Pályán az utánpótlás

A labda sosem pihent. 150 csapat vett részt a tornán. Fotó: SZRSE

Pestszentimrén rendezték meg a birkózó serdülő leány diákolimpiát és a kadett női válogatóversenyt. A SZVSE-t Major Nóra képviselte mindkét megmérettetésen. Korosztályában magabiztos birkózással magasan a mezőny felett végzett az első helyen, míg szülői engedéllyel egy korosztállyal feljebb is ezüstérmet szerzett, amivel kivívta, hogy a kadettválogatott-keretben is számítanak rá. A következő cél a Belgrádban rendezendő serdülő-Európa- bajnokság, ezért dolgoznak most edzőivel, Bárkányi Zoltánnal és Nagymihály Ferenccel.XX. Tavasz-kupa, Solt, a Szatymazi SE versenyzőinek eredményei, aranyérmesek: Zádori Bálint (60 kg, serdülő), Sipos Dorina (57 kg, serdülő), Farkas Ramóna (45 kg, diák A, a legtechnikásabb versenyző), Túri Alex (+60 kg, diák B), Csabai Zsombor (38 kg, diák B), Kőhegyi Fanni (44 kg, diák B), Pölös Milán (35 kg, diák B, a legtechnikásabb versenyző), Kónya Ádám (32 kg, diák B, a legtechnikásabb versenyző), Zádori Panna (30 kg, diák B), Farsang Fanni (36 kg, diák C), Rafael Ábrahám (33 kg, diák C), Sisák Dániel (28 kg, diák C). Ezüstérmesek: Godó Áron (50 kg, serdülő), Makoviczka Máté (+66 kg, diák A), Sziroviczka Lara (50 kg, diák A), Nagy Dániel (50 kg, diák B), Szekeres Katalin (40 kg, diák B), Nagygyörgy Levente (33 kg, diák C). Bronzérmesek: Pölös Nándor (50 kg, serdülő), Szakál Milán (60 kg, diák A), Csala Dávid (54 kg, diák A), Andódi Marcell (38 kg, diák A), Andódi Bálint (38 kg, diák B). Csapatverseny: 1. Szatymazi SE. Edzők: Szabó Csaba, Katona Pál, segítő: Kovács Bence.Budapesten, a Griff Squash Clubban rendezték meg a junior fallabda-ranglistaverseny következő állomását. A szegedi Vidux Tisza Squash SE-ből az U15-ös lányoknál Harmath Eszter harmadik lett, a fiúknál Takács Benedek ezüstérmet szerzett, Sárkány László pedig hetedik lett, míg az U17-eseknél Harmath hatalmas meglepetésre megnyerte a tornát a két évvel idősebbek mezőnyében. A versenyzők edzője Hoffmann Péter.Eredmények, U14, II. csoport, rájátszás, 2. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Egerszegi Titánok 7–2 (1–0, 5–0, 1–2), a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (3), Dézsi (2), Faragó, Antonijevic. 3. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Gepárd JE 3–5 (0–2, 0–2, 3–1), a szegedi gólszerző: Dézsi (3). 4. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Vasas 3–5 (0–1, 2–2, 1–2), a szegedi gólszerzők: Sári, Vadkerti, Keceli-Mészáros.U16, II. csoport, 16. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–HC Kiskőrös 10–0 (7–0, 2–0, 1–0), a szegedi gólszerzők: Pallós (3), Dézsi (2), Csanádi (2), Vastag, Kozák, Katancic. 17. forduló: Dunaújvárosi Acélbikák–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 10–1 (1–0, 5–1, 4–0), a szegedi gólszerzők: Szalai. 18. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–MAC Budapest B 3–7 (1–4, 2–1, 0–2), a szegedi gólszerzők: Kozák (2), Csanádi.19. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia B 8–9 (5–1, 2–5, 1–3), a szegedi gólszerzők: Csanádi (3), Keceli-Mészáros (2), Vadkerti (2), Dézsi.U18, rájátszás a 9. helyért, 3. forduló: Pesterzsébeti HC–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 15–0 (6–0, 5–0, 4–0).4. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–KMH 1–10 (0–6, 1–1, 0–3), a szegedi gólszerző: Varga Z.Kókán rendezték meg a magyarországi Wado-ryu Karate-szakszövetség országos wadokarate-bajnokságát. Az újszegedi Heiwa-se Sportklub versenyzői ismét eredményesen szerepeltek, két arany-, hét ezüst- és nyolc bronzérmet szereztek a viadalon.Eredmények, Skribanek Benedek: 3. hely kata (formagyakorlat) kategóriában. Fontos Máté: 3. hely kata, 1. hely kumite (küzdelem). Butty Angelika: 2. hely kata. Szabad Richárd: 2. hely kata, 3. hely kumite. Szeibel Richárd: 3. hely kumite. Nyári Róbert: 2. hely kumite. Utasi Szilárd: 2. hely kumite. Stempel Katica: 3. hely kata. Varga Zsófi: 2. hely kata. Hargitai Levente: 3. hely kumite. Pap Evelin: 1. hely kata. Somorjai Andor: 2. hely kata, 3. hely kumite. Adam Linger: 3. hely kumite. Jan-Wilhelm Kapp: 2. hely kumite. Felkészítő edző: Stempel Zoltán 3. dan.A szegedi Virtus Karate SE versenyzői Aradra utaztak a 24. Banzai-kupa nemzetközi versenyre, amelyen hét ország, számos klub közel négyszáz sportolója vett részt. A szegediek közül Durovic Márkó 23 karatéka közül az előkelő 4. helyezést érte el kezdő kata (formagyakorlat) versenyszámban, a Kihon bemutatóban pedig harmadik lett a hétévesek kezdő utánpótlás kategóriájában. Putnik Gorán a 9–10 éves haladó korosztályban, kata versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott a 16 fős erős mezőnyben. Kis Olivér a 13–14 éves korosztályban kezdő katában első, kumitében második helyen zárt. Sárközi Renátó a 13–14 éves korosztály haladó kata csoportjában wado karate stílusban második, míg rengokai haladó (vegyes stílus) kategóriában harmadik helyezést ért el.Folytatta szenzációs szereplését a Vásárhelyi Kosársuli U14-es serdülőcsapata. Mócsai Milán és Czibere Zoltán 2003-as tanítványai az országos főtábla második fordulójában is csoportgyőztesek lettek, veretlenül nyerték meg Budapesten a kétnapos tornát a kiváló utánpótlás-nevelé- séről ismert MAFC, a Szombathely és a Nyíregyháza előtt.Eredmények: Nyíregyházi Kék Cápák–Vásárhelyi Rakéták 34–81 (9–19, 7–14, 7–28, 11–20), a vásárhelyi pontszerzők: Bánfi 21, Fulai 14, Dékány 14, Pánczél 9, Megyesi 6, Kozma 6, Balogh L. 5, Németh 4, Filak 2. MAFC Budapest–Vásárhelyi Rakéták 78–92 (24–20, 19–11, 14–37, 21–24), a vásárhelyi pontszerzők: Fulai 29, Dékány 21, Bánfi 10, Knyur 9, Pánczél 8, Balogh L. 7, Megyesi 4, Németh 2, Kozma 2. Szombathelyi Kosárlabda Akadémia–Vásárhelyi Rakéták 56–87 (17–22, 14–23, 12–20, 13–22), a vásárhelyi pontszerzők: Dékány 20, Bánfi 20, Fulai 13, Balogh L. 8, Megyesi 8, Kozma 7/3, Németh 4, Filak 3, Pánczél 2, Knyur 2.Kiemelt I. osztályú labdarúgó-bajnokság, U15, 19. forduló.L-IT SZEAC: Zékány – Török, Ottlik M., Mészáros, Dér, Vincze (Nagy M.), Csányi (Hovanyecz), Holcsik (Barna), Nagy-Pál, Veszelke, Lóki. Edző: Paksi Péter.Gólszerzők: Vincze (3.), Török (6.).Kiemelt I. osztályú labdarúgó-bajnokság, U14, 19. forduló.L-IT SZEAC: Ásós (Sági) – Bánfi, Zsótér, Jakó, Ábrahám, Kovács V. (Csehó), Gera Z., Molnár B., Nagy K., Radosevics, Radovanovics. Edző: Bilics Igor.Gólszerzők: Kerezsi (3., 18., 45.), Varga D. (36., 47.), Kovács M. (31., 53.), Mészáros (10.).Százötven csapat részvételével rendezték meg a Szeged-kupa utánpótlás leány és fiú röplabdatornát. Három korosztályban, szuperminiben (U10), miniben (U12) és gyermekben (14) csatáztak egymással a fiatalok. Tizenöt szegedi csapat nevezett, az SZRSE leány minicsapata a harmadik lett, az SZRSE fiúcsapata, Varga Tamás tanítványai a miniben a második helyen végeztek. A döntőben nem mindennapi csatát vívtak a Kecskemét ellen, végül 2:1-es vereséget szenvedtek, de az ezüstérem is szép eredmény. A szuperminiben szereplő leányegyüttes a negyedik, a kiemeltben szereplő pedig hetedik lett.

