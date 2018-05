Pályán a labdarúgó megyei III. és IV. osztály

Megkopaszodott a Szedeák: heten is a ˝nullás˝ frizurát választották, de fodrászra nem költöttek

A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata szombaton fejezte be a szezont: a Kaposvár ellen hét kopasz játékos lépett pályára. A szegedieknél tavaly a szőke volt a divat, most is egységes frizurát választottak.