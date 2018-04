Otthon hibátlan a HFC

A HFC a Mórahalom és a SZEOL SC után most a Paks II. ellen győzött, ezúttal 3–0-ra. Szimpatikus csapat látszatát keltette a fiatal, jó erőkből álló Tolna megyei. A hazaiak edzője, Szűcs Róbert bokasérülés miatt nem számíthatott kezdőkapusára, Bordás Dánielre, akinek a Honvéd II. ellen tartottak rá a lábára, ami bevérzett. Varga Bence sérülten vállalta a játékot, de bő fél órát bírt csak a pályán tölteni.



A csatár, Rácz Dezső fizikális erejét igyekezett kihasználni a HFC a támadásokban, ami sikerült. A 30. percben egy felívelt labdát készített le Szabó Márknak, aki az alapvonalról passzolt befelé, a hibátlan befejezést pedig Koncz Adrián szállította. Még a szünet előtt növelték előnyüket a hazaiak, miután egy kapusnak hazaadott labdára csapott le Rácz.



A második félidőben is uralta a játékot a Varga cseréje miatt átszervezett HFC. Kisebb helyzetekig jutott csak el a mezőnyben jól játszó Paks, köszönhetően a masszív hazai védelemnek. A végeredményt a 77. percben Szabó Mihály Dávid állította be tizenegyesből, miután Bagó a gólvonalon kézzel ütött bele a labdába, amiért piros lapot kapott. A vásárhelyiek tavaszi menetelése szombaton a sereghajtó Vecsés otthonában folytatódhat majd.



HFC–Paks II. 3–0 (2–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 22. forduló. Hódmezővásárhely, 400 néző. Vezette: Leél-Őssy Ádám – jól (Kulcsár, Pipicz).

HFC: Filipánics 6 – Prasler 6,5, Huszár 7, Szántó 6, Pataki 6,5 – Füredi 6 – Szabó M. 6,5, Varga B. 6,5 (Bartyik N. 6,5, 38.), Szilágyi 6, Koncz A. 7 (Benke –, 75.) – Rácz D. 7 (Szabó M. D. 6,5, 58.). Edző: Szűcs Róbert.

Paks II.: Rácz G. – Berdó, Báló, Simon, Bognár (Pál, 72.), Zachán,Bagó, Nagy R., Nagy Á., Hanol (Györgye, 55.), Vlasics (Kesztyűs (46.). Edző: Osztermájer Gábor.

Gólszerzők: Koncz A. (30.), Rácz D. (45.), Szabó M. D. (77. – 11-esből).

Sárga lap: Huszár (27.), Koncz A. (54.), Rácz D. (57.), Bartyik N. (66.),

Pataki (83.), ill. Zachán (89.).

Kiállítva: Bagó (76.).



Szűcs Róbert: – Harmadik hazai győzelmünket is sikerrel zártuk, ami nagyon fontos a bennmaradás és a szurkolóink kiszolgálásának szempontjából.