Pályán az utánpótlás

Labdarúgás



L-IT SZEAC (12.)–Győr (3.) 1–2 (0–1)

Kiemelt bajnokság, U15, 24. forduló. Mórahalom, vezette: Szöllősi Ferenc.

L-IT SZEAC: Zékány (Horváth K.) – Dér, Ottlik M., Mészáros G., Vincze, Csányi (Barna), Nagy-Pál, Hovanyecz (Kalmár), Lóki (Fazekas), Holcsik, Veszelka. Edző: Paksi Péter.

Gólszerzők: Vincze (65.), ill. Farkas B. (13.), Volter (47.).



L-IT SZEAC (16.)–Győr (12.) 0–0

Kiemelt bajnokság, U14, 24. forduló. Mórahalom, vezette: Csöngető Endre.

L-IT SZEAC: Ásós – Török K., Jakó (Bánfi), Ábrahám, Kovács V., Gera Z., Molnár B., Nagy K., Radosevics, Radovanovics, Zsótér (Gera N.). Edző: Bilics Igor.

Ökölvívás



Az idei év egyik legjelentősebb ökölvívó utánpótlás-seregszemléje a diákolimpia volt. Debrecenben 64 egyesület 335 serdülő és junior korosztályú versenyzője húzott kesztyűt a négynapos tornán.



A szegedi Boxvilág Ökölvívóképző SE három indulója közül végül kettőnek is sikerült felállnia a dobogóra. Megyeri Barbara megszerezte a serdülő 52 kilogrammos kategóriájának bajnoki címét úgy, hogy a döntőben sem bokszolt végig, míg Simon Márkónak elsőéves serdülőként három nyert mérkőzést követően az ezüstérmet akasztották a nyakába az 50 kilogrammosok között. A harmadik versenyző, Megyeri Soma ötödik helyen végzett a junior 63 kilogrammban, miután egy győzelmet követően szoros mérkőzésen vereséget szenvedett az aktuális magyar bajnoktól, a címvédőtől, aki végül ezt a diákolimpiát is megnyerte.

Tánc



A szegedi Fallaway TE versenyzői a tápiószentmártoni szabadidős országos bajnokságon és egy szabadkai viadalon is szerepeltek.



Eredményeik, Tápiószentmárton, ob, lányok, szóló, gyermek II.: 2. Daróczi Ágnes; junior II.: 6. Raj Réka; duók, gyermek II.: 3. Daróczi Á., Fürj Anikó, 5. Schmidinger Olívia, Kaponya Angelika; junior I.: 5. Kürti Dorka, Vas Angelina, 6. Vince Petra, Környei Zsófia; junior II.: 5. Papdi Szabina, Hortobágyi Virág; ifjúságiak: 3. Óvári Kinga, Raj R. Formáció, juniorok, standard vegyes formáció: 1. Fallaway TE – Angel’s of Whishes (Tóth-Pósa Levente, Hajdu Henrietta, Schmidinger O., Kaponya A., Papp Dalma, Daróczi Ágnes, Fürj A., Vas A., Kürti D., Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs., Pepó Anikó); ifjúságiak, standard lány kisformáció: 1. Fallaway SE – Soon will be (Nagy Kitti, Németh Réka, Balog Boglárka, Óvári K., Kukla Karolina, Csillag Petra, Vincze Dorka, Raj R.); gyermekek, latin lány kisformáció: 2. Fallaway SE – Fireball (Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D.); juniorok, latin lány kisformáció: 1. Fallaway SE – Rockaby (Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs., Pepó A.); ifjúságiak, latin lány kisformáció: 3. Fallaway SE – Bond Girls (Nagy K., Németh R., Balog B., Óvári K., Raj R., Kukla K., Csillag P., Vincze D.). Kűr, duók, junior II.: 1. Booty Swing (Papdi Sz., Hortobágyi V.).

