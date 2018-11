Ötgólos hátrányból felállt, de nem nyert a MOL-PICK Szeged a Skjern ellen - fotók, videók

A szegedi Blazevic védekezésben, a dán Eggert támadásban tölt be fontos szerepet a csapataikban. Karikatúra: Hudi Dániel

Várakozás



Jonas KÄLLMAN, a MOL-PICK Szeged kapitánya

– Mindig óriási segítség, amikor rengetegen vannak a csarnokban. Ha jól tudom, akkor a Skjern ellen is telt ház lesz. Amikor kiabálnak, tapsolnak, dobolnak, mindennél többet segítenek nekünk. Fontos mérkőzés lesz, mert ha nyerünk, akkor jó pozíciónk lehet majd a csoportban. Szükségünk lesz most is szurkolóinkra a pályán nyolcadik játékosként. Ha nyomás alatt tartja az ellenfelet a közönségünk, óriási segítség. Imádom, amilyen hangulatot teremtenek a sportcsarnokunkban.



Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged átlövője

– Egyértelműen MOL-PICK Szeged-győzelmet várok, ez nem is lehet kérdés, de az biztos, hogy nem adja majd könnyen a Skjern a 2 pontot. Senki nem gondolja, hogy ha most nyertünk idegenben ellenük, akkor itthon könnyű ujjgyakorlat lesz a meccs. Nyomás nélkül érkeznek hozzánk, nincs mit veszíteniük, ezért felszabadultan játszhatnak, mi pedig magasra tettük a lécet, és nem könnyű minden héten megugrani ezt. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha maximális a koncentrációnk, és egy pillanatra sem engedünk ki.

