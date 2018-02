Paksról érkezik kölcsönbe a vajdasági támadó: középpontban Fejős Áron, a Szeged 2011-GA játékosa

– Jó közösségbe kerültem, és a csapatnak nem ott lenne a helye a tabellán, ahol most áll. Megtaláltam az összhangot mindenkivel, azaz sikeresen beilleszkedtem. A törökországi edzőtáborban jó ellenfelekkel játszottunk, ellenük sok helyzetet alakítottunk ki, és ugyan a többsége kimaradt, de ez a hét a frissességről szólt, és remélem, a bajnokin már bemennek.– Boldog vagyok, hogy idáig eljutottam. Örültem, amikor a Paks megkeresett, sérülésből odakerülve is támogattak. Szerettem ott lenni, de egyelőre nem férek az NB I-es 18-as kerethez, az NB III-as bajnokságnál viszont többre vágytam, ezért fogadtam el a Szeged 2011-GA hívását. Két éve már szóba kerültem a szegedi klubnál, amelyhez fél évre kölcsönbe jöttem. Még két és fél év hátravan a paksi szerződésemből, így azt érzem, nem engedték el a kezemet. Meglátjuk, mit hoz a tavasz.– Van, akiből hiányzik, van, akiből nem. Szerintem bennem megvan, így belemegyek bármilyen párharcba, és igyekszem ezekből pozitívan kikerülni. Hogy miért nincsenek magyarok a nagyobb szerb csapatokban? Erre nem tudok konkrét választ adni. Az előző szezonban a most Mezőkövesden szereplő Farkas Dániel volt az egyetlen magyar az egész szerb ligában. A szerbeknél nincs elveszett labda, mentalitásban is erősebbek, hiszen ők hisznek abban, hogy a meccs lefújásáig bármilyen eredménynél bármi megtörténhet. Talán ezek a legnagyobb különbségek.