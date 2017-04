Pályán az utánpótlás

Birkózás



A magyar birkózás központi bázisa, a budapesti Körcsarnok négy szőnyege rangos eseménynek adott otthont. A serdülő-Európa-bajnokság előtt a válogatottságért küzdöttek a szabadfogású fiú és leány birkózók, míg a kadettok szabadfogásban csaptak össze. A Szegedi VSE-t két fiatal képviselte a megmérettetésen: Lukics Alex második lett, míg Kiss Károly aranyérmet szerzett, így ő képviselheti Magyarországot a világ- és Európa-bajnokságon, Lukics pedig a keret tagjait segíti majd a felkészülésben. A serdülő szabadfogású fiúk között Kiss Benedek, a serdülő leányok versenyében Szabó Réka és Major Nóra versenyzett az Eb-re jutásért. Szabó szépen menetelt, de sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet, míg Kiss a negyeddöntőben vereséget szenvedett. Major hozta a tőle elvárt eredményt, nem talált legyőzőre, így indulhat a májusban Belgrádban megrendezésre kerülő serdülő-Európa-bajnokságon.

Cselgáncs



A magyar serdülő cselgáncsválogatott Máltára utazott. A nyolcfős keretből hárman a Szegedi Judo SE versenyzői: Ménesi Beatrix, Ménesi Gergő és Bóka Botond a tavalyi és az idei eredményeiknek köszönhetően vehetnek részt a tíznapos edzőtáborban. Bóka nemrég csatlakozott a szegediekhez, a válogatottsághoz szükséges eredményeket még a Domaszéki Judo ISE színeiben szerezte meg. A sportolók Málta előtt három napot a teplicei ifjúsági nemzetközi táborban tölthettek el.

A Szegedi Judo SE sportolóinak további eredményei, magyar kupa, diák korosztály: 1. Csányi Tamás, 2. Huszta Levente. Tökmag-kupa, Domaszék: 1. Szabó Konrád, 2. Erdei Csillag, Huszta, 3. Csányi, Havass Botond, 5. Selyben Zsigmond. Serdülő diákolimpia: 1. Ménesi Beatrix, 3. Bóka Botond. Ifjúsági magyar bajnokság: 1. Kopasz Fanni, 3. Tóth Botond, 7. Szecsei Viktor. Ifjúsági olimpiai reménységek verseny: 1. Ménesi, 2. Kopasz. Junior országos bajnokság: 3. Kopasz, Ménesi. Edzők: Bacsa Gábor, Kovács Szabolcs.

Fitnesz



Ezúttal is kiválóan szerepeltek a szegedi Phoenix Fitness versenyzői, akik Békéscsabán vettek részt egy A kategóriás csoportos és B kategóriás egyéni versenyen. Egyéniben Keresztúri Kata az első, Szabó Vivien és Magyar Janka a második, Sisák Barbara pedig a hatodik helyen végzett kategóriájában. Csapatversenyben a Lego nevű formáció (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó Vivien, Vidiczki Jázmina) aranyérmet nyert, a Look at me (Kecskés Lili, Kecskés Réka, Krivokapics Katarina, Szabó Nóra) pedig negyedik lett. A versenyzőket Almási Dóra, Balázs Kinga, B. Tóth Lili és Czavalinga Dóra készítette fel.

Jégkorong



U16-os bajnokság, II. csoport, rájátszás, 4. forduló: Gepárd Jégkorong Egyesület–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 5–7 (1–2, 2–2, 2–3), a szegedi gólszerzők: Keceli-Mészáros (4), Vadkerti Z., Dézsi B., Csanádi.

Kézilabda



Harmadszor rendezte meg a Pick Szeged a PickBall utánpótlástornát, amelynek U11-es kiírását a Kecskeméti Sportiskola nyerte az újszegedi sportcsarnokban. Az esemény kiemelt médiatámogatója a Délmagyarország volt. A kiváló hangulatú tornán olykor több százan is szurkoltak a fiataloknak. A házigazda szegediek a harmadik helyen végeztek a hat csapat között. A torna díjátadói között ott volt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának két szlovén játékosa, Mario Sostaric és Stas Skube, Szögi Nándor, a Pick Kézilabda Zrt. operatív igazgatója és Fekete József, a Csongrád Megyei Kézilabda Szövetség elnöke.

