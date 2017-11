Pálmarsson újra Szegeden: a MOL-PICK vasárnap 17 órától a Barcelonát fogadja a BL-ben

Ismeri már a légkört. Aron Pálmarsson (labdával) ezúttal a Barcelona színeiben érkezik Szegedre.

Fotó: EHF

Pocsék sorozatot tört meg a MOL-PICK Szeged kedden a Balatonfüred elleni 31–21-es győzelmével. Juan Carlos Pastor vezetőedző együttese három hazai mérkőzésén nem tudott pontot szerezni, a Veszprém, a Löwen és a Nantes ellen sem.Most sem lesz könnyű dolga a Szegednek. A katalán sztárcsapat tíz ponttal a tabella harmadik helyén áll. Hivatalosan most zárul a csoportkör első fázisa. A Löwennel már kétszer játszott a Barcelona, mindkétszer döntetlent (31–31, 26–26). A németeken kívül csak a címvédő Vardar szerzett ellenük pontokat, Sterbik Árpádék 27–24-re legyőzték őket. A Kristianstad, a Plock, a Zagreb és a Nantes két vállra fektetése nem okozott különösebb gondot a gránátvörös-kékeknek.

Várakozás



Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged játékosa: – Szeretnénk győzni a Barcelona ellen, de papíron erősebbek nálunk. Emiatt felszabadultabban játszhatunk ellenük, remélem, le tudjuk győzni őket itthon. Kiválóan támadnak és védekeznek, van egy fantasztikus kapusuk Gonzalo Pérez de Vargas személyében, de ha mi is jók leszünk elöl és hátul, valamint párosul ehhez egy jó kapusteljesítmény, akkor képesek lehetünk legyőzni a Barcelonát. Mindent megteszünk majd a sikerért.

Pikáns találkozó lehet a vasárnapi, mivel most tér vissza újra Magyarországra Aron Pálmarsson. A világklasszis irányító-átlövő az elmúlt két szezonban a Veszprémet erősítette, nemegyszer a MOL-PICK orra alá is borsot tört a kiváló izlandi kézilabdázó. A nyáron azonban viharos körülmények között távozott a magyar bajnoktól, hazautazott Izlandra, és kijelentette, Barcelonába akar igazolni. A 27 éves játékosnak 2018 nyaráig érvényes kontraktusa volt a Veszprémmel, így távozásával szerződést szegett. Hónapokig tartó huzavona végén, október 23-án rekordösszegért cserébe aláírt a világ leghíresebb klubjához, majd a Zagreb ellen egy gólt lőve mutatkozott be új csapatában.Matej Gaber mandulagyulladása szépen gyógyul, készülnek a szegediek a nagy meccsre. Nemcsak a játékosok, a szurkolók is, már az összes ülőjegy elkelt. Ma 15 órától az újszegedi sportcsarnok jegypénztárában állójegyet még lehet vásárolni, egy fő maximum három belépőt vehet.