Rövidpályás gyorskorcsolya

Vízilabda

Nagy sikert könyvelhetett el Csongrád megye csapata a rövidpályás gyorskorcsolya diákolimpia országos döntőjén Jászberényben. A tízfős csapatból nyolcan a Tornádó Teamet képviselték, egy sportoló érkezett a Szegedi Korcsolyázó Egyesülettől és a KDE Korisulitól is. Tarján Ádám volt a csapat legfiatalabb indulója, ő az ötödik helyen ért célba, Sándor Lilla negyedik lett a hosszútávon. Hunyadi Annának kevés hiányzott, hogy a rövidtávon dobogóra állhasson, negyedik lett. Szögi Tamás az ötödik helyen végzett a rövidtávon, Iványi Tamásnak sikerült elcsípnie a hosszabbik távján a bronzot.Nagy Imre Ákosnak kevés hiányzott az elődöntőhöz. A második korcsoportban Kormányos Nina állhatott kétszer dobogóra: rövidtávon második, hosszún a harmadik helyen ért célba. A harmadik korcsoportban Kovács Kámea a hosszabbik távján hatodik lett, a Zolván Barbara, Kovács, Bíró Hanna, Urbán Boglárka összeállítású váltó a második helyen ért célba. Bíró a hosszútávon nem jutott a döntőbe, a röviden durván kilökték, így a hetedik helyen zárt. A hétvége hőse és Csongrád megye legeredményesebb versenyzője Urbán volt, aki bombaformában versenyezve már az első távján nagyszerű idővel lett második, majd a rövidtávon elsőként ért a célba. Csongrád megye így egy arany-, három ezüst- és két bronzéremmel zárt.BENU fiú serdülő országos bajnokság,A csoport, 15. forduló, Szeged.A szegedi gólszerzők: Börcsök 3, Bodnár 3, Meskó 2, Mekkel 2, Zatykó.BENU fiú gyermek országos bajnokság,A csoport, 15. forduló, Szeged.A szegedi gólszerzők: Antal 5, Lakatos 3, Berkó 3, Mikházi, Tanács.BENU fiú ifjúsági országos bajnokság,A csoport, 15. forduló, Szeged.A szegedi gólszerzők: Vidovics 4, Holka 2, Szepes 2, Mikházi, Börcsök, Kis, Bodnár, Mekkel.