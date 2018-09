Öt új fiú érkezett és egy nagy visszatérő

Öt új, Mirko Alilovic, Joan Canellas, Jorge Maqueda, Stanislav Kaspárek és Nik Henigman, illetve egy nagy visszatérő, Dean Bombac érkezett a nyáron a bajnok, a MOL-PICK Szeged keretébe. Közülük öten – a szlovén Henigman kimaradt a mai meccskeretből – pályára is lépnek a CYEB Budakalász elleni bajnokin. Ez lesz a premier, a 2018–2019-es idény nyitómeccse.



Az említett szlovén játékoson kívül a lelátóról szorít a társaknak Jonas Källman és Pedro Rodriquez is, hiszen két fiatalt nevezni kell a 16-os keretbe, a Pastor-csapatot azonban 19 játékos alkotja, így mindig lesz olyan kézilabdás, aki kimarad.



Így bombaerős a PICK, egy biztos, hogy Dean Bombacot ismét hatalmas taps fogadja majd. A szlovén irányító két év után tért vissza a Kielce együttesétől, és a szurkolók egyik nagy kedvence.



Joan Canellas a rutint, Jorge Maqueda az erőt, Stanislav Kaspárek a jövőt, míg Mirko Alilovic a hatalmas tapasztalatot képviseli. Mindenképpen nagy erősségei lehetnek majd a csapatnak.



Szomorúan indul a Budakalász elleni bajnoki. A közelmúltban elhunyt alapítóra, edzőre, testnevelő tanárra, Ludányi Mártonra emlékeznek majd. A kezdődobást dr. Bérczy Mihály, a másik alapító végzi majd el.

Van miért visszavágni a vendégeknek, hiszen az elmúlt bajnokságban bombameglepetésre az újszegedi sportcsarnokban 35–35-ös döntetlen lett az eredmény. A nyáron találkozott egymással a két csapat, felkészülési meccsen 36–27-re nyert a Szeged.



A szurkolók már meccslázban égnek, éppen ők kezdik el a meccsfelvezetést, hiszen a klub dicsőségeit megjelenítő zászlókat hozzák majd be a küzdőtérre.



A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be. A pénztár 16 órakor nyit, a meccsbelépő 1490 forintba kerül.