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezeti: Brunner, Salah (svájciak).Alilovic - Sostaric 4, Maqueda 2, Blazevic, Bánhidi 5, Källman 5, Bombac 2.Sego (kapus), Zsitnyikov, Sigurmannsson 7/6, Gaber 1, Balogh 2, Bodó 4, Canellas 1/1, P. Rodríguez.Juan Carlos Pastor.Nielsen - Augustinussen, Tangen 4, J. Konrádsson 5, Jakobsen 2, Mogensen 4, Christensen 1.Gústavsson (kapus), Mikkelsen 6, Stenbäcken, Söndergaard 10/5, Grebenc 1.Ole Nörgaard.9/7, ill. 6/5.6, ill. 12 perc.NYILATKOZATOK:- Gratulálok a Skjernnek. Az elején nagyobb különbséggel is vezethettünk volna. Rengeteget hibáztunk, így visszajött a meccsbe a dán bajnok. Jól játszottak, nehezen védekeztünk hét a hat ellen, a beállóik sikeresen kézilabdáztak. Végig harcoltunk, vezettünk két góllal, amiben a szurkolóink rengeteget segítettek. A kulcs a döntetlenhez az volt, amikor kétgólos előnynél gyors gólt szerzett a Skjern, majd nálunk faultot fújtak a játékvezetők. A meccs előtt két pontban gondolkodtunk, mert itthon játszottunk. Ahogy telt a meccs, nyertünk egy pontot először, majd vesztettünk, mert a kezünkben volt a győzelem. Mindegyik összecsapás nehéz a BL-ben. Ha nem koncentrálsz 100%-osan, akkor bárki képes nyerni bárki ellen. Sok sikert kívánok a Skjernnek, nagyon jól dolgoznak.- Csalódott vagyok egy kicsit, azt gondoltam, hogy győzünk és folytatjuk a harcot a PSG-vel a csoportelsőségért. Ötgólos hátránynál nem tűnt úgy, hogy nyerhetünk, de végül kettővel is vezettünk. Nem jól játszottunk, a jövő heti találkozóra másképpen készülünk majd fel. Szurkolóink ma is rengeteg erőt adtak nekünk.- Nem csak a mai egy ponttal, hanem a múltkor mérkőzéssel is elégedett vagyok a Szeged ellen, mindent megtettünk, amit lehetett.- Minden meccset meg szeretnénk nyerni. Tetszett a szegedi légkör, köszönjük Juan Carlos Pastor szép szavait.VÉGEMaqueda góljába belefújnak, támadhatnak az egyenlítésért a dánok. Mogensen előtt szétnyílik a fal, 33-33. Tizenkét másodperc, időt kér a Szeged. Talpon a csarnok, kiválóan ütközik a dánok a labdás szegedieket, végül Maqueda talál be, de időn túl, így döntetlennel zárul a találkozó.Canellas labdát szerez, Källman rohan az üres kapura, bedobja, 33-31. Söndergaard, 33-32.Időt kérnek a vendégek, kettő perc és ötvenhat másodperc van hátra a mérkőzésből. Tangen a szélről, 31-31. Sostaric a legjobbkor találja meg a vajkezét, 32-31.Bánhidi emberrel a nyakán, 30-29. Konrádsson válaszol, 30-30. Parádés gól, Bánhidi háttal a kapunak dobja a labdát, 31-30.Alilovic a legjobbkor, óriási védés! A vezetésért támadunk, hangrobbanás a csarnokban!Bombac harcol ki hétméterest. Canellas lövi. Higgadtan, 29-29!!!a szurkolókon semmi nem múlik, kiváló a hangulat. Bombac nagyszerű cselek után, 28-29. Sostaric védekezik belül, Söndergaard hetesét Alilovic kivédi!Mogensen, 27-29.pontatlan dán támadás, Maquedából lendületből a kapufára, Sigurmannsson megszelidíti a kipatttanó labdát. Elveszítjük, nem jó Bánhidinek a passz.Alilovic-bravúr! Nagyon kellett! De elöl elszórjuk. Kár érte nagyon.nincs megoldásuk a szegedi védőknek a beállók ellen, Mikkelsen, 26-28. Maqueda bevágja kilencról, 27-28.Mogensen fölé, Källman rendezetlen fal ellen, 26-27.Konrádsson talpról, 24-27. Sostaric a szélről, 25-27.Tangen átlövésből, 23-26. Bánhidi estében, 24-26.Konrádsson 23-25. Sigurmannsson hetesét védi Gústavsson.Mikkelsen beállóból, 22-24. Sigurmannsson kiharcolja és értékesíti a hétméterest, 23-24. Söndergaard kiáll két percre.labdát szerzünk, Kallman a visszarohanó kapus mellett, 22-23. Időt kérnek a vendégek.Canellas szerez labdát, gyenge lövés az üres kapura, Mogensen kiüti. Sigurmannsson azonnal elvégzi a sarokdobást, Canellast megfogják, hetes és két perc. Ez a harmadik, Jakobsen piros lapot és begyűjt. Siurmannsson belövi a büntetőt, 21-23.Tangen gólja csendesíti el a csarnokot, 19-23. Bodó belejött, nagy gól, ismét, 20-23.Bombac két szabaddobást harcol ki, majd Bodó-bomba a hosszú felsőbe, 19-22.Sigurmannsson a keresztlécre, a kipattanót viszont bevágja, 18-22. Källman kap kétperces kiállítást. Mikkelsen ziccerét védi Sego! Végre, kellett már!Söndergaard pörgeti be a büntetőt, 17-22.Maqueda szerez majdnem labdát, újra kezdik a támadást a dánok, Mogensen talpról, 16-21. Bánhidi, 17-21.Jakobsen estében, 16-20. Nagy a baj, Bodó lövése sem megy már be.Bánhidi fordul be két ember között, 16-19.Gaber veszt labdát, Mikkelsen rohan, 15-18. Christensen rohan, 15-19. Időt kér Pastor.Mogensen talpról, 15-17.a szélről befutó Sigurmannsson marad üresen a falban, 16-16 lehetne, de a sporik szerint rálépett a vonalra, így érvénytelen..Blazevic blokkol, oldalt megy ki, marad a vendégeknél, Söndergaard a szélről, 15-16.a Szeged kezd, Segóval a kapuban és két beállóval. Bánhidi harcol ki rögtön hetest. Sigurmannsson a jobb felsőbe, 15-15.Akárcsak egy hete, most is a Skjern vezet 30 perc játék után a MOL-PICK Szeged ellen, ráadásul ismét 15-14-re. Akkor a második félidőben jött a szegedi henger, és magabiztosan 29-26-ra nyert a Pastor-csapat. Ezzel az eredménnyel ma szintén kiegyeznénk.FÉLIDŐSostaric-ziccer, véd Nielsen. Tangen óriási lövése mellé, az üres kapura nem próbálja meg egyik szegedi sem. Kicsit nyögvenyelős utolsó támadás, végül Sostaric talál be, 14-15. FÉLIDŐSöndergaard ezt is értékesíti, 