjakot, szabaddobás. Vujin harmadszor, 3-3.Vujin a balátlövő pozíciójából bevágja, 2-2. Sostaric a szélről, 2-3.Skube szerez labdát, indítja Källmant, Zarabec rávág a kezére. Két perc és hétméteres. Sigurmannsson az alsóba, 1-2.Landin parádésan kezd, most Sostaric hibázik, de marad nálunk a labda. Srsen veszi észre a rést a falon, 1-1.Srsen lövését fogja Landin, Santos indul, de hosszú neki a labda.Vujin-gól az első hazai támadásból, 1-0.a Szeged kezdte a mérkőzést, az első támadásunk Landin védésével zárult.elhangzott a BL himnusza, kezdődhet a mérkőzés! A hazaiak fehér, a vendégek kék mezben lépnek pályára.félhomályban mutatják be a hazai játékosokat. A műsorközlő mondja a keresztneveket, a szurkolók ordítják a kézilabdások vezetékneveit.már a játékoskijáróban a csapatok, kezdődik a bemutatás.Duvnjak szerepel a jegyzőkönyvben, de nem szakítja szét magát a melegítés alatt, így főszerepet biztos, hogy nem kap majd.Egyre többen a lelátón. Olyan németes hangulat van, mindenki a tapsrúddal tapsol, így azért attól nem kell tartani, hogy olyan lenne az atmoszféra, mint Szegeden.Mindkét csapat teljes gőzzel melegít. Nem lesz tele a Sparkassen Aréna, a helyiek 8 ezer nézőt várnak a 10 ezres szentélybe.17 óra után néhány perccel érkezett meg a MOL-PICK Szeged együttese a Sparkassen Arénába. Minden rendben volt délután is. Az indulás előtt közös kávézás volt még a Hotelben. Néhányan már "elő melegítettek", Sostaric és Zsitnyikov mindig előzetesen is elvégez néhány gyakorlatot. A Sport 1 TV a helyszínről közvetíti, Méhes Gábor riporter és Borsos Attila szakkommentátor már elkészített Pastor edzővel az interjút, amit hamarosan láthatnak és hallhatnak a nézők.Szerda, 13 óra: 9.30-kor volt reggeli, majd 12.30-kor a Balti-tenger partján sétált a csapat. A tegnapi napsütés már a múlt, csípős hideg van Kielben. A hangulatot ez sem befolyásolta, séta közben sokat poénkodtak a játékosok. 13 órától már videózás szerepel a programban, az utolsó taktikai értekezletet tartja Juan Carlos Pastor vezetőedző.Már minden játékos a szobájában. 19 órától edzett a Sparkassen Arénában a MOL-PICK Szeged együttese. A szokásos Pastor-mondatokkal indult a tréning. A spanyol mester kiemelte, hogy szerdán este a világ egyik leghíresebb, és legszebb Arénájában játszhat a csapat. Fontos lesz a koncentráció, az, hogy már a meccs elején minden szegedi kézilabdás figyeljen, mert a Kiel minden bizonnyal nekiront a kékeknek. Sokat készült, elemzett a PICK, így semmi meglepetés nem érheti. A helyi csapat a honlapján arra kéri a szurkolóit, hogy most még jobban buzdítsa a csapatot, mert nagy szükség lesz rá. Kiemelték, hogy az EHF és a Szeged sem volt partner abban, hogy megfelelő időpontot találjanak a meccsnek. Ez érdekes felvetés, mert a PICK-nek ebbe semmiféle beleszólása nem volt. Kicsit hisztisre veszi a német sztárcsapat a helyzetet, amelynek valójában az oka éppen a THW Kiel.Minden rendben volt az edzésen. Ilyenkor már különleges dolgokat nem lehet csinálni, csak élesíteni, átvenni az alaptaktikát, amit szerdán 19 órakor kell játszani.Itt már Kiel! Szerencsésen megérkezett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapat az Észak-Németországban található 250 ezres városba. Egy picit késett a gép, de ez a barcelonai úthoz képest jelentéktelen volt, hiszen 30 percet kellett csak várni. Ennyi belefér. Szerencsére mindenki rendben, a következő 16 játékossal (Sierra, Sego, Sostaric, Pedro, Balogh, Srsen, Skube, Zsitnyikov, Blazevic, Bodó, Thiagus Petrus, Gorbok, Bánhidi, Zubai, Källman, Sigurmannsson) utazott el az együttes.A szokásos, közvetlenül a tenger mellett található szállodában (Maritim Hotels) lakik a Pastor-csapat. Mivel hét közben rendezik a meccset, így most nem lesz népes a kék , csak néhány magyar szurkoló jön el a szerdai összecsapásra.Kedden este a Sparkassen Arénában tréningezik majd a csapat, a foglalkozás után képgalériával jelentkezünk.A THW Kiel a világ egyik meghatározó kézilabdacsapata, hatalmas hagyománya van a városban a játéknak. A helyi Aréna a sportág egyik szentélye, mindig megtelik, a helyiek imádják a csapatot. A német város az 1972-es olimpia egyik helyszíne volt, itt rendezték a vitorlásversenyeket. Sok műemléket nem kell keresnie a turistáknak, hiszen a II. világháborúban szétbombázták a települést. Ez sem véletlen, hiszen Kielben készítették el a világ első tengeralattjáróját.A hazai csapat nagyon fogadkozik, az EHF is a THW-t tartja a meccs esélyesének, talán a túlzott elbizakodottság rosszul sülhet el. Egy biztos, hogy a Szeged az idei szezonban szebbik arcát mutatja. Eddig 10 meccset játszott a PICK 2018-ban, ebből nyolcat megnyert, és csak kettőt veszített el, azt is a BL-ben, méghozzá idegenben. A két vereség, a Vardar és a Barcelona elleni és végig nyílt volt, a macedónok csak az utolsó két percben nyerték meg a meccset, míg a katalánok végig támadták az utolsó percet, így tudtak egy góllal nyerni.A csapat nagyon együtt van, mindenki tisztában van azzal, hogy fontos találkozó következik, és azt is mindenki szem előtt tartja, hogy a továbbjutás két meccsen dől el.