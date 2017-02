Pályán az utánpótlás

Birkózás



A kötöttfogású birkózók területi diákolimpiáján, Kiskunhalason szerepeltek az SZVSE ifjú birkózói. A dobogósok kvalifikálták magukat az országos megmérettetésre. Eredményeik, diák II., 29 kg: 5. Kispéter Ákos; 50 kg: 5. D. Nagy Dominik. Diák I., 29 kg: 2. Szloboda Bence; 38 kg: 5. Vágfalvi Marcell; 50 kg: 3. Major Gergő; 54 kg: 2. Herczeg Bálint, 5. Ádok Olivér; 85 kg: 1. Döme Kristóf. Serdülő, 42 kg: 1. Kiss Benedek; 69 kg: 2. Lele Tamás.

Cselgáncs



A Szatymazi SE cselgáncsozói ismét több versenyen is jártak.

Eredményeik, Szent Száva-kupa, Újvidék (Szerbia), aranyérmes: Sipos Dorina (–57 kg, serdülő); ezüstérmesek: Zádori Bálint (–60 kg, serdülő), Nagy Fruzsina (–44 kg, diák); bronzérmesek: Árva Krisztián (–38 kg, serdülő), Kónya Ádám (–31 kg, diák), Zádori Panna (–31 kg, diák), Szekeres Katalin (–36 kg, diák).

Ifjúsági országos bajnokság, Veszprém, bronzérmesek: Travány Kata (57 kg), Dorn Csanád (+90 kg), Tompa Péter (81 kg).

II. Molnár Franciska-emlékverseny, Mórahalom, aranyérmesek: Godó Áron (–50 kg, serdülő), Nagygyörgy Natália (+63 kg, serdülő), Sipos Dorina (–57 kg serdülő), Tetlák Abigél (–44 kg, serdülő), Zádori Bálint (–60 kg, serdülő), Farkas Ramóna (–45 kg, diák A), Makoviczka Máté (+66 kg, diák A), Nagy Dániel (–50 kg, diák B), Nagy Fruzsina (–44 kg, diák B), Pölös Milán (–35 kg, diák B), Túri Alex (+60 kg, diák B), Zádori Panna (–30 kg, diák B), Balázs Jázmin (–45 kg diák C), Butterer Nóra (–40 kg, diák C). Ezüstérmesek: Sipos László (–45 kg, serdülő), Kőhegyi Fanni (–44 kg, diák B), Kiss Bence (–55 kg, diák C). Bronzérmesek: Árva Krisztián (–40 kg, serdülő), Balogh Márton (–45 kg, serdülő), Erős Richárd (–50 kg, serdülő), Gyöngyi László (–60 kg, serdülő), Csala Dávid (–54 kg, diák A), Szűcs Zsolt (–38 kg, diák A), Varga Kitti (–35 kg, diák A), Hegedűs Máté (–35 kg, diák B), Kónya Ádám (–29 kg, diák B), Szekeres Katalin (–36 kg, diák B), Rafael Ábrahám (–33 kg, diák C), Sisák Dániel (–27 kg, diák C). Csapatverseny: 1. Szatymaz.

Jégkorong



Eredmények, U14, II. csoport, 17. forduló: MTK–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 0–14 (0–5, 0–4, 0–5), a szegedi gólszerzők: Dézsi (4), Antonijevic (3), Wenner (3), Vadkerti (2), Szabó Rácz (2).

Kosárlabda



Fiúk, U20, NB I A csoport, 18. forduló: Falco– Naturtex-SZTE-Szedeák 73–59 (12–16, 17–16, 25–7, 19–20), a szegedi pontszerzők: Varga Á. 18/6, Szatmári 12, Révész 10/3, Kovács J. 9/9, Gardi 5/3, Polányi K. 3/3, Börcsök 2. NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló: Békés–Vásárhelyi Kosársuli 95–81 (20–22, 28–24, 25–22, 22–13), a vásárhelyi pontszerzők: Rostás I. 28, Horvát M. 16/12, Tóth-Baranyi 12, Mihály 10, Kis Molnár 8, Kun 5, Szepesi 2. Egyetemi bajnokság, Keleti csoport, 10. forduló: USC Szeged–Nyíregyházi Főiskola SE 74–101 (20–18, 19–29, 23–26, 12–28). Lányok, egyetemi bajnokság, Keleti csoport, 14. forduló: USC Szeged–Nyíregyházi Főiskola SE 105–22 (31–9, 33–7, 15–3, 26–3).