13-15. Jakobsen rántja le Bodót, két perc a "jutalma".J. Konrdásson lövése Alilovicsról becsorog, 12-14. Gaber fordul be, 13-14. Pedro löki meg a ziccerben levő játékost, két perc és hetes.már majdnem passzív, de időt kérnek a vendégek. Kiváló időzítés a szemszögükből. Megvan a labda, támadhat a PICK. Balogh bevágja, 12-13.ismét labdát veszt a Szeged, Baloghnál fújnak lépést a sporik, de Mogensen viszont két percet kap.Mikkelsen ziccerét védi Alilovic, de hetes. Véleményesnek tűnt. Söndergaard bepattintja, 11-13.Gaber ellen fújnak, jöhet a Skjern. Kétgólos előnyért támadnak.Mikkelsen marad üresen beállóban, 11-12.Canellas labdájának szeme volt középről, Källman nagyszögből, 11-11.mezrángatásért Mogensent állítják ki. Sostaric elszórja a labdát. Grebenc fut keresztbe balátlövőből, sikeresn, mert betalál a rövidbe, 10-11.felállt fal ellen támadunk, jól állja a sarat a Skjern.Söndergaard biztos kézzel ismét, 10-10. Canellas talpról, Nielsen véd, majd Alilovic is. rohan a Szeged, de jól rendeződik vissza a Skjern.Jakobsen fordul be, Alilovic véd. Canellas azonban szabálytalan volt, hétméterest ítélnek a játékvezetők. Érkezik a hetesre Sego. Söndergaard kíméletlen, 9-9. Balogh a pipába, óriási gól, 10-9.Mikkelsen fölé beállóból, Bodó bombagóljával újra vezetünk, 9-8.Sönderggard a rövidbe a jobbszélről, 7-8. Most Gaber harcol ki büntetőt. Sigurmannsson a terpesztő Gústavsson fölött, 8-8.fordítanak a vendégek, Söndergaard a jobb oldalról kisodródva, 6-7. Időt kér a Szeged. Bodó góllal mutatkozik be, 7-7.Bánhidi Bence kap kétperces kiállítást. Hét az öt ellen támad a Skjern, Mikkelsen kihasználja, 6-6. Zsitnyikov átlövése Nielsen kezében landol.Tangen ugrik magasra, de mellé trafál. Bombac talpról, Nilesen könynedén hárít.az első dán védés, Nielsen mattolja Bánhidit.Sigurmannsson lövi be honfitársának, Gústavssonnak, 6-4. Skjern-hétméteres, Söndergaard túl jár Alilovic eszén, 6-5.Bánhidi nem tudja elkapni Bombac labdáját, Tangen büntet gyorsan, 5-4. Jakobsen rántja le Bánhidit, hetes és két perc.Mikkelsen talál be beállóból, 5-3. Hét a hat ellen támadnak folyamatosan a dánok.Sigurmannsson bepattintja egy csel után, 5-2. Alilovic átlövést hárít, Sostaric veszi célba rögtön az üres kaput, de mellé.J. Konrádsson előtt nyílik szét a fal, 4-2. Bánhidi ellen védekeznek belül, hetes.szép sorminta, most Bombac jut labdához, ő pedig Maquedát indítja, 4-1.Maqueda szerez labdát, Källman rohan, 2-1. Újabb szegedi labdaszerés, Kallman indítja Bombacsot, 3-1.nagy küzdelem a szegedi falban, Jakobsen beállóból, 0-1. Sostaric a szélről, 1-1.Maqueda forgácsolja szét a keresztlécet.hosszú támadás, Alilovic véd, de Augustinussen szerzi meg a labdát. Jesper Konrádsson mellé, több mint másfél perc után a Szegednél a labda.a Skjern kezdi a találkozót, két szabaddobásig jutnak.elhangzott a BL-himnusz, kezdődhet a mérkőzés!tapsorkán közepette futnak be a szegedi játékosok a csapatkapitány, Jonas Källman vezetésével.ismét megtelt az újszegedi sportcsarnok. Kezdődik a bemutatás, először a vendégek játékosai érkeznek a pályára a játékvezetők után.a szegedi klubot 30 évet szolgáló csapatorvost, Dr. Szabó Istvánt köszönti a MOL-PICK Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter. "Köszi Doki! 30!" - áll a B-közép által kifeszített drapérián. Szép gesztus!ami a szegedi meccskeretet illeti, ott van a Gyöngyös ellen kilenc találatig jutott Pedro Rodríguez, míg a három kimaradó Stanislav Kaspárek, Nagy Martin és Sunajko Stefán.mindössze 13 játékost neveztek a meccsre a dánok, nem lesz ott a pályán az exveszprémi Bjarte Myrhol sem többek mellett.komoly hiányzójuk lesz a vendégeknek. Nem utazott el a csapattal Szegedre a sokszoros dán válogatott balszélső, Anders Eggert, aki egy hete hatszor volt eredményes a Szeged ellen Skjernben.a csapatok már a pályán melegítenek, 17 órától a MOL-PICK Szeged a dán bajnok Skjern ellen lép pályára a BL-ben.Korábban:Idegenben 29–26-ra nyert a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a dán Skjern ellen. Nem lesz könnyű dolga, hiszen a megnyert összecsapáson sem volt egyszerű feladat diadalmaskodnia a magyar bajnoknak, a dánok hihetetlenül kellemetlen stílusban játszanak.Kemények, gyorsak, hatalmas tempót diktálnak, rendszeresen alkalmazzák a hét a hat elleni játékot, ami igazán őrlő, nagy figyelemre késztet minden pályán lévő játékost. Ennek ellenére nem verhetetlen alakulat, főként a fantasztikus kék táborral kötelező a győzelem megszerzése.– Csakúgy, mint közel egy hete – kezdte az esélylatolgatást Juan Carlos Pastor vezetőedző –, nagyon nehéz és fontos meccs vár ránk. Biztos, hogy megint hét–hat ellen támadnak. Nagyon nehéz a Skjern ellen játszani. Figyelem, koncentráció, ez most kiemelt szerepet kap majd. Jól felkészültünk, és alkalmazunk egy új taktikai elemet is ellenük, ami, nagyon bízom benne, hogy hatékony lesz. Jó volt látni a Gyöngyös ellen, hogy mennyien jöttek el szurkolni nekünk, ahogy mi is fejlődünk, úgy egyre nagyobb a táborunk. Most is nagy szükség lesz a támogatásukra. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan már egy nagy arénában játszhatunk, mert már csak ez hiányzik nekünk.A meccset a Sport 1 élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla, fotókkal, videókkal jelentkezünk majd.