A torna végeredménye: 1. Kecskemét, 2. Békés-Drén KC, 3. Pick Szeged, 4. FTC, 5. Debreceni Sportcentrum, 6. Dabas KK. A torna különdíjasai, a legjobb kapus: Széll Roland (Pick Szeged), a legjobb mezőnyjátékos: Járó Kristóf (Kecskemét), gólkirály: Vidovenyec Máté (Békés).

Kosárlabda



A Vásárhelyi Kosársuli U14-es fiú kosárlabdacsapata sorozatban nyolcadik tornáját nyerte meg veretlenül Budapesten, a Vasas Kosárlabda Akadémia pasaréti otthonában. Hátravan ugyan még egy forduló újabb három meccsel, de Mócsai Milán 2003-as születésű tanítványai eddigi tizenkilenc mérkőzésükön diadalmaskodva máris bejutottak az országos döntőbe. A vásárhelyi fiúk elképesztő magabiztossággal haladnak: a területi alapszakasz öt fordulójában tíz meccsből tízet nyertek, majd az országos főtábla eddigi három tornáját is százszázalékosan zárták. A Rakéták immár negyedik éve edz Mócsai irányításával, aki segítőjével, Czibere Zoltánnal hatalmas munkát végez a fiúkkal – nem véletlen, hogy lapunknál Mócsai lett 2016-ban az év utánpótlásedzője Csongrád megyében.

Eredmények: Vásárhelyi Rakéták–Szolnoki Sportcentrum 107–42 (29–9, 27–11, 20–8, 31–14), a vásárhelyi pontszerzők: Bánfi 24, Fulai 20, Megyesi 20, Pánczél 14, Dékány 6, Knyur 5, Kozma 4/3, Filak 4, Németh 4, Kovács A. 3/3, Szántó 2, Balogh 1. Vásárhelyi Rakéták–Debreceni Kosárlabda Akadémia/DSI 80–47 (23–13, 20–16, 15–10, 22–8), a vásárhelyi pontszerzők: Fulai 19, Dékány 15, Bánfi 14, Pánczél 10, Kozma 8, Balogh 6, Filak 4, Németh 2, Kovács A. 2. Vásárhelyi Rakéták–Vasas Kosárlabda Akadémia 71–59 (25–16, 8–16, 18–11, 20–16), a vásárhelyi pontszerzők: Pánczél 20, Fulai 18, Bánfi 9, Dékány 8, Balogh 7, Kozma 5/3, Megyesi 2,

Németh 2.

Labdarúgás



Diósgyőr (6.)–L-IT SZEAC (12.) 4–1 (1–0)

Kiemelt I. osztály, U15, 23. forduló. Diósgyőr, vezette: Csikai.

L-IT SZEAC: Zékány – Török K., Kovács V., Mészáros G., Vincze, Csányi, Holcsik (Dér), Kalmár (Hovanyecz), Nagy-Pál (Lóki), Veszelka, Barna I. Edző: Paksi Péter.

Gólszerzők: Jónyer (33., 62.), Figeczki (48.), Molnár R. (79.), ill. Vincze (75.).



Diósgyőr (3.)–L-IT SZEAC (16.) 6–0 (4–0)

Kiemelt I. osztály, U14, 23. forduló. Diósgyőr, vezette: Vágási.

L-IT SZEAC: Ásós (Sági) – Bánfi, Zsótér, Jakó (Molnár Á.), Ábrahám, Gera Z., Gera N., Molnár B., Nagy K., Radosevics (Hochheiser), Radovanovics (Őrhalmi). Edző: Bilics Igor.

Gólszerzők: Filkóházi (10., 16., 36.), Porkoláb (22.), Berki (47.), Vajda (80.).

Vízilabda



AVUS (14.)–Tiszavirág SZVPS (8.) 13–18 (3–4, 2–4, 6–2, 2–8)

BENU fiú I. osztályú gyermekbajnokság, 25. forduló, Szombathely.

A szegedi gólszerzők: Antal 5, Berkó 4, Lakatos 3, Paczuk 2, Kőrffy 2, Kresák, Tanács.



AVUS (10.)–Generali SZVPS (12.) 13–7 (3–2, 4–2, 3–2, 3–1)

BENU fiú I. osztályú serdülőbajnokság, 25. forduló, Szombathely.

A szegedi gólszerzők: Börcsök 2, Mekkel 2, Meskó, Zatykó, Almási.



AVUS (9.)–Rossmann SZVPS (12.) 13–8 (4–2, 4–2, 2–1, 3–3)

BENU fiú I. osztályú ifibajnokság, 25. forduló, Szombathely.

A szegedi gólszerzők: Takács 3, Holka 2, Börcsök 2, Szepes.