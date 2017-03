Pályán az utánpótlás

Asztalitenisz



A közelmúltban Karcag adott otthont az asztalitenisz-diákolimpia országos döntőjének. A Csongrád megyei gyerekek számos értékes helyezéssel térhettek haza. Kiemelendő a III–IV. korcsoportos leányok csapatversenyében a döntőig menetelő, ezüstérmet szerző szegedi Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola csapata, amelyben Pelyva Boglárka, Harkányi Lea és Bodor Kata Barbara kapott helyet. Szintén éremmel zárt az I–II. korcsoport leányoknál a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola, amely Kasza Anett, Nagy Emma, Ramos Ramóna összeállításban harmadik lett. Az I–II. korcsoport fiúknál az Arany János Általános Iskola triója, Bene Zoltán, Kiss Levente és Mészáros Gergő a hetedik helyen végzett. Egyéniben Szűcs Tímea, a vásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója bronzot nyert, mellette Hangai Flóra, a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója az I–II. korcsoportban, Bánfi Norbert, a szegedi Gábor Dénes Középiskola diákja pedig az V–VI. korcsoportban szerezte meg a hatodik helyet, Kókai Ákos a szegedi Táltos Általános Iskola színeiben az I–II. korcsoportos fiúk versenyében lett nyolcadik.

Evezés



Két szegedi fiatal is megnyerte az ergométeres evezős magyar bajnokságot. A Győr- ben rendezett ob-n a serdülő lányoknál Daka Zsófia győzött komoly fölénnyel, ráadásul ideje a teljes utánpótlásmezőnyben

a legjobb lett, és a felnőttek között is csak öten húztak nála jobban. A serdülő fiúk egyik csoportjában a szintén tehetséges Szabó Gábor érte el a legjobb időt 2000 méteren. A DÉMÁSZ-Szegedi VE versenyzői közül Nasz Eszter egy igen értékes második helyezést gyűjtött be a könnyűsúlyúak U23-as mezőnyében, Tápai Dániel és Lajkó Áron pedig szintén a könnyűsúlyúak között állhatott fel a dobogóra a korosztályában – előbbi második, utóbbi harmadik lett. A hatodik szegedi érem Priváczki-Juhász Laura nevéhez fűződik, aki a női ifjúsági mezőnyben szerzett bronzérmet. Dani Zsolt és Szierer János tanítványai összesen két arany-, két ezüst- és két bronzérmet hozhattak haza. A huszonhét fős szegedi csapatból tizenheten új egyéni csúcsot értek el. A versenyzők közül nyolcan részt vettek vasárnap a szerb bajnokságon is, ahol Daka Zsófia újabb aranyérmet nyert.

Jégkorong



Eredmények, U14, II. csoport, 18. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű– Gepárd JE 4–2 (2–0, 0–2, 2–0), a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (3), Vadkerti.

Rövidpályás gyorskorcsolya



Remekül szerepelt a Tuti Kori KSE csapata a rövidpályás gyorskorcsolyázók junior országos bajnokságán, Budapesten. Az ifjúsági korú versenyzők egyik legfontosabb hazai megmérettetésén a 103 gyorskorcsolyázó között a Tuti tizenhét indulóval képviseltette magát.

A versenyzők az egyéni és váltószámokban összesen két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet hozhattak el, a klubok között a harmadik helyen zártak a dobogós helyezéseket tekintve. Kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtott Jancsó Zalán, aki mind a négy távján győztesen végzett. Czank-Varga Benjámin ezüst-, míg Kmetykó Péter bronzérmet szerzett egyéniben. A klub az eredmények alapján bizakodva várhatja a hétvégén Szegeden rendezendő Tisza-kupát, ahol péntektől vasárnapig immár nemzetközi mezőnyben is bizonyíthatnak.

Eredmények, junior F, fiúk: 1. Jancsó Zalán, 7. Hegedűs Zsombor, junior E, lányok: 5. Nógrádi Panka, 7. Czank-Varga Viktória, 8. Jancsó Zoé, 11. Rikk Tímea, fiúk: 2. Czank-Varga Benjámin, 12. Hegedűs László, 14. Hallósy Dominik, 17. Sánta Dezső, 19. Kardos Kevin, 20. Engedi Dániel, junior D, fiúk: 6. Nógrádi Marcell, 10. Péter Tamás, junior C, fiúk: 3. Kmetykó Péter, 5. Nógrádi Bence, 11. Gera Márton, váltók, junior E-F, lányok: 1. Tuti KKSE (Czank-Varga Viktória, Jancsó Zoé, Nógrádi Panka), fiúk: 2. Tuti KKSE (Czank-Varga Benjámin, Hallósy Dominik, Hegedűs László), junior C-D, fiúk: 2. Tuti KKSE (Gera Márton, Kmetykó Péter, Nógrádi Bence).

Tollaslabda



Újabb fordulót rendeztek meg a Decathlon tollaslabda-körversenyen a szegedi Squash Club Szabadidőközpontban. Huszonkilenc nevezés érkezett, ezúttal is jöttek Békéscsabáról gyerekek. A tornán mindenki négy-öt meccset játszik, ez jót tesz azoknak a fiataloknak, akik most kezdték a versenyzést.

Végeredmény, A kategória, lányok: 1. Bakacsi Nikolett, 2. Vér Zsófi, 3. Botár Flóra, fiúk: 1. Gulyás Péter, 2. Bonyhádi Péter, B kategória, lányok: 1. Bozsogi Mira, 2. Kucsora Anna, 3. Vér Fanni, 4. Petykó Réka, 5. Lázár Luca, fiúk: 1. Preda Ádám, 2. Bakó Amadé, 3. Mark William Mitchell, 4. Sándor Balázs, C kategória, lányok: 1. Müller Olívia, 2. Nagy Beáta, 3. Bereczki Lili, 4. Hackler Lili, fiúk: 1. Márki Kristóf, 2. Sára Gergely Levente, 3. Kóta Máté, 4. Sándor Bertalan, D kategória, lányok: 1. Sándor Anna, 2. Tóth-Abonyi Milla, 3. Raznatovic Mila, 4. Rácz Orsolya, 5. Laczi Nóra.