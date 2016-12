Pályán az utánpótlás

Fitnesz



Két versenyt teljesített a téli szezonban a szegedi Phoenix Fitness. A lányok Dabason és Hódmezővásárhelyen is bizonyítottak. A dabasi fit-kid A kategóriás versenyen Tőkés Laura, Gera Dorka, Kéri Romina, Krivokapics Katarina és Szabó Nóra vett részt. Közülük a IV. korcsoportban Tőkés a negyedik helyen végzett, míg az V. korcsoportban Kéri Romina harmadik lett. Az egyéni után következett a B kategóriás csapatverseny, ahol a 8-9 éves lányokból álló, Festőpaletta színei elnevezésű csapat korcsoportja legjobbjának bizonyult. A csapat tagjai: Domonkos Luca, Gábor Regina, Jankó Hanna, Narozsnik Laura, Szőnyi Noémi, Vidiczki Jázmina.



Az If I had you (Révész Liza, Patkó Panna, Magyar Janka) a negyedik helyen végzett.



Hódmezővásárhelyen B kategóriás egyéni és A kategóriás csapatversenyt rendeztek, amelyen Domonkos Luca, Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Sisák Barbara, Gábor Regina, Varga Míra, Magyar Janka, Patkó Panna, Kecskés Réka és Kecskés Lili versenyzett egyéniben. Sisák életében először felállhatott a dobogó tetejére, ugyanebben a korcsoportban Domonkos negyedik, Göröncséri ötödik helyen végzett. A Kecskés testvérpár, Lili és Réka a saját korcsoportjukban másodikként zártak. A csapatversenyben a Pink Panther (Gera Dorottya, Kéri Romina, Tőkés Laura) ötödik, a LEGO (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Sisák Barbara, Szabó Vivi, Varga Míra) és a Look at Me (Kecskés Lili, Kecskés Réka, Krivokapics Katarina, Szabó Nóra) második lett kategóriájában.



A lányokat Almási Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili és Czavalinga Dóra készítette fel.

Jégkorong



Eredmények, U14, II. csoport, 9. forduló: Gepárd JE–Tisza Volán Szegedi Vízmű SC 5–11 (3–6, 0–2, 2–3), a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (4), Vadkerti (2), Dézsi (2), Sánta, Peceric, Pallós.

10. forduló: Tisza Volán Szegedi Vízmű SC–KMH 6–3 (0–0, 1–2, 5–1), a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (3), Dézsi, Antonijevic, Vadkerti. U16, II. csoport, 6. forduló: Tisza Volán Szegedi Vízmű SC–KMH B 7–3 (3–3, 2–0, 2–0), a szegedi gólszerző: Keceli-Mészáros (2), Katancic, Vadkerti, Szalai, Csanádi, Sánta.

U18, alapszakasz, 14. forduló: Tisza Volán Szegedi Vízmű SC–Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia 1–15 (0–3, 0–5, 1–7), a szegedi gólszerző: Varga Z.



Kosárlabda



U20, NB I A csoport, 11. forduló: Vasas– Naturtex-SZTE-Szedeák 78–82 (20–19, 21–25, 22–14, 15–24), a szegedi pontszerzők: Révész 20, Meleg K. 18, Vágvölgyi 17/6, Kereszty L. 10/6, Szatmári 9/9, Bonifert B. 8. NB I B, Keleti csoport, 10. forduló: Vásárhelyi Kosársuli–Nyíregyháza Blue Sharks 72–94 (12–20, 27–21, 19–21, 14–32).

Tollaslabda



Ismét rekordszámú nevezőt hozott a szegedi Decathlon junior tollaslabda- körverseny decemberi fordulója: negyvenhárom játékos küzdött a szegedi Squash Club Szabadidőközpontban.

Végeredmény, fiúk, A kategória: 1. Kovács Péter, 2. Nógrádi Gergő, 3. Gulyás Péter, 4. Bonyhádi Péter, 5. Ottlakán Áron, 6. Bakó Amadé, B kategória: 1. Hődör Zoltán, 2. Fodor Márk, 3. Mark W. Mitchell, 4. Sándor Balázs, 5. Preda Ádám, 6. Mészáros Gergő, C kategória: 1. Rózsa Dániel, 2. Katona Ábel, 3. Bába Máté, 4. Kopilovic Alex, 5. Árva Bence, 6. Márki Kristóf, D kategória: 1. Sára Gergely, 2. Tóth Gábor, 3. Kóta Máté, 4. Kádár Dávid, 5. Gémes Bence, 6. Sándor Bertalan, lányok, A kategória: 1. Bakacsi Nikolett, 2. Boronkai Fruzsina, 3. Dudás Nelli, 4. Bordás Gyöngyvér, 5. Vér Zsófi, B kategória: 1. Bozsogi Mira, 2. Tóth Dóra, 3. Kucsora Anna, 4. Vas Kata, 5. Lázár Luca, C kategória: 1. Petykó Réka, 2. Tóth Luca, 3. Zsolnai Eszter, 4. Müller Olívia, 5. Kovács Bernadett, D kategória: 1. Bója Blanka, 2. Sándor Anna, 3. Nagy Beáta, 4. Boa Zsófia.