Szabadka (Szerbia), Subotica Grand Prix, juniorok, kűr, duók: 1. Fallaway SE – Little party (Papdi Sz., Hortobágyi V.), standard vegyes nagyformáció: 1. Fallaway SE – Angel’s of Whishes (Tóth-Pósa L., Hajdu H., Schmidinger O., Kaponya A., Papp D., Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D., Papdi Sz., Hortobágyi V., Környei Zs., Pepó A.); ifjúságiak, standard lány kisformáció: 1. Fallaway SE – Soon will be (Molnár Ágnes Csilla, Katona Vanessza, Nagy K., Németh R., Balog B., Óvári K., Kukla K., Raj R.); gyermekek, latin lány kisformáció: 1. Fallaway SE – Fireball (Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D.); juniorok, latin lány kisformáció: 1. Fallaway SE – Rockaby (Papdi Sz., Hortobágyi V., Környei Zs., Pepó A.); ifjúságiak, társasági lány kisformáció: 1. Fallaway SE – Charleston (Katona V., Molnár Á., Nagy K., Németh R., Balog B., Óvári K., Raj R., Kukla K., Csillag P., Vincze D.); ifjúságiak, latin lány kisformáció: 1. (diamond) Fallaway SE – Bond Girl’s (Katona V., Molnár Á., Nagy K., Németh R., Balog B., Óvári K., Raj R., Kukla K., Csillag P., Vincze D.).

Koreográfus és tréner: Vidovenyecz Andrea.



Idei első versenyét teljesítette a szegedi Fiona Fitness TS Budapesten a ritmuscsapatok második moderntánc-bajnoki elődöntőjében.



Eredményeik, egyéni, manó korcsoport, színpadi látványtánc: 2. Farkas Petra; open: 3. Barka Kitti; show kategória: 4. Rajki Regina; gyerek korcsoport, open: 6. Petrovics Lilla; show: 7. Domonkos Panka. Duók, manó korcsoport, színpadi látványtánc: 1. Rajki R., Farkas P.; gyerek korcsoport, open: 8. Petrovics L., Domonkos P. 3. Csapatok, mini korcsoport, open: 6. Fiona Fitness Little girls; show: 5. Fiona Fitness Psy Girls.



A lányokat Károlyi Viktória készítette fel.

Vízilabda



Rossmann SZVPS (12.)–FTC (3.) 7–11 (2–1, 2–7, 2–1, 1–2)

BENU fiú ifjúsági bajnokság, I. osztály, A csoport, 26. forduló.

A szegedi gólszerzők: Szepes 3, Takács 2, Meskó, Bodnár.



Generali SZVPS (12.)–FTC (5.) 7–14 (1–3, 3–2, 1–4, 2–5)

BENU fiú serdülőbajnokság, I. osztály, A csoport, 26. forduló.

A szegedi gólszerzők: Börcsök 3, Tóth, Zatykó, Szalai, Kovács.



Tiszavirág SZVPS (9.)–FTC (2.) 6–13 (2–3, 1–2, 2–5, 1–3)

BENU fiú gyermekbajnokság, I. osztály, A csoport, 26. forduló.

A szegedi gólszerzők: Antal 4, Lakatos Soma 2.

Vívás



Wolf Eszter feltette a koronát az egész éves kiegyensúlyozott teljesítményére: a Hódmezővásárhelyen megrendezett gyermek tőrvívó országos bajnokságon nem talált legyőzőre. Magyary Ágnes vezetőedző tanítványa egyedüli vidéki sportolóként jutott a legjobb nyolc közé, ahol maga mögé utasította a patinás budapesti klubok sportolóit, és magabiztos vívással menetelt a döntőig. Az utolsó asszóban 15–9-re nyert a budapesti Törekvés SE reménysége ellen, így országos bajnok lett. Wolf az évadnyitón korosztálya országos ranglistájának élére állt tavaly szeptemberben, és nem is adta ki kezéből a vezető helyet. Az országos bajnokság megnyerésével erre az évadra bebiztosította első helyét. Folytatás szeptemberben, az újonc korosztályban.