Otthon nem hibázik a Szeol SC

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 15. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 200 néző.Böcskei Balázs – jól (Máyer, Kovács).Prokop 7 – Ondrejó 7, Gajág 7, Szabó A. 7, Grünvald 7 – Forró 7, Lévai 7 – Rabatin 7 (Göncző –, 75., Bozóki –, 87.), Beretka 7, Makszimovics 7 – Mihály 7 (Tomisics –, 83.).Siha Zsolt.Sebestyén – Crkenjakov (Kiss, 44.), Sárközi, Makrai, Sándli (Csordás, 72.) – Fitos, Fritz, Erős, Eördögh – Csepregi (Mundi, 82.), Földes.Kerekes Barna.Beretka (80.).Ondrejó (33.), Makszimovics (58.), Szabó A. (66.), Leindler (80. – kispadról), Forró (82.), ill. Crkenjakov (44.), Sárközi (62.), Földes (82.).Legutóbb a Makó ellen játszott otthon a SZEOL SC, akkor nagyon simán, 3–0-ra nyert, és hét hazai bajnoki után százszázalékos otthoni mérleggel állt a labdarúgó NB III Közép csoportjában. Nyolcból legyen nyolc – ez volt a cél a szegediek számára, az SZVSE-pályán ehhez azt a Dabast kellett legyűrni, amely az elmúlt két hónapban a bajnokság legjobb formában lévő csapata volt.Az előzmények után nem is szerzett meglepetést, hogy lüktető iramú találkozót láthattak a szurkolók, ezt pedig könnyítette, hogy az időjárás kiváló talajt készített elő a bajnokira. Adódtak lehetőségek itt is, ott is, majd a 30. perctől a félidőig inkább a vendégek domináltak, de gól nem esett.A második félidőben már látszott, inkább a SZEOL SC gyűjtheti be a három pontot, csakhogy az idő múlásával csak nem akart összejönni a találat. Végül Beretka villant: a 80. percben jobb szélről kapott indítás után bemutatott egy szép lövőcselt, majd 10 méterről bal lábbal a jobb alsóba vágta a labdát.Sok sárga lapot osztott ki a bíró, kemény derbi volt, olykor agresszív vendégekkel, akik egyébként bizonyították, nem volt véletlen a hétmeccses győzelmi szériájuk. Ennek fényében a 1–0-s siker különösen értékes, a tabella pedig kifejezetten szoros, a negyedik helyen álló SZEOL SC mindössze három pontra van az éllovastól.Érdekesség, hogy Forróéknak ez már a hatodik 1–0-ra megnyert bajnokijuk volt, otthon pedig megvan a nyolcból nyolc, hazai pályán nem tudnak hibázni – tartsák meg jó szokásukat!