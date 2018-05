Otthon nagyon megy: újabb nagy győzelmet aratott a Szentes

Legutóbbi otthoni meccsén is parádézott a Kurca-parti csapat, akkor 16–2-re nyert, most is nagyot alkotott. Az első félidőben még szoros volt a találkozó, majd a hazaiak két-három sebességgel feljebb kapcsoltak, és két 4–1-es negyedet hozó örömvízilabdával búcsúztak közönségüktől. A 11. helyért zajló párharc szombaton 20 órától dől el a fővárosi Komjádi uszodában.



Pellei Csaba: – Otthon nagyon megy, idegenben nem annyira. Le a kalappal a srácok előtt, hiszen a bajnokság azon szakaszában tudták két nagyszerű győzelemmel megörvendeztetni a szurkolókat, amikor már sok problémája van mindenkinek. Egyszer még össze kell szednünk magunkat. Metalcom-Szentes–Vasas 11–3 (2–0, 1–1, 4–1, 4–1)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás a 11. helyért, 2. mérkőzés. Szentes, 400 néző. Vezette: Marjay, Homonnai.

Metalcom-Szentes: MEIXNER (13 védés) – Kiss 1, Nagy 2, Vörös 1, Palotás, Pellei F. 1, Somogyi 1.

Csere: Kókai, PELLEI K. 2, Werner, Hegedűs, Tóth 1, TAKÁCS 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Vasas: Jónás (6 védés) – Bencz 1, Bóbis, Sélley Rauscher, Simon 1, Hőna. Csere: Tihanyi (kapus, 1 védés), Hajdu, Fazekas, Trombitás, Marnitz 1, Steinmetz. Vezetőedző: Földi László.

Gól – emberelőnyből: 11/1, ill. 14/1.

Ötméteresből: 2/2, ill. –.

Kipontozódott: Kókai, Hegedűs, ill. Trombitás, Marnitz.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1.