Őszi bajnok a Tiszasziget a megyeegyben

Az utolsó teljes fordulót játszották idén a labdarúgó Csongrád megyei I. osztályban. Az éllovas Tiszasziget Bálint Dániel duplájával nyerni tudott Röszkén, ezzel őszi bajnok lett - Bernát Péter csapatára még egy pótolt meccs vár jövő szombaton a zsinórban a hatodik meccsét is behúzó Bordány ellen, ahol az lesz a kérdés, hány pont előnnyel fordul a Tiszasziget az idény második felére.



Az Algyő is győzni tudott Kiskundorozsmán, így a címvédő másodikként töltheti a téli szünetet. Megvan az FK Szeged első sikere, a kék-feketék a Zsombót verték, és továbbra is kitart az UTC lendülete, amely ötöt rúgott Székkutason. A Csongrád a Makó II. ellen szerzett három pontot - érdekesség, hogy csak az FK-Zsombó meccsen szerzett mindkét csapat gólt a szombati találkozókon.



Eredmények, 15. forduló



Kiskundorozsma - Algyő 0-3 (0-2)

Gól: Kiss (24., 32.), Táncos (86.)



Székkutas - UTC 0-5 (0-3)

Gól: Nagy G. (19.), Sós (24.), Szántó (26.), Pusztai (66.,), Balogh D. (71.)



Röszke - Tiszasziget 0-2 (0-1)

Gól: Bálint D. (31., 55.)



FK Szeged - Zsombó 3-1 (2-1)

Gól: Vámos (42., 44.), Dóra J. (83.) ill. Gyuris (25.)



Csongrád - Makó II. 3-0 (1-0)

Gól: Borda (22., 11-esből), Deli (64.), Bálint (67.)



Bordány - Hódmezővásárhelyi FC II. 3-0 (1-0)

Gól: Balázs (43.), Szűcs D. (51.), Popovics (72., 11-esből)