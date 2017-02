Pályán az utánpótlás

Cselgáncs



A Szatymazi SE cselgáncsozói Budapesten és Mórahalmon szerepeltek versenyeken.

A Szatymazi SE eredményei, junior olimpiai reménységek válogatója, Budapest, bronzérmesek: Micziz Zoltán (90 kg), Balogh Sára (70 kg), Travány Kata 57 kg. Ifjúsági ORV válogató, Budapest, aranyérmes: Tompa Péter (81 kg), bronzérmesek: Tompa Márton (90 kg), Godó Lívia (63 kg), Travány Kata (57 kg).

II. Molnár Franciska emlékverseny, Mórahalom, aranyérmesek: Godó Áron (–50 kg, serdülő), Sipos Dorina (–57 kg, serdülő), Tetlák Abigél (–44 kg, serdülő), Zádori Bálint (–60 kg, serdülő), Farkas Ramóna (–45 kg, diák A), Makoviczka Máté (+66 kg, diák A), Nagy Dániel (–50 kg, diák B), Nagy Fruzsina (–44 kg, diák B), Pölös Milán (–35 kg, diák B), Túri Alex (+60 kg, diák B), Zádori Panna (–30 kg, diák B), Balázs Jázmin (–45 kg, diák C), Butterer Nóra (–40 kg, diák C). Ezüstérmesek: Sipos László (–45 kg, serdülő), Kőhegyi Fanni (–44 kg, diák B), Kiss Bence (–55 kg, diák C). Bronzérmesek: Árva Krisztián (–40 kg, serdülő), Balogh Márton (–45 kg, serdülő), Erős Richárd (–50 kg, serdülő), Gyöngyi László (–60 kg, serdülő), Csala Dávid (–54 kg, diák A), Szűcs Zsolt (–38 kg, diák A), Varga Kitti (–35 kg, diák A), Hegedűs Máté (–35 kg, diák B), Kónya Ádám (–29 kg, diák B), Szekeres Katalin (–36 kg, diák B), Rafael Ábrahám (–33 kg, diák C), Sisák Dániel (–27 kg, diák C). Csapatverseny: 1. Szatymaz. Edzők: Szabó Csaba és Katona Pál. Segítők: Kovács Bence, Guba Levente, Veszelovszki Kevin.



Százhalombatta adott otthont a diák C korcsoportú gyerekek cselgáncs magyar bajnokságának. A Szegedi Judo SE két versenyzője is aranyérmet szerzett, amelynek köszönhetően a fiúknál az éremtáblázat második helyén végzett a klub. Huszta Levente az 55 kilogrammban, míg Selyben Zsigmond a 45 kilogrammban lett aranyérmes. Eredményüknek köszönhetően főszerepet kaptak a régiók közötti csapatbajnokságon. Mindkét versenyző immár bajnokhoz méltó dzsúdót bemutatva mind az öt mérkőzését ipponnal nyerve segítette csapatbajnoki aranyéremhez a dél-magyarországi régiót, amelynek Bacsa Gábor volt az edzője.

Jégkorong



Eredmények, U14, II. csoport, 14. forduló: DVTK Jegesmedvék B–Tisza Volán Szegedi Vízmű SC 0–13 (0–3, 0–4, 0–6), a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (7), Szabó Rácz (2), Sári, Sánta, Antonijevics, Vadkerti. U16, II. csoport, 11. forduló: Tisza Volán Szegedi Vízmű SC–Gepárd JE 3–5 (1–1, 1–1, 1–3), a szegedi gólszerzők: Katancic, Keceli-Mészáros, Pallós. 12. forduló: KMH–Tisza Volán Szegedi Vízmű SC 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) – hosszabbítás után, a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (2). U18, alapszakasz, 19. forduló: Debreceni HK–Tisza Volán Szegedi Vízmű SC 7–0 (3–0, 2–0, 2–0). 20. forduló: Tisza Volán Szegedi Vízmű SC–DVTK Jegesmedvék 0–14 (0–6, 0–8, 0–0).

Kosárlabda



European Youth Basketball League, U17-es korosztály, szegedi forduló, a Szedeák eredményei, 1. forduló: Budapesti Honvéd–Szedeák 55–78 (8–22, 18–18, 12–17, 17–21), a szegedi pontszerzők: Varga Á. 21, Kereszty 14/3, Micskics 11, Szatmári 9, Milovics 6, Pinnyey 6, Polányi 5/3, Cservák 4, Banda 2. 2. forduló: Gortat BS Cracovia (lengyel)– Szedeák 55–89 (13–32, 10–18, 11–21, 21–18), a szegedi pontszerzők: Szatmári 21/6, Varga 17/3, Micskics 14, Kereszty 12/6, Milovics 11, Bjokics 9/3, Banda 2, Kass 2, Balogh Sz. 1. 3. forduló: Szedeák–Gortat BS Lodz (lengyel) 90–71 (31–16, 28–16, 17–22, 14–7), a szegedi pontszerzők: Micskics 21, Varga 15, Balogh 13/3, Pinnyey 12/3, Milovics 10, Banda 8, Bjelics 5/3, Polányi 4, Kass F. 2.

4. forduló: BC Megyeri Tigers–Szedeák 84–74 (22–19, 18–19, 16–24, 28–12), a szegedi pontszerzők: Varga 17, Milovics 16, Micskics 16, Bjelics 9, Balogh 8, Pinnyey 4, Banda 2, Gardi 2.