Versenytánc

Edzés közben a Fiona Fitness TS növendékei. Fotó: Karnok Csaba

Az idén ötéves szegedi Fiona Fitness Táncstúdió növendékei Budapesten az országos moderntáncbajnokságon vettek részt. Az egyesület törpe manó és mini korosztályban, show open és színpadi látványtánc kategóriában indult. Az első elődöntőben törpe korosztályban két első és egy második helyezést ért el a csapat, míg a manók egy harmadik és egy negyedik helyet szereztek meg. A középdöntőben törpe korosztályban, a színpadi látványtánc kategóriában egyéniben Farkas Petra első, Rajki és Farkas (duó) második, törpe korosztályban, show kategóriában Rajki és Farkas szintén első helyezést ért el. A manóknál show kategóriában egyéniben Rajki az első, míg a csapatok közül az egyik második, a másik pedig harmadik helyen zárt.

A mini korosztályban, színpadi látványtánc kategóriában egyéniben Petrovics Lilla negyedik lett. Következett a döntő, amelyen a törpe korosztály open és színpadi látványtánc kategóriájában egyéniben Farkas Petra egyaránt első helyet ért el, sőt az országos összesítésben is győzött. A manó korosztályban open kategóriában, trióban Farkas, Barka Kitti, Petrovics Lilla negyedik lett, a színpadi látványtánc kategóriában pedig harmadikok lettek. A mini korosztályban open kategóriában, egyéniben és összesítésben is Petrovics bronzot nyert, a Farkas, Petrovics duó negyedik lett, show kategóriában és összesítésben is a Farkas, Barka, Petrovics trió bronzérmet szerzett. Az idén ötéves szegedi Fiona Fitness Táncstúdió növendékei Budapesten az országos moderntáncbajnokságon vettek részt. Az egyesület törpe manó és mini korosztályban, show open és színpadi látványtánc kategóriában indult. Az első elődöntőben törpe korosztályban két első és egy második helyezést ért el a csapat, míg a manók egy harmadik és egy negyedik helyet szereztek meg. A középdöntőben törpe korosztályban, a színpadi látványtánc kategóriában egyéniben Farkas Petra első, Rajki és Farkas (duó) második, törpe korosztályban, show kategóriában Rajki és Farkas szintén első helyezést ért el. A manóknál show kategóriában egyéniben Rajki az első, míg a csapatok közül az egyik második, a másik pedig harmadik helyen zárt.A mini korosztályban, színpadi látványtánc kategóriában egyéniben Petrovics Lilla negyedik lett. Következett a döntő, amelyen a törpe korosztály open és színpadi látványtánc kategóriájában egyéniben Farkas Petra egyaránt első helyet ért el, sőt az országos összesítésben is győzött. A manó korosztályban open kategóriában, trióban Farkas, Barka Kitti, Petrovics Lilla negyedik lett, a színpadi látványtánc kategóriában pedig harmadikok lettek. A mini korosztályban open kategóriában, egyéniben és összesítésben is Petrovics bronzot nyert, a Farkas, Petrovics duó negyedik lett, show kategóriában és összesítésben is a Farkas, Barka, Petrovics trió bronzérmet szerzett.

Vízilabda



Rossmann SZVPS (13.)–Legrand Szentes (8.) 7–10 (2–2, 1–2, 2–1, 2–5)

Ifjúsági fiú bajnokság, A csoport, 9. forduló, Szeged.

Gólszerzők: Szepes 4, Rácz-Fodor, Börcsök, Mekkel, ill. Badó 4, Pellei K. 3, Bocskay, Harangozó, Rébeli Szabó.



Generali SZVPS (13.)–Legrand Szentes(5.) 7–11 (3–4, 1–3, 2–1, 1–3)

Serdülő fiú bajnokság, A csoport, 9. forduló, Szeged.

Gólszerzők: Börcsök 4, Mekkel 2, Zatykó, ill. Tóth Gy. 5, Turcsányi 3, Katona 3.



Tiszavirág SZVPS (9.)–Legrand Szentes (5.) 8–7 (0–2, 4–3, 3–1, 1–1)

Gyermek fiú bajnokság, 9. forduló, Szeged.

Gólszerzők: Lakatos 5, Mikházi Zs., Tanács, Sipos, ill. Korom 4, Barna 2, Mácsai.