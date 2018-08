Öt esztendő után újra megyeegyes a Röszke

– Nem terveztük, hogy ilyen léptékben haladunk előre, de a csapat gerince megvolt, a megyeháromban és megyekettőben is olyan játékosaink voltak, akik magasabb osztályban is megállták volna a helyüket.

Július elején vágott bele a munkába a Röszke SK, a megyei I. osztály újoncának heti programja három-négy edzésből és egy edzőmérkőzésből állt. A röszkeiek két év alatt két osztályt is ugrottak, hiszen a 2017-es, megyei III. osztály Homokháti csoportjában megszerzett ezüstérme után idén tavasszal is ezüst került a játékosok nyakába, miután másodikként végeztek a megyekettőben.2013 után az ősztől tehát ismét megyei I. osztályú mérkőzéseket láthatnak a röszkei futballkedvelők, az újabb kihívásnak pedig igyekszik megfelelni a klub vezetése is. Így összesen kilenc labdarúgóval erősítették meg az újonc keretét, amelyhez több, megyeegyes rutinnal is bíró játékos érkezett.Egy komplett védelmet kellett összehoznunk, hiszen bár általában sok gólt rúgtunk, meccsenként két gólt kaptunk átlagban – mondta a Röszke edzője Pördi Péter, aki a 7–10. helyek valamelyikét tartja elérhető reális célként csapata számára. Hozzátette, komoly munkát végeztek el a nyáron, ám elsősorban a megyeegy magasabb ritmusát kell minél hamarabb megszokniuk.Ahogy arra a tréner is rámutatott, elsősorban a védelembe érkeztek játékosok, de a középpályát is próbálták megerősíteni a nyár alatt. Az újonc a Mórahalomtól szerezte meg Szalma Gergelyt és Szücs Szasát, utóbbi játékos hat év után futballozhat újra Röszkén. Szintén nem ismeretlen a röszkei közeg az SZVSE-től érkező Tanács Roland számára, ahogyan az FK Szegedtől érkező Zsilák testvérek, Tamás és Martin is játszott már korábban a Röszkében.Dani Péter a Bordánytól, Márki Kornél a Sándorfalvától érkezik a csapathoz, a fiatal tehetséges kapus, Fodor Ákos a Vajdaságból igazol a Röszkéhez, Ruzsity Tamás pedig a mórahalmi utánpótlásból csatlakozik. Két távozója is akad a Röszkének, Hatala Ákos és Bajusz Róbert a St. Mihályhoz igazolt.Több felkészülési meccsen is pályára lépett már a határ menti csapat, amely a Makó II.-t 3–1-re, a Balástyát 8–2-re, a St. Mihályt pedig 8–0-ra verte, a SZEOL SC-vel szemben pedig 3–1-s vereséget szenvedett a felkészülési időszak elején. A bajnoki rajtig még a Mórahalommal, valamint az FK Szegeddel találkozik a Röszke.