Rövidpályás gyorskorcsolya



Ismét nagyszerűen teljesítettek a Szegedi Korcsolyázó Egyesület tagjai Zágrábban a Danubia-kupa hatodik állomásán. Nyolc indulóból ketten a junior-válogatott színeiben álltak rajthoz. Egyéni összetettben négy érmet szereztek, váltóban hatan állhattak dobogóra, emellett tizenhárom alkalommal született egyéni legjobb időeredmény ezen a megmérettetésen. Kormányos Nina a néhány hónapja szenvedett lábszártörésből felépülve első versenyén élete legjobb idejét korcsolyázta minden távon, majd a második helyen végzett, egy esés miatt lecsúszva a dobogó legfelső fokáról. Vágfalvi Máté szintén egyéni csúcsot javított minden távon, magabiztosan versenyzett, összesítésben ő is a második helyen végzett. Somodi Maja pengeproblémával küzdve is nagyot harcolt, a dobogó második fokáig meg sem állt. Püspök Fanni óriásit fejlődött a hosszabb távokon, ez közel tíz másodperces javulást jelent 1000 és 1500 méteren – végül a nyolcadik helyen zárt. Jászapáti Péter a válogatott színeiben állt rajthoz, jól felépített taktikával ő is ezüstérmet nyert összesítésben. Révész Gergő korcsoportjában vettek részt a legnagyobb számban válogatottak, köztük ő is. A negyedik helyet szerezte meg, erőnléte azonban a dobogóra vihette volna. Takács Norbert szintén ebben a korcsoportban a hatodik helyen végzett: 500 méteren egyéni csúcsot döntött, futamait technikai és taktikai javulás jellemezte. Kis Virág Bianka élete első versenyén vett részt a junior A és szenior ladies összevont korcsoportban, ahol a kezdeti félelmeket bátor és aktív megmozdulások követték: a felnőtt női korosztályban ötödik lett.

A Szeged KE eredményei, junior E, lány: 2. Kormányos Nina (egyéni csúcs: 333 m, 500 m, 777 m), fiú: 2. Vágfalvi Máté (egyéni csúcs: 333 m, 500 m, 777 m), junior D, lány: 2. Somodi Maja, junior C, lány: 8. Püspök Fanni (egyéni csúcs: 500 m, 1000 m, 1500 m), fiú: 2. Jászapáti Péter, junior B fiú: 4. Révész Gergő, 6. Takács Norbert (egyéni csúcs: 500 m), szenior, nők: 5. Kis Virág Bianka (egyéni csúcs: 500 m, 1000 m, 1500 m), váltók, C-D lány: 2. Szeged KE (Kormányos Nina, Somodi Maja, Püspök Fanni), fiú: 1. Magyarország (Jászapáti Péter), férfiak: 1. Magyarország (Révész Gergő), 3. Mix (Takács Norbert), nők: 4. Mix (Kis Virág Bianka). Edzők: Lajtos Szandra, Szabó Krisztián.

Úszás



Debrecenben rendezték a fogyatékkal élők VII. országos diákolimpiáját és tehetségkutatóját. A 197 induló két úszásnemben, 17 kategóriában és hat korcsoportban mérte össze tudását. Szegedről a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola diákjai álltak rajthoz, mindegyikük a 17-es kategóriában versenyzett.

A versenyzők a következő eredményeket érték el, III. korcsoport, Molnár-Gábor István, 50 m gyors: 1.; 50 m mell: 1.; 100 m gyors: 2. Bite Balázs, 50 m gyors: 2.; 100 m gyors: 9. IV. korcsoport, Gera Gábor, 50 m gyors: 2.; 50 m mell: 3. V. korcsoport, Rauch Róbert, 50 m gyors: 1.; 50 m mell: 1.; 100 m gyors: 3. Tanács Dániel, 50 m gyors: 2.; 50 m mell: 2.; 100 m gyors: 6.

Vízilabda



Rossmann SZVPS (13.)–ZF Eger (6.) 6–13 (1–3, 2–2, 2–2, 1–6)

OB I-es fiú ifjúsági bajnokság, Szeged, 12. forduló.

A szegedi gólszerzők: Szepes Áron 2, Takács Gellért, Holka Dániel, Mikházi Máté, Meskó Csongor.

Generali SZVPS (12.)–ZF Eger (9.) 11–10 (1–1, 4–2, 1–1, 5–6)

OB I-es fiú serdülőbajnokság, Szeged, 12. forduló.

A szegedi gólszerzők: Börcsök Milán 3, Bodnár Péter 3, Meskó Csongor Zoltán 2, Mekkel Máté 2, Katona Máté.

Tiszavirág SZVPS (9.)–ZF Eger (11.) 12–5 (4–1, 1–0, 5–3, 2–1)

OB I-es fiú gyerekbajnokság, Szeged, 12. forduló.

A szegedi gólszerzők: Antal Csongor 5, Lakatos Soma 3, Tanács Patrik, Hegyközi Ferenc, Markulik Kolos, Sipos Botond.